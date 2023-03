Come la famiglia Nobel ha fondato l’industria petrolifera russa

Questi svedesi intraprendenti si arricchirono in Russia prima con le armi, poi, dopo un fallimento, si rifecero con gli interessi grazie al petrolio. Ed è proprio con i profitti dell’oro nero che Alfred mise in piedi il premio che porta ancora il suo nome

Il Premio Nobel è stato istituito nel 1901. Da allora, è stato assegnato 615 volte a 989 persone e organizzazioni, per lo più provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Svezia e Russia.

Ciò che pochi ricordano oggi è che l’apparizione del premio è stata resa possibile grazie ai lucrosi affari petroliferi della famiglia Nobel nell’Impero russo.

Successo e fallimento nel settore bellico

La famiglia Nobel giunse in Russia dalla Svezia nel 1838. L’inventore Immanuel Nobel (1801-1872), capofamiglia e padre del fondatore del Premio Nobel, Alfred (1833-1896), trasferì la moglie e i tre figli a San Pietroburgo, nella speranza di commercializzare le invenzioni a cui aveva lavorato in Svezia.

Emmanuel Nobel (1859-1932), figlio maggiore di Ludvig Nobel e della sua prima moglie, Mina Ahlsell. Suo nonno era Immanuel Nobel e suo zio Alfred Nobel. Dopo la morte del padre nel 1888 prese le redini dell’azienda petrolifera “Branobel” Sputnik Sputnik

Ne valse la pena: il trasferimento fruttò abbondanti profitti per la famiglia. L’innovativo svedese riuscì a suscitare l’interesse personale dello zar Nicola I di Russia, quando introdusse una versione migliorata di una mina esplosiva subacquea.

All’epoca della Guerra di Crimea, che durò dal 1853 al 1856, l’invenzione, l’innovazione e la produzione di massa di armi e attrezzature militari erano fondamentali per il governo russo.

Capitalizzando i suoi primi successi, Immanuel Nobel fondò una fabbrica di forniture belliche che si rivelò un’attività molto redditizia, all’epoca.

Tuttavia, la sua fortuna si esaurì molto rapidamente quando il nuovo zar Alessandro II introdusse severi tagli al bilancio militare del Paese, subito dopo la fine della Guerra di Crimea.

L’azienda di famiglia dei Nobel in Russia fallì e fu venduta dai creditori.

Un acquisto impulsivo

Tornato in Svezia, Immanuel affidò i resti della fortuna di famiglia al figlio Ludvig (1831-1888), rimasto in Russia con i fratelli.

Ludvig Immanuel Nobel (1831-1888) imprenditore, ingegnere e filantropo svedese, fu uno degli uomini più ricchi del mondo Dominio pubblico/Sputnik Dominio pubblico/Sputnik

Ludvig Nobel utilizzò i fondi per mettere in piedi una nuova fabbrica specializzata nella produzione di carrelli per cannoni. Sotto la direzione di Ludvig, l’attività iniziò a crescere e la Fabbrica meccanica “Ludvig Nobel” divenne uno dei maggiori produttori di parti di artiglieria e fucili in Russia.

Nel 1873, Ludvig affidò al fratello Robert (1829-1896) 25.000 rubli e lo incaricò di recarsi nel Caucaso per procurarsi il legno di noce che sperava di utilizzare per la produzione di calci di fucile.

Tuttavia, quando Robert arrivò a Bakú, non riuscì a resistere alla tentazione di fare un acquisto che avrebbe cambiato la vita della famiglia Nobel. Utilizzando i 25.000 rubli in suo possesso, Robert acquistò una piccola raffineria di petrolio nella città che presto si sarebbe trasformata nella capitale mondiale della produzione di petrolio.

La società Branobel

In tre anni, la piccola raffineria di Baku si trasformò nella società per azioni “Branobel”, con sede a San Pietroburgo e un capitale sociale di tre milioni di rubli. I fratelli Nobel possedevano congiuntamente il 60,8% delle azioni della società, mentre il resto era diviso tra altri investitori.

Il campo di estrazione petrolifera dei fratelli Nobel a Baku, all’epoca nell’Impero Russo (oggi nell’Azerbaigian) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

Negli anni successivi, la società iniziò ad acquistare giacimenti petroliferi in tutto il Caucaso russo, principalmente nel territorio dell’odierno Azerbaigian, e anche alcuni giacimenti nella parte asiatica dell’Impero russo.

The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

I fratelli Nobel utilizzarono la tecnologia per far crescere la loro attività petrolifera e furono pionieri nello sviluppo delle prime petroliere. La prima petroliera al mondo, chiamata “Zoroastr”, apparteneva proprio alla loro società.

La “Zoroastr” della compagnia petrolifera dei fratelli Nobel è stata la prima petroliera al mondo Dominio pubblico Dominio pubblico

Stabilendo laboratori di ricerca a Baku e impiegando decine di scienziati, i fratelli Nobel si affidarono fortemente alla scienza e alla tecnologia per ottenere un vantaggio competitivo nella loro attività commerciale.

La gestione dell’azienda era nota anche per il trattamento rispettoso dei lavoratori, del tutto atipico in Russia prima della Rivoluzione. I fratelli Nobel introdussero il sistema di partecipazione agli utili per i loro lavoratori, investirono per migliorare le loro condizioni di vita e fecero donazioni a scuole e ospedali nelle aree in cui operavano.

The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

Alla fine del secolo, la Branobel crebbe in modo esponenziale e divenne la più grande compagnia petrolifera dell’Impero russo. Gestiva oltre 500 pozzi petroliferi e uno staff di circa 12.000 lavoratori. Poi, la Rivoluzione russa mise a repentaglio l’impressionante ascesa dell’azienda.

The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

L’Armata Rossa prese il potere a Baku alla fine di aprile del 1920. I bolscevichi nazionalizzarono i beni della società Branobel, lasciando ai fondatori solo il controllo di fatto dell’azienda che avevano fondato.

The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

Tuttavia, gli intraprendenti fratelli sfruttarono l’incertezza sulla possibilità che i bolscevichi prevalessero davvero nella Guerra civile russa e vendettero le loro azioni della società, già nazionalizzata dai bolscevichi, all’americana Standard Oil Company, Inc.

Una parte dei profitti dell’affare sarebbe stata utilizzata da Alfred Nobel per istituire il Premio Nobel, che avrebbe iniziato la sua lunga storia nel 1901.

The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

Oggi i fratelli Nobel sono ampiamente riconosciuti come i fondatori dell’industria petrolifera russa, che è cresciuta fino a diventare una delle più grandi al mondo.

