Vacanze stellari: cinque luoghi della Russia per gli appassionati di turismo astronomico

1 / Steppa della Chuja, Repubblica dell’Altaj

Legion Media Legion Media

Questo bacino intermontano nel sud-est dei monti Altaj è il luogo ideale per osservare le stelle. La lontananza dalla civiltà fa sì che non ci sia alcun tipo di inquinamento luminoso. Il paesaggio è incorniciato dalle montagne, sopra le quali si stende una “coperta” scintillante di stelle.

I “cacciatori di stelle” qui trovano nutrimento per i propri occhi, e le agenzie di viaggio propongono addirittura dei tour organizzati per osservare il cielo.

Si dice che questa località custodisca una forza speciale. Non a caso, non lontano da lì si trovano la valle sacra di Jarlu e il monte Belukha, la vetta più alta della Siberia.

2 / Murmansk, Penisola di Kola

Getty Images Getty Images

Da settembre ad aprile la zona di Murmansk diventa un luogo privilegiato per osservare la pioggia di meteoriti e uno dei più spettacolari fenomeni naturali: l’aurora boreale.

Il punto più strategico per godersi lo spettacolo è Teriberka, un villaggio a 120 km da Murmansk, sulla costa dell'Oceano Artico. Dopo l'uscita del film “Leviathan” di Andrej Zvjagintsev, candidato all'Oscar 2014, il villaggio (dove si svolge la storia) è diventato una “mecca” per il turismo.

La caccia all'aurora boreale può richiedere giorni, ma niente paura: a Teriberka non c’è tempo per annoiarsi: avrete modo di visitare il cimitero delle navi, ammirare le balene in mare, fare pesca invernale e “perdervi” tra la vastità degli ipnotici paesaggi artici.

3 / Nizhnij Arkhyz, Karachaj-Circassia

Legion Media Legion Media

Questa è l’opzione migliore di tutte per ammirare il cielo, poiché qui si trova il più grande radiotelescopio della Russia, il RATAN-600. L'Osservatorio Astrofisico dell'Accademia russa delle Scienze si trova qui dal 1966: non a caso il cielo notturno del Caucaso è considerato il più buio di questo lato del mondo: un dettaglio fondamentale per l'osservazione delle stelle.

La parte più grande del telescopio, il grande specchio, ha un diametro di 600 metri! Ha lo scopo di studiare il sistema solare, gli oggetti lontani (galassie e quasar), la struttura della materia e cercare “segnali di origine extraterrestre”.

L’osservatorio è aperto al pubblico ed è possibile prenotare una visita organizzata direttamente lì o presso le agenzie autorizzate, che propongono anche escursioni a piedi attraverso la valle di Arkhyz, con soste per l'osservazione delle stelle.

4 / Parco di Tkhachi, Repubblica di Adygeja

Legion Media Legion Media

Se preferite i prati rigogliosi ai pendii rocciosi, il Parco Naturale Bolshoj Tkach e l'Altopiano del Lago Naki fanno al caso vostro. Vi consigliamo di visitarli tra giugno e settembre, quando il clima è gradevole e consente una buona osservazione del cielo.

Il parco e il plateau sono attraversati da uno degli itinerari turistici più popolari del periodo sovietico nel Caucaso nord-occidentale. Oggi questo tragitto si chiama “Percorso eco-turistico N.1” e per percorrerlo tutto ci vuole circa una settimana.

Ma se il vostro obiettivo si limita all’osservazione delle stelle, vi basterà una visita al parco naturale: il paesaggio qui è molto simile a quello delle Dolomiti, con vari punti panoramici per ammirare la Via Lattea, anche a quote elevate. È stupendo stare con gli occhi rivolti all’insù sul monte Bolshoj Tkhach, alto 2.368 metri!

5 / Penisola di Crimea

Getty Images Getty Images

In Russia, gli astronomi amatoriali conoscono bene la Crimea perché è uno dei luoghi più accessibili per l'osservazione delle stelle. Due volte all'anno, in inverno e in estate, l'Osservatorio astrofisico della Crimea organizza le AstroVacanze, una serie di workshop, conferenze e gite all’aperto per chiunque sia interessato all'osservazione delle stelle.

Ma non è necessario per forza iscriversi a queste vacanze: in Crimea ci sono molti itinerari di un giorno solo che permettono di godersi il cielo, anche da soli.

Inoltre, è possibile effettuare visite e osservazioni in uno dei più grandi osservatori d'Europa (tutte le informazioni sono disponibili sul sito web in inglese), e di giorno rilassarsi su una delle tante spiagge della Crimea.

LEGGI ANCHE: I sette posti migliori dove vedere l’Aurora boreale in Russia

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale