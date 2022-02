Una famiglia russa ha trascorso otto anni navigando sugli oceani: ecco cosa ci hanno raccontato

Papà, mamma, due bambine e una enorme passione per l’avventura e per la vela. Con la loro “Lady Mary” hanno raggiunto l’Antartide, attraversato due volte l’equatore, sono stati circondati dai pirati e… la loro avventura continua

Dicembre 2018, Oceano Pacifico a est della Nuova Zelanda. Una famiglia composta da padre, madre e due figlie è nella cabina del “Lady Mary”, uno yacht a vela di 12 metri. La figlia maggiore, Anastasija, sta festeggiando il suo diciassettesimo compleanno. Sua madre canta la canzone di auguri tenendo in mano le candeline, poi si precipita nella piccola cucina per preparare il suo piatto preferito per ogni festa: l’insalata Olivier, mentre Anastasija suona la chitarra. Improvvisamente un’onda d’urto fa quasi ribaltare la nave su un lato e un secondo dopo l’acqua cade dal portello aperto sulla testa della festeggiata.

“È successo tutto molto velocemente. Nastja [vezzeggiativo-diminutivo di Anastasija; ndr] era arrabbiata all’inizio, poi ha fatto una doccia extra e abbiamo continuato a festeggiare. Tutti gli altri erano seduti dall’altro lato e nessun membro della famiglia era sul ponte, siamo stati molto fortunati”, dice Marina Klochkova, la mamma di Nastja.

Il 26 novembre 2021 la famiglia Klochkov ha completato il suo viaggio intorno al mondo a bordo dello yacht. È composta dal comandante Andrej, 47 anni, da sua moglie Marina, 46 anni, e dalle loro figlie Anastasija, 20 anni, e Lada, 10 anni. Tuttavia, aver completato la circumnavigazione del globo non significa che sono già tornati a casa: i Klochkov hanno semplicemente completato tutte le rotte previste ma ora stanno rientrando con tutta calma e sono ancora in navigazione.

Dal 2014, la famiglia ha circumnavigato il mondo da ovest a est e ritorno. Hanno attraversato tutti i meridiani e gli oceani, tranne l’Oceano Artico [quello che in Italia si è soliti definire Mar Glaciale Artico, per l’Organizzazione Idrografica Internazionale è in realtà un oceano; ndr], i cinque capi meridionali, tra cui Capo Horn e Capo di Buona Speranza, lo Stretto di Magellano, sono arrivati fino all’Antartide e hanno attraversato l’equatore due volte.

In totale, i Klochkov hanno trascorso circa otto anni sull’oceano e hanno stabilito il record mondiale per il viaggio intorno al mondo più a sud su uno yacht alla presenza di bambini. E sembra che questo non sarà il loro ultimo viaggio.

L’amore nato in pizzeria e le prime difficoltà

Nel 1999, Marina lavorava in un fast-food a Novosibirsk, e Andrej era un assiduo frequentatore del locale.

“Veniva a mangiare la pizza nei fine settimana nel cuore della notte, poi abbiamo iniziato a chiacchierare, siamo andati al Mare di Ob [come viene chiamato dagli abitanti di Novosibirsk il locale bacino artificiale formato da una grande diga; ndr] a nuotare insieme, a cantare canzoni, e poi è iniziata l’amicizia, la relazione, l’amore”, ricorda Marina.

Fin dall’infanzia, entrambi sognavano di viaggiare e leggevano letteratura d’avventura come “I figli del capitano Grant” di Jules Verne. Hanno navigato per la prima volta nel 2000, nel succitato bacino artificiale di Novosibirsk. Dieci anni dopo, Andrej ha ottenuto la qualifica di skipper, dopo aver studiato in una scuola di yachting, e ha iniziato a partecipare a gare di vela. I Klochkov trascorrevano gli inverni nel sud-est asiatico, e d’estate viaggiavano in giro per la Russia e vivevano in tenda.

