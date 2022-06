Il narvalo, l’unicorno marino dell’Artico russo

Chi di voi crede negli unicorni? Nelle fredde acque dell'Oceano Artico vive un raro animale marino dotato di un lungo corno: è il narvalo, un animale unico al mondo per il suo genere.

Mezza tonnellata di grasso per scaldarsi

Il narvalo è enorme: la lunghezza del suo corpo raggiunge i 4,5 metri, pesa 1,5 tonnellate, di cui un terzo è rappresentato dallo strato di grasso… E questo non lo turba affatto! I narvali vivono nell'Oceano Artico, tra i ghiacci artici, e hanno bisogno esattamente di grasso per riscaldarsi.

Un dente che si trasforma in corno

La caratteristica distintiva dei narvali è un lungo corno (solo i maschi ne hanno uno). Questi animali non hanno denti inferiori, ma solo due superiori, di cui uno, alla fine, si sviluppa in questa zanna, che talvolta raggiunge i 3 metri di lunghezza.

Si tratta di un corno forte e flessibile, ma se si rompe è coperto da una sorta di tessuto osseo che protegge le terminazioni nervose. Esatto, ci sono terminazioni nervose sulla sua zanna!

A cosa serve? A questa domanda gli scienziati si dividono: alcuni ritengono che il corno sia necessario per proteggere il narvalo dai nemici, altri per rompere gli spessi strati di ghiaccio nell'oceano, e altri ancora credono che siano in grado di rilevare la temperatura dell'acqua con le terminazioni nervose.

E, naturalmente, il corno aiuta ad attirare le femmine: forse è proprio questo il suo scopo!

Una specie unica nel suo genere

I narvali appartengono alla famiglia dei mammiferi Narwhalidae, ordine dei cetacei. Non ci sono altri membri di questa famiglia.

Curiosamente, nel 1990, gli scienziati hanno scoperto un ibrido di narvalo e balena beluga!

Ogni branco ha una lingua propria

I narvali vivono in piccoli gruppi, forse nemmeno imparentati tra loro. E comunicano tra loro utilizzando suoni unici: alcuni sembrano sospiri, altri dei “click”, altri ancora grida. Possono cacciare insieme piccoli pesci o crostacei, scambiandosi suoni diversi. E, cosa più interessante, ogni branco ha la sua lingua o "dialetto"! Non si sa se gli altri gruppi di narvali la capiscano.

Sono pochissimi e nessuno sa esattamente quanti siano

I narvali vivono in angoli dell'oceano così lontani e freddi che è piuttosto difficile per gli scienziati studiare la loro vita. Sono stati avvistati nell'area della Terra di Francesco Giuseppe, vicino a Spitsbergen e alla Groenlandia. Ci sono stati anche casi di migrazione di narvali associati alla deriva dei ghiacci, e questi animali sono stati avvistati al largo delle coste della Gran Bretagna. Tuttavia, la loro casa - disabitata e fredda - è proprio alle alte latitudini dell'Artico. Gli scienziati stimano che ci possano essere fino a 40-50 mila narvali nel mondo, ma si tratta di numeri molto approssimativi.

Sono elencati nel Libro Rosso

I narvali hanno dei nemici in natura: gli orsi polari e i trichechi. Ma la popolazione soffre soprattutto a causa dell'uomo: in alcune culture, il suo corno è considerato quasi una panacea per tutte le malattie, il che ovviamente è solo una leggenda ma non evita la caccia di questi animali. Dalla zanna si ricavano anche dei souvenir.

In cattività non sopravvivono, ma in natura possono vivere fino a 50 anni.

Sono stati inseriti nel Libro Rosso come specie quasi a rischio estinzione. In Russia, la pesca del narvalo è completamente vietata.

