La Russia ha lanciato un servizio online per aiutare i genitori a scegliere i nomi dei figli

Quello di essere genitore è un mestiere difficile, e la prima difficoltà che si incontra è spesso la scelta del nome dell’erede. Il Servizio fiscale federale (FNS) della Russia ha deciso di venire incontro alle nuove mamme e ai nuovi papà e ha lanciato un servizio online per facilitare questo compito.

La nuova sezione è apparsa sul portale del Registro unificato degli uffici di Stato civile (EGR ZAGS) e opera con un database di 12.311 nomi reali, dati ai bambini russi dal 1926 a oggi. Si può anche vedere questo sterminato elenco completo: dai nomi in assoluto più popolari in questi quasi cento anni (Aleksandr, Nikolaj, Vladimir, Sergej, Tatjana…) a quelli più rari (Ajjulduz, Alchira, Janturja, Ajshabikija, Almagizija…).

Il servizio di scelta del nomepermette ai genitori impostare diversi criteri: il sesso del nascituro, la combinazione più comune di nome e patronimico (se non sai cos’è il patronimico russo, clicca qui), se si preferisce un nome popolare o raro, lungo o corto (fino a quattro caratteri), con quale o quali lettere si vuole che inizi… il tutto tenendo conto delle peculiarità regionali ed etniche. Una proposta può anche essere generata in modo del tutto casuale.

Inoltre nella sezione Analytics del portale si possono vedere un sacco di dati statistici interessanti sulle nascite: dal numero di nuovi nati al loro peso medio e anche le top 5 dei nomi più comuni (e di quelli più rari) regione per regione negli ultimi tre anni.

In generale, in tutta la Federazione Russa, nel 2023 i nomi più comuni dati alle bambine sono Sofija, Eva, Anna, Marija e Viktoria, mentre ai bambini Mikhail, Artjom, Aleksandr, Matvej e Maksim. Se ci si limita alla sola Mosca, tra le bimbe i cinque nomi sono quelli più diffusi a livello nazionale, mentre tra i maschietti Matvej e Artjom lasciano il posto a Lev e Mark. Andando nelle repubbliche fortemente connotate a livello etnico e/o religioso le cose cambiano. Prendiamo per esempio la Cecenia: i nomi più diffusi sono Khanifa, Ajsha, Alja, Mariam e Safija tra le bimbe e Mukhammad, Abdullakh, Khalid, Sajfullakh e Khajrullakh tra i bimbi. I dati sono aggiornati giorno per giorno.