Dopo un altro viaggio, Andrej e Marina vendettero le loro aziende (Andrej possedeva una società finanziaria e Marina era cofondatrice di una piccola agenzia pubblicitaria) e cominciarono ad affittare gli uffici. Allo stesso tempo, iniziarono ad addestrarsi e a preparare lo yacht per la traversata dell’Atlantico e la circumnavigazione del globo a vela.

Nel 2014, Marina e Andrej hanno navigato nel Mediterraneo con Nastja piccola e Lada di un anno e mezzo. Il primo anno, secondo Marina, è stato il più difficile. Alcuni membri della famiglia soffrivano di mal di mare, tutti si sentivano soli a causa della mancanza di una comunicazione normale con il mondo esterno, e c’erano sempre più conflitti.

“Ti sentivi in un vuoto assoluto, perché non potevi uscire e sbattere la porta, non potevi lamentarti con una tua amica, non potevi andare alla banja con i tuoi amici e dimenticare per qualche ora i problemi”, racconta Marina. Andrej è stato molto severo il primo inverno, ha cercato di fare di noi una squadra sportiva. Un giorno gli abbiamo detto che noi eravamo anche una famiglia che aveva bisogno di amore, non solo di una mano dura. Il nostro comandante è rimasto in silenzio per tre giorni, in qualche modo tutti si sono scaricati, e abbiamo iniziato a costruire relazioni in un modo diverso”.

Alla fine, a quanto racconta, questo gruppo familiare chiuso in se stesso alla fine è diventato “una forza l’uno per l’altro”. Durante le successive discussioni, ogni membro della famiglia ha percepito la vulnerabilità dell’altro e non era più disposto come prima a litigare.

La vita quotidiana e il Capodanno in mezzo all’oceano

La normale giornata dei Klochkov sull’oceano non inizia la mattina, ma la sera. Verso le 20 Nastja monta la guardia, controlla gli strumenti nella cabina le vele e una volta ogni venti minuti esce sul ponte per controllare la situazione all’esterno. Tra le dodici e l’una e fino alle 4 o alle 5 del mattino è di guardia Andrej, e quindi subentra Marina.

Alle 10 del mattino la piccola Lada si sveglia e Marina trascorre parte della giornata con lei: insieme guardano i cartoni animati in inglese e bevono il tè. Poi si svegliano anche Nastja e Andrej e fanno una colazione tarda. Il cibo a bordo dipende molto dal tempo e da quanto tempo la barca è stata al largo. Quando attraccano, i Klochkov fanno scorte di frutta, yogurt, formaggio e altre delizie deperibili e le mangiano prima che vadano a male. Il resto del tempo si accontentano di porridge, frutta secca e altri alimenti conservabili.

Dopo la colazione, il comandante grida “Posta del mattino!”. Il che significa che è il momento di leggere le email scaricate con il satellite di fan, amici e parenti arrivate “dal continente”. La famiglia può stare in mare aperto per 2-3 mesi di fila senza alcun contatto con altre persone, quindi questo rituale è particolarmente importante.

Durante il giorno, Nastja e Lada fanno i compiti. Entrambe studiano per corrispondenza alla Scuola di Geografia “Sant’Andrea”, utilizzando libri di testo elettronici e lezioni scaricate in precedenza. Nel frattempo, Marina è occupata a montare video o a scrivere articoli o un capitolo del suo libro sul loro viaggio. Andrej la aiuta in questo, oltre a tenere d’occhio lo stato della barca.

Alle 17 tutta la famiglia fa ginnastica serale, poi cena, si lava, Andrej va a letto presto, e la giornata ricomincia con Nastja che monta la guardia.

“In qualsiasi momento possiamo essere impegnati da riparazioni urgenti di parti dello yacht o dal dover cambiare le impostazioni delle vele. Qualsiasi cambiamento del tempo significa che ci prendiamo una pausa da qualsiasi attività e ci dobbiamo occupare della barca”, spiega Marina.

Una volta a terra, riforniscono le loro scorte di cibo e acqua, comprano pezzi di ricambio per la barca e visitano la zona, spesso aiutati da residenti e guide locali. Così la famiglia si è fatta degli amici in Colombia, a Malta, in Australia e in molti altri Paesi, ma il viaggio ha reso difficile mantenere un contatto costante.

