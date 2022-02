Lacrime e medaglie, come è finito lo psicodramma russo nel pattinaggio di figura alle Olimpiadi

Le atlete russe hanno vinto l’oro e l’argento, ma stavolta hanno lasciato a una giapponese il bronzo. Kamila Valieva, stressata per le accuse di presunto doping, è infatti caduta ed è arrivata solo quarta. Ma in questo modo si è almeno tenuta la cerimonia di premiazione, che il Cio avrebbe negato a tutte, se lei fosse stata sul podio

Alle Olimpiadi di Pechino 2022, la squadra del ROC (il Comitato Olimpico Russo; la Russia non può partecipare con la propria bandiera e il proprio inno) contava su tre pattinatrici artistiche: Kamila Valieva (classe 2006), Anna Shcherbakova (2004) e Aleksandra Trusova (2004), le prime tre classificate negli ultimi Campionati Russi della disciplina e tutte allieve dell’allenatrice Eteri Tutberidze, la donna che ha cambiato il volto del pattinaggio femminile. Tutte loro sono già diventate star mondiali, stabilendo nuovi record e vincendo medaglie a raffica, e i fan del pattinaggio in tutto il mondo hanno persino dato alla Trusova il soprannome di “razzo russo” per i suoi salti quadrupli.

Lo scandalo doping

Kamila Valieva ha vinto nella classifica a squadre, diventando la prima donna ad eseguire un salto quadruplo (il “quad”) alle Olimpiadi. Tutti gli occhi erano puntati su di lei, stupiti dalla sua flessibilità e grazia, e si aspettavano una medaglia d’oro anche nella competizione individuale.

Kamila Valieva pattina durante la gara a squadra ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 Catherine Ivill/Getty Images Catherine Ivill/Getty Images

Tuttavia, la cerimonia di premiazione prevista per il 7 febbraio è stata posticipata, per ragioni poco chiare e, infine, è scoppiato uno scandalo doping a causa di un test fatto da Kamila Valieva nel dicembre 2021. Fino all’ultimo momento, non era chiaro se la pattinatrice sarebbe stata ammessa a partecipare al concorso singolo femminile.

“Nessun doping aiuterebbe una atleta a saltare i quadrupli e non le darebbe la grazia”, ha detto l’allenatrice Tutberidze, commentando il presunto test antidoping positivo.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha dovuto prendere una decisione urgente sul caso e ha deciso di consentire a Kamila di esibirsi nel programma individuale.

I risultati individuali

Il singolo femminile consisteva in due gare: il programma corto il 15 febbraio e il pattinaggio libero il 17 febbraio. Durante l’allenamento, la quindicenne Valieva ha iniziato a mostrare il suo nervosismo ed è stata vista emotivamente e psichicamente stanca per tutte le pressioni subite. Tuttavia, ha mostrato con aria di sfida le sue abilità nel programma corto senza commettere errori ed è finita in prima posizione, segnando il punteggio di 82,16.

Anna Shcherbakova è arrivata seconda, mentre Aleksandra Trusova, dopo una sfortunata caduta, ha ceduto il terzo posto alla pattinatrice giapponese Kaori Sakamoto, finendo al quarto posto.

Aleksandra Trusova durante il programma libero di pattinaggio di figura a Pechino 2022 Aleksandr Vilf/Sputnik Aleksandr Vilf/Sputnik

Il programma libero avrebbe deciso e i punteggi finali e le medaglie. Aleksandra Trusova si è comportata alla grande ed è diventata la prima pattinatrice nella storia a completare con successo ben cinque (!) salti quadrupli alle Olimpiadi e ha segnato il record di 177 punti per il pattinaggio libero.

Anche l’attuale campionessa del mondo, Anna Shcherbakova, si è comportata bene, mettendo a segno due salti quadrupli e salendo in prima posizione per il punteggio totale, che somma sia il programma corto che il programma libero.

