Così Raisa Gorbaciova ha cambiato l'immagine della First Lady sovietica (FOTO)

È stata l'ultima First Lady dell'URSS. Sofisticata ed elegante, era ammirata dalla stampa estera, ma risultava antipatica in patria

Secondo le idee del Partito Comunista, una donna doveva essere e apparire innanzitutto un “tovarisch”, ovvero una “compagna”, un membro paritario della società, una lavoratrice, una madre... E solo alla fine, come una donna. La femminilità, l'interesse per i bei vestiti, le acconciature e il trucco, sono stati considerati per molto tempo dei capricci dei nemici capitalisti. Ecco perché le mogli dei segretari generali sovietici avevano un aspetto molto modesto.

Jacqueline Kennedy e Nina Khrushcheva Getty Images Getty Images

La moglie dell'ultimo leader sovietico, Mikhail Gorbaciov, era molto diversa. Elegante e sofisticata, è diventata una sorta di simbolo della perestrojka in termini di moda e stile, e ha ispirato molte donne attente alla moda in tutto il Paese. Ma per le masse in generale, Nina Khrushcheva non era altro che una persona “irritante”.

L'ultima First Lady

Raisa Maksimovna Titarenko nacque nel 1932, in Siberia, nella famiglia di un ingegnere ferroviario. Dopo essersi diplomata con il massimo dei voti, entrò all'Università di Mosca. Fu lì che incontrò il suo futuro marito: Gorbaciov studiava alla facoltà di legge, lei in quella di filosofia.

Raisa Gorbacheva Nikolaj Malyshev/TASS Nikolaj Malyshev/TASS

Dopo la laurea, ha sacrificato la carriera accademica e gli studi post-laurea nella capitale per seguire il marito nella regione di Stavropol. Lì ha insegnato filosofia presso le università locali e ha dato alla luce la loro unica figlia, Irina. In quegli anni è riuscita anche a conseguire un dottorato di ricerca in filosofia.

I Gorbaciov a Tjumen, 1985 (sullo sfondo, Boris Eltsin) Vladimir Musaelyan; Yuri Lizunov/TASS Vladimir Musaelyan; Yuri Lizunov/TASS

La famiglia tornò a Mosca quasi 20 anni dopo e nel 1985 Mikhail Gorbaciov fu eletto Segretario Generale del Comitato Centrale del PCUS, il che significava che era effettivamente il capo dello Stato (in seguito divenne il primo e l'ultimo presidente dell'URSS). Il suo arrivo inaugurò un'epoca di cambiamenti, passata alla storia come perestrojka.

Gorbaciov era diverso dai suoi predecessori: era allegro, parlava liberamente, anche con la gente per strada e, cosa forse più importante, era relativamente giovane. A lui si deve l'abbattimento della cortina di ferro e l'apertura dell'URSS al mondo.

Mikhail e Raisa Gorbaciov durante un incontro con la Regina Elisabetta II a Londra, 1991 Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

A differenza del marito, Raisa Gorbaciova parlava correntemente l'inglese ed era in grado di comunicare con i politici stranieri senza bisogno di un interprete, sia che si trattasse di Margaret Thatcher, della Regina d'Inghilterra o del Presidente degli Stati Uniti.

Mikhail Gorbaciov e Raisa durante un incontro con Margaret Thatcher a Londra, 1989 Yurij Abramochkin/Sputnik Yurij Abramochkin/Sputnik

Raisa si preoccupava non solo del proprio stile, ma anche dell'aspetto del marito, tenendo d'occhio i suoi abiti e la sua forma fisica. La loro relazione andava spesso oltre il protocollo: quasi tutta l'URSS era a conoscenza del loro grande amore. Gorbaciov definì questo amore addirittura come una debolezza, ritenendo che la moglie governasse sia lui che il Paese.

