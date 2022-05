Com’è la vita nelle zone più remote della Russia? Il racconto di un viaggiatore esperto

Andrej Enkin aveva un sogno: attraversare la Russia in auto. Questo suo sogno è diventato realtà nel 2020, quando l’epidemia di Covid ha paralizzato il mondo e limitato fortemente i viaggi all’estero. Prima di questa avventura, Andrej aveva già collezionato imprese da record, percorrendo quasi 300.000 km in un altro viaggio avventura. Ma, stando alle sue parole, attraversare il Paese più grande del mondo ha cambiato radicalmente la sua visione della vita.

“Solo dopo aver viaggiato fino a Magadan si può davvero dire di aver capito qualcosa in più sulla Russia”, racconta Enkin.

Per chi ha visitato solo la parte europea del Paese, come Mosca e San Pietroburgo, scoprire l’Est della Russia è una vera e propria rivelazione: le persone e il loro modo di vivere sono molti diversi! Il loro stile di vita è condizionato dalle lunghe distanze e, secondo Enkin, ciò influisce praticamente su ogni aspetto della loro vita.

“Lì il tempo scorre in modo diverso. Nelle zone più remote del Paese ci vogliono settimane, non giorni, per comprare qualcosa e farselo consegnare. Tutti adattano la vita quotidiana a queste enormi distanze. È difficile misurare qualcosa in ore e giorni. Tutto si misura in grandi unità di tempo”, racconta Enkin.

Secondo Enkin, che ha percorso 30.000 chilometri da San Pietroburgo a Magadan in quattro mesi e mezzo, le persone che vivono nelle zone remote della Russia tendono a sentirsi messe in disparte rispetto al resto del Paese.

“Quando parlano di Mosca, ne parlano come un luogo che ovviamente si trova in Russia; ma quando parlano di se stessi, sottolineano il fatto di essere per conto proprio, in qualche modo separati [dal resto del Paese]”, dice.

Ovviamente le lunghe distanze e la separazione dalle grandi città incidono sui prezzi e sulla qualità dei servizi. “Immaginate di incrociare una stazione di servizio o un bar per strada… e sapere che non ne troverete altri almeno per i prossimi 150-200 km, nella migliore delle ipotesi!”.

In molti casi, i prezzi risultano due o tre volte più alti rispetto a quelli di Mosca: un aumento dovuto alla lontananza e ai costi elevati della logistica e dei trasporti, oltre che all’assenza di concorrenza. “Lì il prezzo non significa nulla: non c'è concorrenza sui prezzi… Puoi fissare qualsiasi prezzo e la gente userà i tuoi servizi. D'altra parte, la logistica è infernale. Per questo motivo, tutto è più costoso rispetto a Mosca. Quando si vede un prezzo alto, non significa che si otterrà lo stesso livello di servizi per gli stessi soldi di Mosca”, spiega Enkin.

Ma le lunghe distanze hanno anche un impatto positivo sulla società in queste zone remote della Russia. “Le persone sono molto più ospitali di quelle che vivono nella parte europea della Russia. Per loro l'arrivo di ogni singola persona, soprattutto se viene da lontano, è un evento molto significativo: se arriva una persona nuova significa che o ha storie interessanti da raccontare, o porta con sé qualcosa di importante e quindi bisogna creare un legame con quella persona… Inoltre, quando le persone visitano una località remota, hanno bisogno di un qualche tipo di supporto per ambientarsi. Queste persone sono abituate all'ospitalità”, dice Enkin.

Andrej Enkin ha recentemente scritto un libro intitolato “Come attraversare la Russia in auto”, che sta vendendo online come e-book.

“L'ho scritto per tutti coloro che sognano di viaggiare in Russia. Nel libro ho raccolto dei consigli su come preparare l'auto per il viaggio, su quale attrezzatura portare con sé, su dove trovare punti panoramici e come rendere il viaggio sicuro e confortevole, ma non noioso”, spiega Enkin.

Enkin raccomanda di prepararsi per un viaggio senza troppi comfort, con distanze estremamente lunghe e con il clima che può cambiare bruscamente. Tutto ciò, però, viene ricompensato da una straordinaria bellezza, mai vista prima.

“Se uno straniero ha un'immagine ben precisa della Russia, una qualsiasi, deve essere pronto a scoprire una Russia diversa!”, conclude Enkin.

