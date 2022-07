Cinque fatti sul pesce più grande della Russia (FOTO)

Il beluga, noto anche come storione beluga o grande storione, è uno dei pesci più imponenti del mondo e vive in media più di 100 anni

Nel 1924, nel piccolo fiume Tikhaja Sosna, nella Russia meridionale, fu catturato un pesce di dimensioni colossali. Pesava 1.227 kg, di cui 245 kg di caviale nero. Si trattava di un beluga, uno dei pesci più rari e più grandi del mondo, che vive ancora oggi nelle acque della Russia.

1 / È una specie preistorica in via di estinzione

Il beluga ha conservato un aspetto quasi immutato fin dall'epoca dei mammut. A quei tempi, la fauna e la flora erano caratterizzate da forme molto grandi e il beluga, nel contesto di quella natura preistorica, non faceva eccezione.

Un secolo fa, c’erano ancora molti di questi pesci nel Mar Caspio, nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, ma il loro numero è rapidamente diminuito a causa della pesca eccessiva e dell'attività umana. Oggi, la popolazione di beluga è sostenuta dagli allevamenti di storioni nel Mar Caspio e nel sud del fiume Volga i beluga vivono in acqua di mare, ma si recano nei fiumi per deporre le uova).

I dati ufficiali sulla pesca in Russia, nella metà del XIX secolo, parlano della cattura di un beluga che pesava quasi 1,5 tonnellate. Negli anni Venti del Novecento è stato catturato un pesce che pesava più di 1 tonnellata ed era lungo fino a 5 metri. Questi pesci avevano la bellezza di 60-70 anni! Da allora non è stato più catturato alcun pesce di peso superiore a 1 tonnellata, ma nel 1970 è stato trovato nel fiume Volga un beluga di 800 kg con 112 kg di caviale e, nel 1989, nello stesso luogo, è stato catturato un beluga di 966 kg.

Allo stesso tempo, il peso più comune dei beluga catturati negli anni sovietici era, in media, di circa 80 kg per i maschi e 150 kg per le femmine.

2 / Può vivere più di 100 anni

Lo storione beluga può vivere più di 100 anni, per cui è considerato uno dei pesci più longevi al mondo. Cominciano a riprodursi solo all'età di 17-18 anni, ogni 2-3 anni, prima di allora “vivono per se stessi”. Ma possono mettere al mondo figli anche dopo i 100 anni! Tuttavia, oggi non si contano molti esemplari così longevi, e il limite massimo d’età dei beluga è ancora adesso sconosciuto.

In Russia, così come in altri Paesi del Mar Caspio, la pesca del beluga è ufficialmente vietata: è inserito nella Lista Rossa internazionale come specie a rischio critico di estinzione.

3 / Non ha ossa

Un pesce così grande e senza lische? Come è possibile, vi chiederete? Si scopre che lo scheletro del beluga è costituito da cartilagine, che si indurisce con il passare degli anni. Anche gli squali, del resto, non hanno ossa.

Ma la mancanza di ossa non impedisce al beluga di essere un predatore: è solito mangiare piccoli pesci come le aringhe e persino altri storioni.

4 / Più del 10% del peso della femmina è caviale

Di solito le femmine di beluga hanno molto caviale, più del 10%. Il caviale del beluga è considerato uno dei più costosi al mondo, con prezzi che partono da 200 dollari per 100 grammi. Più il caviale è chiaro, più è delizioso e costoso.

Si distingue dagli altri caviali neri per le sue grandi dimensioni e il suo gusto delicato.

È possibile provarlo nei costosi ristoranti di pesce della Russia o ordinarlo nei negozi specializzati. Il prezzo elevato è dovuto al lungo processo di allevamento del pesce: ci vogliono almeno 15 anni, il più delle volte 25 anni circa, prima che la femmina raggiunga la massa desiderata. Durante il periodo della deposizione delle uova, la femmina sceglie il fondo sabbioso e depone circa un milione di uova di caviale, ma solo una piccola percentuale di esse diventa pesce: il beluga non si cura della sua prole e può anche mangiarla!

Il beluga stesso è uno dei pesci più costosi della gastronomia. Un tempo era uno dei piatti principali della tavola dello zar.

5 / Viene confuso con una balena Beluga

Sia lo storione beluga che la balena beluga artica hanno lo stesso nome che deriva dalla parola russa “belaja”, che significa “bianco”. Tuttavia, pesci e balene sono, ovviamente, specie completamente diverse. Uno è un pesce storione e l'altro è un mammifero, parente del narvalo; preferisce i mari artici e probabilmente - secondo noi - non ha mai sentito parlare del suo omonimo. L'unica cosa che hanno in comune è la loro enorme dimensione!

