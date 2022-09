Le dieci domande più comuni sull'URSS

Perché è stata creata L'URSS?

L'URSS è stata creata per unire le neonate repubbliche socialiste sovietiche attorno all'idea leninista di dar vita a una rivoluzione socialista mondiale e di formare infine uno Stato socialista globale. Ecco come è andata.

"La firma del trattato sulla fondazione dell'URSS", di Stepan Dudnik Stepan Dudnik Stepan Dudnik

Dopo la rivoluzione del 1917, l'Impero russo si disgregò; subito dopo, nel 1918, nei territori della Russia centrale, dell'Ucraina, della Bielorussia e del Caucaso furono formate delle repubbliche socialiste sovietiche separate. La Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa (RSFSR), con capitale a Mosca, fu il centro attorno al quale fu formato il nuovo Stato.

Nel 1920 furono firmati i trattati di unità tra la Russia e l'Ucraina, sottoscritti anche con la Bielorussia nel 1921 e con le repubbliche caucasiche subito dopo. In base a questi trattati, la Repubblica Socialista Federativa Russa ottenne il diritto di rappresentare tutte le altre repubbliche a livello internazionale e di firmare documenti diplomatici per conto loro. La RSFSR ospitava inoltre i sette principali ministeri: Difesa, Economia nazionale, Commercio estero, Finanze, Lavoro, Ferrovie, Poste e Telecomunicazioni.

Il 30 dicembre 1922, durante il Primo Congresso dei Soviet dell’intera Unione, fu approvato il Trattato sulla creazione dell'URSS (firmato tra la RSFSR russa, la RSFSR transcaucasica, la RSFSR ucraina e la RSFSR bielorussa).

Lenin era lo “zar” dell'URSS?

Vladimir Lenin al congresso della III Internazionale. Mosca, marzo 1919 Fototeca Gilardi/Getty Images Fototeca Gilardi/Getty Images

No, perché nel 1917 lo zarismo in Russia finì con l'abdicazione di Nicola II dal trono russo.

Dopo la rivoluzione d'ottobre del 1917, i bolscevichi, guidati da Vladimir Lenin, salirono al potere.

Vladimir Lenin (1870-1924) fu il primo capo del governo della RSFSR, presidente del Consiglio dei commissari del popolo (“Sovnarkom”). Fu anche leader del Partito Comunista, che alla fine governò l'intera URSS attraverso il suo consiglio supremo, il Politburo. Formalmente, Lenin non era l'unico leader dello Stato, ma era responsabile del processo decisionale del Sovnarkom. In realtà, Lenin si limitava a dare ordini e i suoi ministri (“commissari del popolo”) li eseguivano.

Formalmente Lenin rimase alla guida del Paese fino alla sua morte, avvenuta nel 1924, ma negli ultimi due anni di vita il potere fu preso in mano da Joseph Stalin, membro del Politburo, che divenne la figura di riferimento dello Stato.

L'URSS era uno Stato sovrano o una congregazione di Stati?

Russia Beyond (Foto: Sputnik) Russia Beyond (Foto: Sputnik)

L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche era formalmente uno Stato federativo, un'unione di repubbliche socialiste sovietiche parzialmente autogovernate, ognuna delle quali aveva un proprio governo e un proprio Partito Comunista.

In realtà, gli organi repubblicani di Stato avevano poca o nessuna autonomia, avendo completamente affidato la loro indipendenza al governo centrale dell'URSS, con sede a Mosca. L'URSS era uno Stato monopartitico governato dal Partito Comunista dell'URSS.

Quante repubbliche aveva l'URSS?

Il numero di repubbliche socialiste sovietiche dell'URSS passò da 4 a 16 in anni diversi. Nel 1922, l'URSS fu formata dalle RSS russa, bielorussa, ucraina e transcaucasica.

Nell'agosto del 1940, quando le RSS moldave, lettoni, lituane ed estoni si unirono all'URSS, il numero totale di repubbliche divenne 16 e, nel 1944 all’URSS si unì anche la Repubblica Popolare di Tuva (divenuta poi Oblast' autonoma di Tuva, parte dell'URSS russa).

Come si chiamava il capo di Stato dell'URSS?

Sputnik Sputnik

In URSS, il capo di Stato formale e il leader effettivo erano, il più delle volte, due persone diverse.

Formalmente, dal 1922, il capo di Stato era il capo del Presidium del Comitato esecutivo centrale dell'Unione Sovietica. Perché? Perché, formalmente, l'URSS era uno Stato popolare e il suo organo supremo era il Congresso dei Soviet dell'Unione Sovietica: il congresso dei rappresentanti eletti dal popolo di tutta l'URSS.

Ma il Congresso dei Soviet non poteva essere riunito in modo permanente, quindi aveva il suo Comitato Esecutivo Centrale come organo di governo durante le sessioni intermedie. Fu il Comitato esecutivo centrale a nominare il governo dell'URSS.

