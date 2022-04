Il tramonto dell’URSS negli scatti d’epoca di un fotografo americano

Alla fine degli anni ‘80 l’Unione Sovietica si avvicinava alla sua fine. Anche se non era ancora crollata, il suo sistema politico ed economico stava già mostrando delle crepe. La carenza di beni di consumo e di cibo, e la povertà dilagante, impregnavano tutti gli Stati membri dell’URSS.

I problemi economici gravavano pesantemente sulla vita delle persone, costringendo la gente a inventarsi nuovi modi per sopravvivere. Ciononostante, i bambini continuavano a studiare e a giocare, gli studenti non si privavano delle feste e la vita, in generale, continuava… anche se in modo difficile.

Donne siberiane vendono merce per guadagnare il denaro di cui hanno bisogno per vivere Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Il celebre fotografo americano Peter Turnley ha catturato alcuni dei momenti più intimi della civiltà sovietica in fin di vita, mentre si avvicinava alla sua inevitabile fine.

Considerato un maestro della fotografia specializzato nelle “realtà della condizione umana”, Peter Turnley ha immortalato in tutto il mondo momenti di importanza storica: è stato testimone della guerra del Golfo nel 1991, dei conflitti nei Balcani, in Cecenia, Somalia, Afghanistan, Ruanda, Sudafrica e altri ancora.

Due minatori di una povera città mineraria e siderurgica fuori dalla doccia alla fine di un turno di lavoro Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Oltre alle tematiche di rilevanza geopolitica, Turnley è famoso per i suoi scatti di strada. E le sue foto memorabili dell’ormai decadente impero sovietico raccontano in modo fedele l’aurea di quell’epoca. Alcune immagini mostrano la cruda vita dell’URSS, come quella di un’anziana signora che vende cosce di pollo per sbarcare il lunario.

Mercato alimentare a Mosca Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Altre opere mostrano un lato più idealistico della realtà sovietica: questa foto mostra i russi in piedi su un autobus per bloccare la strada verso la Piazza Rossa, durante il tentativo di colpo di Stato avvenuto il 31 dicembre 1999.

Manifestanti in Piazza Rossa, settembre 1991, mentre il Congresso dei deputati del popolo si riunisce al Cremlino dopo un tentativo di colpo di Stato contro Mikhail Gorbaciov Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Ad ogni modo, la maggior parte delle fotografie di Turnley scattate in URSS ritraggono semplicemente la vita quotidiana dei comuni cittadini che portavano avanti la propria esistenza, mentre eventi colossali travolgevano il Paese, cambiandone le sorti per sempre.

Un minatore di carbone si gode una sigaretta in cucina Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Anche se i rischi per la salute dell'amianto erano ben noti in tutto il mondo, la produzione e l'uso dell'amianto in Russia andavano avanti Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Carne al mercato Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Un uomo con una gabbia di colombe in un mercato di animali a Mosca Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Siberiani in fila fuori da un negozio Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Bambino su una slitta Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Gruppo di punk Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Russia, villaggi, vita quotidiana, 1991 Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Manifestanti riuniti per protestare contro il tentato colpo di Stato Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

La Cattedrale di San Basilio, uno dei punti più suggestivi di Mosca Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

