Guerra e pace attraverso gli scatti del fotografo sovietico Georgij Zelma (FOTO)

Originario di Tashkent (oggi capitale dell’Uzbekistan), Georgij Zelma (1906-1984) si recò più volte in Asia centrale per viaggi di lavoro e divenne famoso in tutta l’Urss per le sue testimonianze fotografiche. Sosteneva i diritti delle donne, fece una campagna per l’emancipazione femminile in Oriente, e fotografava di continuo le manifestazioni femminili in Asia. Durante la Seconda guerra mondiale, Zelma fu al fronte e lavorò per il giornale Izvestija. Molti dei suoi scatti sono diventati dei classici della fotografia di guerra. Dopo il conflitto, continuò a collaborare con un’ampia varietà di riviste sovietiche, viaggiando in tutta l’Unione Sovietica per lavoro e immortalando una grande varietà di ambiti della vita e dell’economia, dall’agricoltura alla pesca.

Giornata internazionale della donna, 8 marzo. Tashkent, 1924

In un ufficio dell’anagrafe. Tashkent, 1925

Abbasso il velo!. 1925

All’appello del Komsomol. In miniera! Operai della miniera di Gorlovka. 1930

Annuncio. Urss, Anni Trenta

Manifestazione sulla Piazza Rossa. 1931

Discorso di Stalin all’VIII Congresso dei Soviet. 1936 (foto con Mikhail Prekhner)

Prima imbarcazione sul canale Mosca-Volga. 1937

La ragazza del Komsomol Ganna Pashkova

Lo scrittore Konstantin Simonov sul fronte settentrionale. 1941

Resistere fino alla morte!. 1942

Lasciate che i soldati dormano un po’. 1942

Prigionieri di primavera. 1942

Combattimento per la casa di Pavlov. Stalingrado, autunno 1942

Amici in lotta. Stalingrado, dicembre 1942

Prigionieri tedeschi a Stalingrado. 1942

Bandiera della vittoria su Stalingrado. 1943

Premio a un patriota. 1943

Pasha Angelina con i membri della sua brigata nei campi prima del raccolto. 1945

Primavera nel deserto del Karakum. Anni Cinquanta

Lago del Komsomol. Tashkent, Repubblica Socialista Sovietica Uzbeka, 1954

Pescatore. Repubblica Socialista Sovietica Estone. Anni Settanta

Convogliatore. Repubblica Socialista Sovietica Estone. Anni Settanta

Scolari pionieri. Repubblica Socialista Sovietica Kirghiza. Anni Settanta



