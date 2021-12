Il leopardo delle nevi, uno dei felini più affascinanti al mondo: ma perché ha la coda così lunga?

Ai gatti di solito piace salire in alto: si sentono sicuri e possono osservare meglio il mondo intorno a loro. E il leopardo delle nevi non fa eccezione. Questo gattone selvatico ha scelto le montagne rocciose dell’Asia centrale per vivere: lo si può scorgere a un’altitudine di 1.500-1.600 metri sul livello del mare sul Tien Shan, sul Pamir e l’Himalaya. In Russia, vive nella parte meridionale della Siberia, nelle montagne orientali Sayan e sui monti Altaj. Al mondo purtroppo si contano solo poche migliaia di esemplari, e sono ovunque protetti dallo Stato.

Ilja Najmushin / Sputnik Ilja Najmushin / Sputnik

Poiché il loro habitat è difficilmente raggiungibile, si conosce ancora poco su questo splendido mammifero. Uno degli interrogativi ai quali gli studiosi stanno ancora cercando di dare una risposta è legato alla sua coda: nelle foto scattate negli zoo e nelle riserve naturali, infatti, questo micione selvatico è spesso ritratto con la coda tra i denti.

Perché ha bisogno di una coda così lunga?

Getty Images Getty Images

Il leopardo delle nevi non è un felino molto grosso: è lungo meno di un metro e pesa circa 50 kg. È più piccolo di un leopardo, molto più piccolo di una tigre e persino leggermente più piccolo di una lince della foresta. Ma senza calcolare la coda! La sua coda è davvero splendida: massiccia, soffice e lunga quanto il suo busto. Pensate che è la coda più lunga di qualsiasi altro gatto! E non ne ha bisogno per bellezza, ma per sopravvivenza: per correre sulle rocce e attraversare le gole delle montagne ci vuole infatti una certa destrezza. Ed è proprio la coda che lo aiuta a mantenere l'equilibrio anche sui pendii più scoscesi.

Getty Images Getty Images

Basta guardare come corre sulle ripide rocce! Non guarda nemmeno sotto le sue zampe!

Per tenere il nasino al caldo

Nei suoi momenti di riposo, il leopardo si raggomitola come una palla e infila in bocca la sua soffice coda, come un normalissimo gatto. Uno dei motivi per cui lo fa è per tenersi al caldo. Fa piuttosto freddo in montagna e, anche se questi splendidi animali sono coperti da una folta pelliccia, una coda vaporosa è un comodo aiuto. Le femmine la usano anche per coprire i cuccioli appena nati e per tenerli al caldo.

Riserva naturale Sayano-Shushenskij Riserva naturale Sayano-Shushenskij

A volte, poi, questi felini la prendono in bocca anche mentre camminano. Perché? La ragione è che è piuttosto pesante e si stancano di camminare in questo modo.

Per divertimento

La coda non è solo una “coperta” e uno strumento per mantenere l’equilibrio: mamma gatta usa la sua coda anche per insegnare ai suoi gattini a cacciare e a giocare. Quando un leopardo delle nevi si annoia, può divertirsi cacciando la propria coda o quella di qualcun altro.

Getty Images Getty Images

I leopardi delle nevi in generale hanno un temperamento molto giocoso, e le telecamere delle riserve naturali registrano regolarmente i giovani felini che si attaccano scherzosamente nei momenti più inaspettati, come fanno questi giovani leopardi nella riserva naturale Sayano-Shushenskij:

È interessante notare che i leopardi delle nevi non possono ringhiare forte, ma solo fare le fusa come i gattini domestici. Ascoltate qui come fanno:

LEGGI ANCHE: Qua la zampa, ecco gli animali più belli della Russia

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale