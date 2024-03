Chi fu l’ultimo cittadino dell’Urss? Un cosmonauta… “dimenticato” nello Spazio!

Non deve essere una bella sensazione trovarsi in orbita quando il tuo Paese crolla e smette di esistere… Sergej Krikaljov dovette attendere a lungo prima che si trovassero i soldi per farlo rientrare sulla Terra

Sergej Krikaljóv (1958-; spesso traslitterato Krikalev), ingegnere, aveva 33 anni e si trovava sulla Stazione spaziale sovietica Mir quando l’Urss crollò, nel 1991. Gli fu detto che non poteva tornare a casa perché il Paese che aveva promesso di farlo rientrare, l’Unione Sovietica, non esisteva più…E il suo “successore”, la Federazione Russa, non aveva soldi.

Global Look Press Global Look Press

L’atrofia dei muscoli, le radiazioni, il rischio di cancro, l’indebolimento del sistema immunitario sono solo una parte delle conseguenze di una missione prolungata nello Spazio. Ma Krikaljov scelse comunque di aspettare. Non tornò a Terra con la capsula di emergenza “Raduga” (“Arcobaleno”). Se l’avesse usata, infatti, la stazione sarebbe diventata inservibile.

Getty Images Getty Images

Tornò solo il 25 marzo 1992: la sua missione durò quindi dieci mesi invece dei cinque programmati. Il “biglietto” di ritorno fu pagato dalla Germania.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Quando atterrò, la tuta spaziale di Krikaljov portava ancora la bandiera sovietica e le quattro lettere “CCCP”. Per questo è passato alla storia come “l’ultimo cittadino dell’Urss”.



