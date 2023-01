Il gatto russo con la coda a pon-pon: cinque cose da sapere sul Kurilian Bobtail

Questa razza felina originaria delle Isole Curili ha potenti zampe posteriori per sopperire alla mancanza della coda, ama vivere in branco e adora l’acqua! Inoltre questo micio è un ottimo compagno di giochi per i bambini

Gatti che assomigliano a piccole linci: questo è quello che spesso dicono del Kurilian Bobtail. Questa razza originaria delle Isole Curili è stata registrata ufficialmente solo negli anni Novanta. Ecco che tipo di gatto è, e perché non ha la coda, ma al suo posto un simpatico e vaporoso pon-pon.

1 / Il Kurilian Bobtail ha antenati siberiani

Legion Media Legion Media

Questa razza è ancora poco studiata dai felinologi, ma la versione più popolare della loro comparsa è un incrocio tra Bobtail giapponesi, noti per la coda estremamente corta, e gatti siberiani. Sono stati portati nelle Isole Curili dai navigatori giapponesi e russi a metà del XVII secolo, quando queste terre furono scoperte e mappate. Di conseguenza, le due razze hanno comunicato tra loro per molto tempo in natura e si è creata una nuova specie di gatto, unica nel suo genere: il Kurilian Bobtail. Ha una coda corta, a pon-pon, un muso da “siberiano” e un manto soffice che lo protegge dal freddo e dal vento.

2 / Sono arrivati sulla terraferma solo alla fine del XX secolo

Legion Media Legion Media

Nessuno aveva mai realizzato prima d’allora che sulle isole Curili vivesse una strana razza di gatto. L’attenzione su di loro è stata attirata solo negli anni Ottanta dai ricercatori sovietici, che hanno deciso di portare a casa alcuni gatti selvatici dalle isole di Kunashir e Iturup e di mostrarli agli specialisti. A quel tempo la felinologia muoveva i primi passi in Urss e all’inizio furono scambiati per dei bobtail giapponesi, ma si scoprì presto che erano molto diversi sia nell’aspetto che nel carattere. Nel 1991 la felinologa di Mosca Olga Mironova ha descritto lo standard della razza, che è stato approvato prima in Unione Sovietica e poi, nel 1994, a livello mondiale. Da allora sono sorti centinaia di allevamenti, la maggior parte dei quali a Mosca.

3 / Esistono diversi tipi di coda corta

Legion Media Legion Media

Nei gatti la coda serve come una sorta di dispositivo di guida (abbiamo spiegato bene il meccanismo nel nostro articolo sul leopardo delle nevi), grazie al quale mantengono l’equilibrio durante le manovre in corsa. Ma questi gatti hanno sviluppato maggiormente le zampe posteriori a causa dell’assenza della coda: se si guardano da vicino, si può notare che sono molto più massicce e potenti di quelle dei gatti a coda lunga.

Legion Media Legion Media

Allo stesso tempo, la lunghezza del “pon-pon" può variare, fino a 12 cm. Anche la forma varia: alcune code sono arrotondate, altre a spirale e altre ancora diritte.

4 / Hanno un carattere molto amichevole

Legion Media Legion Media

Pur essendo dei veri predatori, i Kurilian Bobtail sono molto socievoli, amano le persone e soprattutto i bambini. “Quando ho scelto un gatto, volevo che avesse una buona immunità, che andasse d’accordo con i bambini e che fosse attivo; che si potesse giocare con lui, insomma, e non dormisse tutto il giorno”, dice la moscovita Marija, proprietaria da un anno del gatto di nome Abrikos (“Albicocca”) e grande fan di questa razza. Questo è già il terzo Kurilian Bobtail della sua famiglia. “Questi gatti non si permettono di essere aggressivi nei confronti dei bambini piccoli, ma si lasciano accarezzare con molta pazienza”, spiega l’autrice.

Marija dice che i Kurilian Bobtail sono di solito molto socievoli, vogliono giocare almeno due volte al giorno anche da adulti, e bisogna essere preparati a questo. I maschi, tra l’altro, sono una volta e mezza più pesanti delle femmine: pesano più di 7 kg. In condizioni domestiche vivono davvero a lungo, 15-20 anni. E godono di una buona salute.

5 / Si possono ancora trovare allo stato brado

Anna Sorokina Anna Sorokina

Oggi, tutti i gattini Kurilian Bobtail sono allevati in allevamenti appositi, secondo gli standard di razza. Possono essere sia a pelo corto che a pelo semilungo e di vari colori. Il più antico e popolare è il colore tigrato “selvatico”, abbinato a un mantello semilungo. Inoltre, sono diffusi tutti i tipi di marezzatura (ad esempio, il colore di Abrikos è detto “marmo rosso”), e non mancano i colori fumé e maculati. Lo standard della razza non prevede la variante colourpoint (la tipica colorazione a motivo siamese), in quanto vieta l’incrocio di questa razza con altre.

Detto questo, questi felini popolano ancora le isole Curili e anche la Kamchatka allo stato selvatico. E a differenza di molti altri gatti, i Kurilian Bobtail non hanno paura dell’acqua. E vivono in branco, non da soli!



