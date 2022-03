Il volto più esotico della Chukotka raccontato in foto

Russia Beyond

La fotografa Ida Taube ha immortalato volti e paesaggi di questa terra ai confini del mondo. I suoi scatti sono ora esposti in una mostra a Mosca

“La Chukotka custodisce antichi segreti; ad esempio il segreto di come una persona possa essere in perfetta armonia con la natura, con se stessa e con gli altri”. La fotografa Ida Taube conosce molto bene la Chukotka. Ci ha vissuto per 20 anni e nel corso di questo periodo ha conosciuto a fondo questa terra e la sua gente.

Con le sue foto, Ida ha voluto immortalare questi luoghi così remoti e la cultura dei popoli indigeni che li abitano; ha fotografato quindi i suoi amici: pastori di renne, cacciatori, intagliatori di zanne di tricheco e artigiani che lavorano la pelle e la pelliccia. Le sue foto sono un ritratto fedele e “innamorato” di questo mondo. “La Chukotka cambia il punto di vista, la percezione che si ha di sé e del mondo, e rivela le profondità degli individui”.

Attraverso le foto di Ida Taube è possibile capire da vicino come vive la gente in questa remota penisola.

1 / Cartolina dalla Chukotka

2 / Donne in pelliccia

3 / Pioggia d’estate

4 / Il lago Ravkergygytgyn (letteralmente “lago chiaro”)

5 / Il Festival dei cacciatori del mare nel parco nazionale della Beringia

6 / Paesaggio

7 / Giornata di gelo: il termometro segna -40°C

8 / La strada delle balene

9 / Gente della Chukotka. Una giovane guardia del Totem ancestrale (a sinistra)

10 / Il Festival degli allevatori di renne “Erakor” ad Amguem

11 / Paesaggio

12 / Il “Sorriso di una volpe”

13 / Giocare a calcio ai confini del mondo

14 / Fiori sull'isola di Wrangel

15 / Ragazzi della Chukotka

16 / Anadyr, capitale della Chukotka

17 / Il fascino della natura incontaminata del Parco Nazionale di Beringia

18 / Il sole della Chukotka

La mostra “Chukotka. Punto di riferimento” resterà aperta al Museo Statale Orientale di Mosca dal 10 marzo al 3 aprile 2022.