Nel 1938, il Congresso dei Soviet come organo di governo fu sostituito dal Soviet Supremo dell'Unione Sovietica e il suo Presidium assunse le funzioni del Comitato Esecutivo Centrale. Dal 1938, il capo del Presidium del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica divenne il capo dell'URSS.

E nel 1990-1991, poco prima della sua dissoluzione, l'URSS fu guidata da Mikhail Gorbaciov, il primo e ultimo Presidente dell'URSS.

In realtà, l'URSS era guidata dal leader ideologico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica che, dai tempi di Stalin, era chiamato Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.

L'URSS era un Paese ateo?

La distruzione della Cattedrale di Cristo Salvatore in via Volkhonka, a Mosca, durante la ricostruzione della città. 1931 TASS TASS

“Dobbiamo combattere la religione”, diceva Vladimir Lenin. I primi anni dell'URSS furono caratterizzati da una lotta costante contro le credenze religiose che i bolscevichi consideravano ormai obsolete. Principalmente, combatterono la religione ortodossa russa. Tuttavia, la religione fu perseguita anche nelle zone musulmane e buddiste dell'URSS (ne abbiamo parlato qui).

Dal 1917, alla Chiesa ortodossa fu fatto divieto di registrare nascite, morti, matrimoni e divorzi. Il Decreto sulla separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa, adottato dal Consiglio dei Commissari del Popolo della RSFSR il 20 gennaio 1918, proclamava la libertà di credo religioso. Con lo stesso decreto, le organizzazioni religiose furono private di qualsiasi diritto come entità legali.

Tuttavia, la religione non fu mai formalmente vietata in URSS. Sebbene i sovietici abbiano chiuso la maggior parte delle chiese, non hanno mai vietato a cristiani, musulmani, ebrei e altre confessioni di pregare. I propagandisti religiosi attivi venivano considerati malati di mente e rinchiusi in istituti psichiatrici, ma il fatto di avere credenze religiose non è mai diventato un reato in URSS.

Il Partito Comunista Sovietico era il governo dell'URSS?

Il XXII Congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, 1961. Sul podio, Nikita Krusciov Mikhail Kuleshov/Sputnik Mikhail Kuleshov/Sputnik

Formalmente, il Partito Comunista dell'URSS era l'unico partito politico dell'Unione Sovietica. Era stato dichiarato “nucleo dirigente” del Paese dalla Costituzione sovietica del 1936. Anche se, formalmente, il Partito non poteva essere un governo, i suoi organi più alti influenzavano direttamente la formazione del governo.

Il leader del artito era il capo del governo e ricopriva la carica di Segretario Generale, di Premier o di Capo dello Stato o due delle tre cariche contemporaneamente, ma mai tutte e tre allo stesso tempo. Il leader del partito era di fatto il presidente del Politburo del CPSU e il capo dell'esecutivo dell'Unione Sovietica.

Come si chiamava l'URSS prima del 1922?

Una mappa a mosaico dell'URSS realizzata con pietre preziose, Museo Ermitage, San Pietroburgo Mikhail Ozerskij/Sputnik Mikhail Ozerskij/Sputnik

Prima del 1922 non esisteva l'URSS. Era formata da quattro repubbliche socialiste sovietiche - RSS russa, bielorussa, ucraina e transcaucasica. Il nome della Russia tra il 1917 e il 1922 era Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa (RSFSR).

L'URSS era il più grande Stato della Terra?

Con una superficie di oltre 22.402.200 km2 (8.649.500 km2) e undici fusi orari, l'URSS, durante la sua esistenza, è stato effettivamente il Paese più grande del mondo. Lo status di Paese più grande del mondo è stato ereditato dall'URSS dal suo successore formale, la Federazione Russa.

Perché l'URSS è stata sciolta?

Boris Eltsin (a sinistra) e Stanislav Shushkevich (a destra) firmano l'accordo che istituisce la Comunità degli Stati Indipendenti nella riserva naturale di Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia, 8 dicembre 1991 Yuri Ivanov/Sputnik Yuri Ivanov/Sputnik

La maggior parte degli storici concorda sul fatto che la caduta dell'URSS sia avvenuta a causa della confluenza di fattori politici, economici e sociali. Alcuni studiosi sostengono che l'URSS sia crollata perché i suoi leader avevano da tempo smesso di credere nelle idee che proclamavano.

La ragione immediata della dissoluzione dell'URSS fu la perestrojka di Gorbaciov, una serie di riforme governative volte a salvare l'economia in crisi dello Stato. Tuttavia, le riforme portarono a un ampio dibattito sociale sulla natura del potere sovietico e sul ruolo del Partito; infine, le tensioni etniche e la povertà diffusa portarono varie repubbliche a dichiarare l'indipendenza dall'URSS. Uno dei tasselli che ne causarono la dissoluzione, nel 1991.