Anna Shcherbakova durante il programma libero di pattinaggio di figura a Pechino 2022 Aleksandr Vilf/Sputnik Aleksandr Vilf/Sputnik

Kamila Valieva, che alla vigilia delle Olimpiadi era la favorita per la vittoria, è invece caduta due volte e ha commesso diversi errori nel programma di pattinaggio libero. Ha lasciato il ghiaccio in lacrime. “Perché hai smesso di combattere?”, le ha detto dura la Tutberidze all’uscita dal ghiaccio.

Kamila Valieva durante il programma libero di pattinaggio di figura a Pechino 2022 Aleksandr Vilf/Sputnik Aleksandr Vilf/Sputnik

La famosa allenatrice russa Tatjana Tarasova, che ha cresciuto diversi campioni olimpici, ha ritenuto che Kamila fosse a pezzi prima del singolare femminile. “Come si può confortare Kamila? L’hanno uccisa, uccisa, uccisa e alla fine è stata uccisa del tutto. L’abbiamo visto oggi”, ha detto la Tarasova.

La reazione di Kamila Valieva dopo il programma libero di pattinaggio di figura Grigorij Sysoyev/Sputnik Grigorij Sysoyev/Sputnik

Anna Shcherbakova ha vinto l’oro, Aleksandra Trusova l’argento, mentre il bronzo è andato alla giapponese Kaori Sakamoto. Kamila Valieva è arrivata solo quarta dopo i due programmi.

Il dramma oltre la pista di pattinaggio

Mentre Anna era indubbiamente felice, Aleksandra Trusova non era soddisfatta dell’argento. Non ha gestito la tensione emotiva e ha gridato dopo i risultati finali. “Odio questo sport, non scenderò mai più sul ghiaccio”, ha urlato alla sua squadra di allenatori. Era delusa, perché, nonostante tutti i suoi record e salti, non ha mai vinto l’oro nei tornei senior in tutta la sua carriera; solo medaglie d’argento e di bronzo.

La reazione di Aleksandra Trusova al momento della consegna dei fiori dopo aver vinto solo la medaglia d’argento Aleksandr Vilf/Sputnik Aleksandr Vilf/Sputnik

Durante la conferenza stampa, Aleksandra è riuscita a contenere le sue emozioni e non ha incolpato né gli allenatori né nessuno per i suoi risultati. Ha anche detto che è stato mentalmente difficile per lei stare da sola per tre settimane alle Olimpiadi senza sua madre e i suoi cani.

Evgenija Medvedeva, che aveva vinto l’argento alle precedenti Olimpiadi invernali, quando si aspettava di vincere l’oro (andato ad Alina Zagitova), ha confortato la Trusova: “Hai pattinato alla grande e avrai le tue medaglie d’oro in futuro”, ha scritto su Instagram, aggiungendo di aver vinto qualche medaglia d’oro in carriera, ma di non essere in grado di ripetere quello che la Trusova sa fare.

La medaglia d’argento Aleksandra Trusova (a sinistra) e la campionessa olimpica Anna Shcherbakova Aleksandr Vilf/Sputnik Aleksandr Vilf/Sputnik

Il Comitato Olimpico Internazionale aveva annunciato in precedenza che se la Valieva avesse occupato una delle posizioni sul podio, non ci sarebbe stata la cerimonia di premiazione, a causa del presunto scandalo doping. “Beh, almeno non annulleranno la cerimonia”, ha detto lei dopo che i risultati sono stati annunciati.

Di solito le pattinatrici che occupano i primi sei posti in classifica prendono parte a uno spettacolo di gala, ma la Valieva non è stata invitata.

Fortunatamente, la campionessa Anna Shcherbakova non ha subito contraccolpi. Era felice e ha detto di aver controllato le emozioni e di aver capito come migliorarsi ancora in futuro. Vladimir Putin si è congratulato con Anna scrivendo una lettera ufficiale e notando che ha dimostrato un alto livello di maestria e un’enorme abilità artistica.

La campionessa olimpica 2022 nel pattinaggio di figura femminile Anna Shcherbakova Matthew Stockman/Getty Images Matthew Stockman/Getty Images

“Parole particolarmente gentili sono da rivolgere ai tuoi allenatori e, naturalmente, alle compagne di squadra”, ha aggiunto il presidente.

