Yandex lancia il doppiaggio automatico inglese-russo per i video: il risultato è da ridere

Il software è in grado di tradurre i dialoghi dei video caricati su TouTube e Vimeo: grazie alla rete neurale, il sistema determina il sesso del parlante, traduce la frase in russo, sintetizza la voce e sincronizza l'audio con l'immagine. Il risultato non è impeccabile, ma vi aiuterà di certo a migliorare il vostro russo

Il gigante russo Yandex ha lanciato una nuova funzione di traduzione automatica dall’inglese al russo, che può essere attivata su YouTube e su altre piattaforme online. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa della società.

“Una delle nostre più grandi sfide è abbattere completamente le barriere linguistiche su internet - hanno fatto sapere da Yandex a VC.ru -. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto nel 2011 e oggi possiamo tradurre tutte le principali tipologie di contenuto: testo, immagini e video. Più tardi aggiungeremo nuove funzioni e nuove voci”.

La traduzione dei dialoghi avviene con la sovrapposizione di voci maschili e femminili russe all'audio originale. Una tecnica resa possibile grazie alla rete neurale che riconosce il discorso e traduce automaticamente il testo componendo frasi complete. Il sistema determina il sesso del parlante, traduce la frase in russo, sintetizza la voce e sincronizza l'audio risultante con il video.

Questa tecnologia può essere utilizzata su YouTube, Vimeo e altri siti di video in streaming. Non bisogna far altro che scaricare Yandex Browser, trovare un video da guardare, premere il pulsante Перевести (“Traduci”) e aspettare qualche minuto, a seconda della lunghezza del video.

La funzione, tuttavia, non è compatibile con i siti web a pagamento, come Netflix o Amazon Prime.

Soddisfatti gli utenti russi di internet, che hanno sollevato qualche domanda ironica: “PornHub sarà aggiunto alla lista dei servizi?”. Un altro utente ha scherzato sul fatto che il nuovo progetto di Yandex sarebbe stato “ideato per far parlare tutti gli stranieri in russo”.

Ecco un esempio del nuovo sistema di traduzione applicato al film “Polvere e sangue” del 1991… così, per farsi una risata!

La funzione di doppiaggio è disponibile in Yandex.Browser per Windows, MacOS, Linux e Android, così come l'app Yandex per Android e iOS.