I Gorbaciov in Polonia, 1988 Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Il mito di una vita lussuosa

Raisa Gorbaciova non suscitava molta simpatia alle donne sovietiche comuni: all'epoca tutti quei suoi look sgargianti erano considerati uno spreco. Inoltre circolavano voci sul fatto che acquistasse diamanti e vestiti costosi all'estero.

Raisa Gorbaciova davanti alla Old English House di Anne Hathaway, 1984 Bryn Colton/Getty Images Bryn Colton/Getty Images

"Si sentono un sacco di leggende e speculazioni sulla mia straordinaria passione per le ville, le dacie, gli abiti di lusso e i gioielli", ha dichiarato la stessa Gorbaciova in un'intervista.

Tra l'altro, contrariamente a quanto si crede, non era Yves-Saint Laurent (verso il quale lei nutriva una grande ammirazione) a confezionare gli abiti per lei, ma la stilista sovietica Tamara Makeeva, scelta dalla stessa Gorbaciova. "Raisa Maksimovna amava molto le camicette di seta con i fiocchi o i colletti morbidi abbinati ad abiti austeri. Aveva le sue preferenze, per esempio in fatto di colori: le piacevano molto il bordeaux e il grigio", si legge sulla versione russa di Vogue.

Raisa Gorbaciova a capo della Fondazione culturale sovietica prima di una riunione solenne del Partito Comunista e del Soviet Supremo dell'URSS, dedicata all'anniversario della Rivoluzione, 1987 Yurij Abramochkin/Sputnik Yurij Abramochkin/Sputnik

Anche il suo attivo impegno sociale è stato più volte criticato: Raisa ha sostenuto una serie di progetti umanitari e ospedali, e ha creato la Fondazione per la cultura sovietica, che ha finanziato molti musei durante alla fine degli anni Ottanta. "Vogliamo essere utili al nostro Paese", ha detto la Gorbaciova dopo che il marito aveva lasciato l'incarico.

È morta nel 1999 dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 90 anni nel 2022.

Raisa Gorbaciova in India, 1986 Yurij Abramochkin/Sputnik Yurij Abramochkin/Sputnik

Raisa Gorbaciova mostra alla moglie del primo ministro indiano Sonia Gandhi le bellezze del Cremlino di Mosca, 1989 Vitalij Saveliev/Sputnik Vitalij Saveliev/Sputnik

Mikhail Gorbaciov e Raisa vengono accolti all'aeroporto di Shanghai, 1989 Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

Gorbaciov all'aeroporto di Madrid, 1990 Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Il presidente dell'URSS e la First Lady a ricevimento dal re spagnolo, con la moglie e l'erede al trono Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Mikhail Gorbaciov e George W. Bush con le rispettive consorti nella residenza di campagna del Presidente degli Stati Uniti a Camp David, 1990 Aleksandr Makarov/Sputnik Aleksandr Makarov/Sputnik

Raisa Gorbaciova in visita a una famiglia americana Leonid Palladin/Sputnik Leonid Palladin/Sputnik

Raisa Gorbaciova e la moglie di Ronald Reagan, Nancy, a Mosca, 1988 Aleksander Makarov/Sputnik Aleksander Makarov/Sputnik

Raisa Gorbaciova e Nancy Reagan a Mosca, 1988 Aleksandr Makarov/Sputnik Aleksandr Makarov/Sputnik

Raisa Gorbaciova e Barbara Bush durante la visita del presidente americano George H.W. Bush a Mosca, 1991 Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

Raisa Gorbaciova e Norma Major, moglie del primo ministro britannico, prima del vertice del G7 a Londra, 1991 Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

Raisa Gorbaciova in un ospedale pediatrico a Londra, 1991 Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

Durante una visita in Giappone, nel 1991 Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Raisa Gorbaciova e l'imperatrice Michiko durante la visita del presidente dell'URSS in Giappone, 1991 Yurij Abramochkin/Sputnik Yurij Abramochkin/Sputnik

