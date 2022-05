Dove si trova il centro geografico della Russia?

Dove pensate che si trovi il centro geografico della Russia? No, non è da qualche parte sugli Urali o sulle rive del Volga! Il “cuore” del Paese si trova in un luogo molto remoto della Siberia, sulle rive del lago Vivi, nel distretto autonomo degli Evenki. Seguiteci per vedere come sono questi posti!

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

Il Vivi è il più grande lago d'acqua dolce della regione, tant’è che i residenti lo chiamano addirittura “Bajkal”, come l’enorme lago siberiano. Ha una forma allungata: nel punto più largo misura 90x4 km. Per la maggior parte dell'anno il lago è coperto di ghiaccio, a causa delle condizioni estremamente fredde del nord russo. E l'acqua è fresca anche a luglio.

Il monumento nel 1997 Vitalij Ivanov/TASS Vitalij Ivanov/TASS

Nel 1992 è stato riconosciuto come centro geografico della Russia. Queste coordinate sono state calcolate da Peter Bakut (1933-2018), dottore in Scienze Tecniche e membro della Società Geografica: 66°25 di latitudine nord e 94°15 di longitudine est, corrispondenti alla sponda sudorientale del lago Vivi. Questo punto si trova a soli 16 chilometri a sud del Circolo Polare Artico!

L'ultima spedizione della Società Geografica Russa Sezione regionale di Krasnojarsk della Società Geografica Russa Sezione regionale di Krasnojarsk della Società Geografica Russa

Nell’agosto del 1992, una spedizione della Società Geografica Russa ha installato qui un monumento di sette metri con in cima l'aquila bicipite, simbolo della Russia. La base del monumento è decorato con pietre raccolte dalle rive del lago.

Una cappella vicino al lago Vivi Sezione regionale di Krasnojarsk della Società Geografica Russa Sezione regionale di Krasnojarsk della Società Geografica Russa

Alla fine di agosto, il Servizio federale di geodesia e cartografia ha confermato ufficialmente che il centro geografico della Russia si trova proprio in questo punto. Nel 2006, qui è apparsa una cappella in memoria di Sergio di Radonezh, uno dei santi più venerati dell'Ortodossia.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

Il lago Vivi si trova nella parte sud-occidentale dell'altopiano di Putorana, una terra di rocce e cascate, tra i luoghi più remoti del mondo. Tutt’intorno non c'è nulla, solo animali selvatici e paesaggi rocciosi… Semplicemente il centro del “nulla”.

L'insediamento più vicino è il villaggio di Tura, capoluogo dell'Evenkia. Vi abitano circa 5.000 persone e un quarto di loro sono indigeni, principalmente evenki. A soli 366 chilometri di distanza, in elicottero o in barca, si arriva sulle rive del Vivi. Qui di solito fanno tappa alcuni turisti diretti verso il centro geografico della Russia.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

Il lago è popolare non solo tra gli escursionisti estremi, ma anche tra gli appassionati di pesca. Il Vivi ospita circa 40 specie diverse di pesci, tra cui il salmone, e vi confluiscono 133 fiumi. I tour operator locali organizzano anche speciali visite guidate.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

Il lago è così lontano dalla civiltà che è quasi del tutto inesplorato. Finora non è stata studiata la sua profondità, che varia dagli 80 ai 200 metri, a seconda dei diversi studi.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

Nel 2021, vicino al lago Vivi, è stata creata una riserva naturale che porta lo stesso nome.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

A un centinaio di chilometri a nord-est, sull'altopiano di Putorana, si trova un altro luogo di interesse: il Polo dell'inaccessibilità, il sito più lontano dalle vie di comunicazione del Paese.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

