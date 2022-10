Quando inizia l'inverno in Russia?

In alcune regioni si tirano fuori gli abiti caldi dall'armadio già a ottobre; in altre, invece, si può aspettare ancora un po'...

Mentre a Mosca e Kazan l'autunno si fa più pesante, gli abitanti di Sochi si godono gli ultimi giorni di caldo sulla costa del Mar Nero. Sugli Urali, invece, l'inverno è già arrivato.

Buona prima neve! Brrr!

Gli abitanti di Ekaterinburg hanno visto la prima neve il 26 settembre, anche se di solito negli Urali inizia a nevicare all'inizio di ottobre.

Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Nelle città siberiane, la prima neve cade solitamente nella seconda metà di settembre e a novembre è già inverno. Tuttavia, le gelate vere e proprie arrivano più tardi.

A Novosibirsk la prima neve è caduta il 28 settembre.

Aleksandr Kryazev/Sputnik Aleksandr Kryazev/Sputnik

Anche a Bratsk, nella regione di Irkutsk, i primi fiocchi bianchi sono caduti il 28 settembre.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

La prima neve ha già sorpreso gli abitanti di Kemerovo e Krasnojarsk (Siberia meridionale), di alcune zone della Jakuzia (Estremo Oriente), di Murmansk (Nord) e persino della Bashkiria e della regione di Kostroma (Russia centrale).

Neve a Nerjungri, in Jakutia, fine settembre 2021 Andrej Sorokin/Sputnik Andrej Sorokin/Sputnik

Nelle regioni montuose dell'Altaj (Siberia), la neve fresca è tornata a cadere a metà agosto. Ma, in generale, è ancora presente la neve dell'anno scorso.

Altaj, estate 2021 Andrej Varenkov/Sputnik Andrej Varenkov/Sputnik

Anche in molte zone dell'Artico russo è rimasta la neve dell'anno precedente. Inoltre, la Chukotka si è rivestita di bianco già ad agosto.

Anadyr, agosto 2022 Vyacheslav Viktorov/Roskongress

E Mosca e San Pietroburgo?

Il 14 ottobre si celebra una festa tradizionale russa chiamata il “Giorno di Pokrov”.

In questo giorno la Chiesa ortodossa russa celebra l'intercessione della Santa Vergine che, nelle credenze slave, coincide con il giorno dell'incontro tra autunno e inverno. Spesso la prima neve arriva a metà ottobre.

Qui sotto la prima neve nella città di Kineshma.

Kineshma, novembre 2021 Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

A Mosca la neve cade più spesso alla fine di ottobre, ma si scioglie rapidamente. La neve permanente inizia a ricoprire Mosca solo a dicembre.

Mosca, novembre 2021 Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

A San Pietroburgo la neve cade a novembre e gli inverni sono di solito privi di forti gelate, ma con molte piogge gelide. Tuttavia, l'inverno del 2021 è stato particolarmente nevoso!

L'inverno a San Pietroburgo Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Aspettando l'inverno

In Estremo Oriente (Vladivostok, Juzhno-Sakhalinsk, Petropavlovsk-Kamchatskij) i locali si godono la prima neve a novembre.

Vladivostok, fine novembre Vitalij Ankov/Sputnik Vitalij Ankov/Sputnik

Ma nelle città del sud della Russia la prima neve cade verso la fine di dicembre, a volte addirittura a gennaio. In alcune annate può non cadere affatto, ma non si può dire che la gente del posto ne sia troppo turbata... La neve sulle palme è una cosa piuttosto insolita da vedere!

Sochi in inverno Dmitrij Feoktistov/TASS Dmitrij Feoktistov/TASS

