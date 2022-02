Com’era la Russia nel 1912?

Erano gli anni in cui la fotografia si stava diffondendo a macchia d’olio. E grazie a scatti come questi, oggi possiamo ammirare la vita, i costumi e la quotidianità della Russia pre-rivoluzionaria

Una delle “stelle” più luminose della fotografia russa è stato Sergej Prokudin-Gorskij, che inventò un complesso procedimento per ottenere fotografie a colori. Viaggiò in lungo e in largo immortalando i paesaggi e la gente dell’epoca. I suoi scatti furono notati anche dall’imperatore Nicola II. Nella foto: Un uomo in una capanna negli Urali.

Sergej Prokudin-Gorskij

Il mullah e i suoi studenti nella città caucasica di Artvin (ora Turchia).

Sergej Prokudin-Gorskij

Come abbiamo scritto qui, anche la famiglia imperiale dei Romanov a un certo punto si appassionò all’hobby della fotografia. Nello scatto qui sotto, Nicola II con le figlie e la madre, l'imperatrice vedova Maria Feodorovna, 1912

Dominio pubblico

Nicola II gioca a tennis con sua figlia, la granduchessa Tatjana.

Aleksandr Jangelskij/MAMM/MDF

Lo zar Nicola II passa in rassegna i reggimenti.

Museo storico degli Urali meridionali

Nicola II era un appassionato cacciatore...

Dominio pubblico

Nel 1912, la Russia accolse un ospite d'onore: Nicola I, re del Montenegro. Nella foto, eccolo ritratto con il suo entourage nel Palazzo d'Inverno di Pietroburgo.

Studio Karl Bulla/Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Le guardie del corpo di Nicola I di Montenegro nella stazione ferroviaria.

Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

L'anno 1912 segnò anche il 100° anniversario della vittoria sulla Francia napoleonica. La Russia lo celebrò con una grande manifestazione in Piazza Rossa a Mosca.

MAMM/MDF

Per un breve periodo, tra il 1909 e il 1930, sulla Piazza Rossa di Mosca passava la linea del tram.

Dominio pubblico

All’epoca il numero di scuole femminili stava aumentando velocemente. Nella foto, un gruppo di studentesse del ginnasio femminile di San Pietroburgo, che prende il nome dalla Principessa di Oldenburg, membro della famiglia Romanov e mecenate della scuola.

MAMM/MDF

Gli studenti del ginnasio provinciale di Nizhnij Novgorod.

Studio fotografico Samarin/MAMM/MDF

Nel 1912, fu inaugurato a Mosca un monumento al padre di Nicola II, l'imperatore Alessandro III; ma fu demolito pochi anni dopo, nel 1917, a seguito della rivoluzione bolscevica.

MAMM/MDF

Un molo a Nizhnij Novgorod, la grande città commerciale affacciata sul fiume Volga.

Maksim Dmitriev/MAMM/MDF

Donne su una carrozza a Cheljabinsk, negli Urali.

Museo storico degli Urali meridionali

Alcuni abitanti del posto accompagnano i cosacchi degli Urali al loro campo militare estivo.

Museo storico degli Urali meridionali

Il 4 aprile 1912 si verificò un’eclissi di sole. E, naturalmente, i cittadini di San Pietroburgo si misero in fila per assistere al fenomeno.

Karl Bulla/Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Nella redazione del giornale Birzhevye Vedomosti (“Notizie della Borsa”).

Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Strilloni in bicicletta per distribuire i quotidiani.

Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Ragazze con il cappello.

Fjodor Orlov/MAMM/MDF

Scena di città.

Museo storico degli Urali meridionali

Prima della Rivoluzione, l'Impero russo organizzò più volte un massiccio censimento della popolazione. Nella foto, la commissione e il personale del censimento.

Geyfer/MAMM/MDF

Ritratto di una famiglia di Arkhangelsk. Da notare il ritratto dell'imperatore Nicola II appeso al muro.

MAMM/MDF

Ogni anno, la casa reale russa dava il via alla Giornata della Camomilla Bianca per raccogliere fondi per la cura della tubercolosi.

Maksim Dmitriev/MAMM/MDF

Anche i figli dello zar partecipavano...

Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Un negozio di Mosca.

Peter Vedenisov/MAMM/MDF

Nel 1912, Georgij Sedov iniziò la prima spedizione russa di esplorazione dell'Artico. Eccolo a bordo della sua nave.

Nikolaj Pinegin/Società geografica russa

Le automobili stavano guadagnando popolarità e, naturalmente, i membri della famiglia Romanov furono tra i primi ad usarle. Nella foto, il cugino di Nicola II, il granduca Dmitrij Pavlovich... che più tardi avrebbe partecipato all'assassinio di Grigorij Rasputin.

Karl Bulla/Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Nonostante le poche auto in circolazione, non mancavano gli incidenti stradali: nella foto, i soccorsi tirano fuori un’auto dal fiume Moika, a San Pietroburgo.

Karl Bulla/Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Questa è una delle prime pubblicità fotografiche dell'Impero Russo: la foto di questo splendido stallone di tre anni fu scattata per un allevamento di cavalli.

MAMM/MDF

Una famiglia attorno a un neonato.

Ilja Raustein/MAMM/MDF

I partecipanti di una competizione internazionale di lotta nel circo di San Pietroburgo.

Karl Bulla/Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Il fotografo Viktor Bulla intervista il campione dei pesi massimi Nikolaj Vakhturov, uno dei più forti lottatori del mondo.

Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Assemblatori di biciclette “Pobeda”.

Archivio centrale di Stato di film e documenti fotografici di San Pietroburgo

Soldati che dormono su un treno notturno.

Karl Bulla/MAMM/MDF

Il famoso cantante lirico Fjodor Shaljapin ritratto in barca con la famiglia.

Museo della Musica

La prima ballerina del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, una delle più note ballerine russe, Anna Pavlova.

Dominio pubblico

