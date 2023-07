Le venti migliori foto del Dopoguerra del grande fotoreporter sovietico Dmitrij Baltermants (FOTO)

Dmitrij Baltermánts (1912-1990) è uno dei pochi fotografi sovietici che durante la sua vita ha ottenuto riconoscimenti all’estero. Negli anni Sessanta ha avuto mostre personali di successo a Londra e New York, e in Unione Sovietica milioni di lettori della rivista “Ogonjok” decoravano i muri delle loro stanze con le sue fotografie.

La sua carriera dietro l’obiettivo era iniziata nel 1939. Matematico di formazione, Dmitrij abbandonò i numeri per il suo amore per la fotografia e diventò corrispondente fotografico di “Izvestija”, finendo al fronte con lo scoppio della guerra. Fu proprio la guerra a farlo entrare nel novero dei classici della fotografia mondiale. Gli scatti realizzati durante la difesa di Mosca, a Stalingrado e in Crimea gli procurarono la fama.

Tuttavia, in Unione Sovietica si cominciò a parlare del suo genio dopo il conflitto. Mentre durante la guerra molte delle sue foto non furono stampate perché non ritenute buone: “Perché si vede solo mezzo uomo lì?”, obiettarono più di una volta. La cronaca di guerra richiedeva immagini standardizzate di “gloriosi guerrieri sovietici”, mentre nel lavoro di Baltermants si rifletteva la grande epoca dell’avanguardia sovietica. Ma questo plasmò il suo linguaggio visivo che continuò a parlare allo spettatore anche in tempo di pace. Abbiamo raccolto alcune delle sue opere principali del Dopoguerra.

“Test della nuova autovettura ZIS-110”. 1947

“La Piazza Rossa”. 1953

“Funerali di Stalin”. 1953

“Alimentazione reciproca: tradizione kashmira di suprema ospitalità”. 1955

“Sul tetto dell’hotel Ucraina”. 1957

“VI Festival mondiale della gioventù e degli studenti a Mosca”. 1957

“Scelta del luogo per un monumento a Vladimir Majakovskij”. 1958

“Spiaggia sul fiume Dnepr”. 1958

“Bambini a un distributore di bibite”. 1958

“Asciugatura di pelli”. Anni Sessanta

“Il campione olimpico di sollevamento pesi Jurij Vlasov”. 1960

“Dalla serie ‘Kolja vive a Mosca’”. Anni Sessanta

“In attesa”. Anni Sessanta

“L’orologio principale dello Stato”. 1964

“Ritratto di un uomo davanti al monumento a Lenin”. 1965-1973

“Maternità”. Anni Settanta

“Visita di Leonid Brezhnev in Uzbekistan”. Anni Settanta

“Tubi per un gasdotto”. 1971

“Ritratto di una donna anziana”. 1972

“Senza guardare indietro. Due Iljich”. 1972

LEGGI ANCHE: Le dieci migliori fotografie della Seconda guerra mondiale di Dmitrij Baltermants (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale