Il Bajkal ci parla: gli incredibili suoni emessi dal lago più profondo del mondo

Si sentono in inverno, quando la superficie è completamente ghiacciata. Rumori impressionanti dettati da un fenomeno naturale

Seguite Russia Beyond su Telegram! Per ricevere i nostri articoli, i video e le fotogallery direttamente sul vostro telefonino, registratevi gratuitamente qui: https://t.me/russiabeyond_it

“Pensavo davvero che qualcuno stesse friggendo dei pop corn… wow!”.

Ci si imbatte spesso in commenti simili ogni qualvolta in Rete spunta un nuovo video sul fenomeno del ghiaccio scricchiolante del Bajkal. Man mano che si copre di ghiaccio, infatti, l’enorme lago siberiano, il più profondo del mondo, emette dei suoi davvero terrificanti… ma che non hanno nulla a che fare con il ghiaccio che si rompe!

“Non avevo idea del rumore che facesse questo lago!”, ha scritto un utente su Reddit.

Ascoltate voi stessi… questi suoni sembrano uscire da un videogame!

Tra le persone che hanno registrato questo incredibile fenomeno c’è il fotografo Aleksej Kolganov. Nel febbraio 2021 è andato a fare un giro sulla superficie ghiacciata del lago con gli sci e ha “catturato” il ghiaccio che sembrava rompersi sotto i suoi piedi (e sì, sembra spaventoso!).

“Un turista che vede il lago per la prima volta si spaventa - ha scritto Kolganov -. Sotti i propri piedi si vede l’immensa profondità del lago trasparente, e tutto attorno si sentono questi rumori…”

Getty Images Getty Images

Molta gente si reca qui in inverno, per ammirare il “miracolo del Bajkal”. L’acqua ghiacciata disegna infatti straordinarie forme appena sotto la superficie del lago: linee che si intersecano, bolle d’acqua congelate, finte crepe…

Ma torniamo al suono etereo, che sembra così fantastico. Il nome dato a questo fenomeno naturale è “dispersione acustica”. Il suono, che ricorda lo sparo di pistole laser, avviene quando particolari frequenze sonore attraversano lo spazio più velocemente di altre.

Getty Images Getty Images

Quando il suono si diffonde attraverso l'aria, le sue frequenze di solito si muovono allo stesso ritmo e raggiungono l'orecchio umano allo stesso tempo.

Getty Images Getty Images

Tuttavia, quando passa attraverso uno spazio solido, l'onda sonora si comporta diversamente, le frequenze alte e basse si dividono. Di conseguenza, la loro scissione diventa udibile sotto forma di toni diversi. Questa è la dispersione acustica.

Il ghiaccio ha la capacità di espandersi e contrarsi, il che lo porta a incrinarsi e a creare vibrazioni. Queste vibrazioni passano attraverso il ghiaccio a velocità ineguali, il che ci fa sentire questi suoni strani e surreali.

LEGGI ANCHE: Baciare il Bajkal, il nuovo rito che piace ai turisti







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale