Dieci tatuaggi russi da carcerati e il loro significato (FOTO)

1 / Le cupole a cipolla

Questo è uno dei disegni più diffusi ed è facilmente riconoscibile nel mondo della malavita russa. Solo un detenuto che ha scontato la pena può tatuarsi una chiesa o un Cremlino sul corpo. Inoltre, il numero di cupole a cipolla non è casuale: equivale al numero di condanne detentive già scontate da chi porta il tatuaggio.

2 / Un ragno

Il tatuaggio di un ragno dice a tutti che il suo portatore è un ladro. Un ragno che sembra arrampicarsi verso l’alto indica che il suo proprietario è dedito all’attività di ladro e non intende cessare le sue imprese criminali. Al contrario, un ragno che sembra scendere verso il basso significa che la persona si è impegnata a smettere di rubare. In alcuni casi, un ragno che sembra impigliato nella sua tela può indicare che la persona con il tatuaggio ha una dipendenza dalla droga.

3 / Un gatto

Un tatuaggio che raffigura un gatto è un simbolo dei borseggiatori. La parola “kot” (“кот”) in russo vuol dire “gatto”, ma viene usata anche come sigla di “Korennój Obitátel Tjurmý”, ossia “Abitante indigeno della prigione”. Un gatto con le chiavi in mano può indicare un ladro di appartamento.

4 / Una rosa

Nel codice russo dei tatuaggi della mala, la rosa è il simbolo di una giovinezza tormentata. Il tatuaggio di una rosa avvolta nel filo spinato significa che il suo proprietario è stato incarcerato prima di diventare maggiorenne ed è diventato adulto in prigione. È lecito pensare che chi porta questo tatuaggio sul corpo abbia scontato un periodo di detenzione in un carcere minorile.

5 / Un coltello “conficcato in gola”

Questo tatuaggio indica a tutti che il proprietario ha accoltellato una persona in passato. In generale, questo tatuaggio significa che la persona che lo possiede è pericolosa.

6 / Uno scarabeo

Uno scarabeo è un altro simbolo dei borseggiatori e dei ladri in Russia. Come nel caso del gatto c’è dietro una sigla. Lo scarabeo in russo è “zhuk” (“жук”) e la parola funge da abbreviazione per “Zheláju udáchnykh krazh”, ossia “Ti auguro successo nei furti”. Un messaggio carino per i colleghi…

7 / Le stelle

In generale, le stelle, spesso più della normale stella a cinque punte, sono un simbolo di libertà per i criminali russi. Tuttavia, il significato di questo popolare tatuaggio della malavita varia a seconda della parte del corpo su cui è posizionato. Le stelle sulle spalle indicano un ladro; le stelle nella zona della clavicola trasmettono il messaggio simbolico che un criminale è nato libero; mentre le stelle sulle ginocchia sono un modo per dire che il proprietario del tatuaggio non accetterà mai l’autorità dell’amministrazione carceraria.

8 / La sigla “SLON”

In russo la parola “slon” (“слон”) significa “elefante”. Tuttavia, nel contesto storico russo, questo termine ha sviluppato altri significati. Ad esempio, “SLON” stava per “Campo di prigionia delle Solovkí”; una famigerata prigione sovietica istituita nel 1923 sulle Isole Solovetskij, nel Mar Bianco; il primo Gulag. Come tatuaggio da prigione si è poi evoluto per incorporare anche altri significati. Due dei più popolari sono: “Morte per coltello agli sbirri” (“Smert Legávym Ot Nozhá”) e “Nient’altro che disgrazie fin dalla giovane età” (“S málykh Let Odní Neshchástija”).

9 / Gli anelli alle dita

Il codice russo dei tatuaggi carcerari prevede anche molti tatuaggi ad anello, tutti con un significato specifico. Solo un esperto di tatuaggi carcerari può leggere rapidamente tutti i messaggi codificati negli anelli tatuati sulle dita dei detenuti.

Un certo disegno dell’anello può suggerire che una persona rifiuta l’autorità dell’amministrazione carceraria, o che è un ladro ereditario che ha seguito le orme del padre, o che è stato condannato per omicidio o, in alternativa, un anello può indicare una particolare casta carceraria a cui un detenuto appartiene.

10 / Le spalline

Questo è probabilmente uno dei tatuaggi più difficili da ottenere nella malavita russa. Solo i detenuti più autorevoli meritano di avere le spalline tatuate sulle spalle, perché questo simbolo ha un significato ben preciso: un rifiuto totale della redenzione. Questo tatuaggio è un segno dei criminali più rispettati e pericolosi; gli irriducibili. Spesso i possessori di tatuaggi con le spalline provengono da carceri di massima sicurezza e, non di rado, hanno precedenti per aver istigato o sostenuto attivamente una rivolta in carcere.