“In Colombia siamo stati con una coppia di ottantenni che ci ha mostrato il Paese e qualche mese dopo è venuta a trovarci a Panama. Abbiamo sviluppato un rapporto speciale con loro. In primavera verranno in Russia, speriamo di arrivare in tempo per vederli”, dice Marina.

I Klochkov trascorrono anche quasi tutte le feste in mare aperto. Per esempio, la famiglia ha festeggiato l’inizio del 2019 nel cosiddetto Punto Nemo, il “polo oceanico dell’inaccessibilità”, ossia il luogo nel Sud Pacifico più lontano da qualsiasi landa di terra del pianeta.

“Questa è l’area in cui i detriti spaziali tolti dall’orbita, come stazioni o navicelle, vengono solitamente fatti cadere. Il giorno di Capodanno abbiamo bevuto tè e mangiato torta indossando buffi cerchietti con farfalle e figurine, ascoltato i Modern Talking e abbiamo chiesto a Babbo Natale che nessuno ci facesse cadere dei detriti spaziali sulla testa. A quanto pare, ha funzionato”, ricorda Marina.

I pirati e il Covid-19

Nell’estate del 2017, i Klochkov stavano facendo una traversata del Mar dei Caraibi tra il Messico e la Colombia. tenendosi ai margini dell’Uragano Irma. Mancavano ancora 60 miglia alla terra più vicina, tutto l’equipaggio era stanco delle continue onde, e decise di prendersi un giorno di riposo su piccoli isolotti a sud della Giamaica, che erano segnati come disabitati sulla mappa. Quando si avvicinarono a una delle isole, videro vecchie costruzioni squadrate di cemento e pescatori che sembravano più una banda di teppisti, con magliette malandate e pantaloni bucati. Alcuni degli uomini erano completamente sdentati

“In men che non si dica i pescatori hanno circondato lo yacht con sei potenti barche a motore. Ci dicevano dove dovevamo andare, ci chiedevano whisky e sigarette, schioccavano la lingua e fischiavano quando Nastja usciva sul ponte. C’erano decine di uomini lì, senza mogli né figli e ci siamo spaventati”, ricorda Marina. “Ci hanno girato intorno per molto tempo, solo all’imbrunire sono rientrati a terra. Noi abbiamo cenato e siamo usciti tranquillamente in alto mare”.

Le limitazioni legate alla pandemia di Covid-19 si sono rivelate una vera sfida. A causa del problema sanitario mondiale, la famiglia ha dovuto rimanere in Australia occidentale per un anno e mezzo a partire dal 2020. Non appena è stato possibile, nel 2021, i Klochkov hanno deciso di continuare il loro viaggio per tornare a casa. Erano in mare da più di 70 giorni, avevano bisogno di acqua fresca e frutta, ma nessun Paese accettava che la loro imbarcazione attraccasse a causa delle norme di sicurezza.

“Ci eravamo accordati in anticipo per essere ricevuti sull’isola di Natale [politicamente appartenente all’Australia, ma situata nell’oceano Indiano a sud dell’Indonesia; ndr], ma il giorno del nostro arrivo ci è stata rifiutata persino una ricarica d’acqua. Avevamo tutte le ragioni affinché ci fosse permesso di attraccare, e le autorità sapevano che eravamo stati in mare per molto tempo senza alcun contatto. Tu pensi: due anni di pandemia, e non puoi sistemare un po’ le regole?”, Marina ricorda, indignata.

La famiglia ha finito per dover raccogliere acqua piovana dalle vele e ora è sulla via di casa.

Le scoperte geografiche e i piani per il futuro

I Klochkov prevedono di arrivare al porto di Vladivostok nell’aprile 2022. Hanno intenzione di trascorrere il prossimo anno e mezzo a casa, a Novosibirsk, rilassandosi, e rinnovando, o eventualmente cambiando, il loro yacht e pianificando i loro prossimi viaggi.

Marina vuole finire il suo libro, Lada progetta di andare in una scuola normale e sogna anche di dedicarsi alla danza, al disegno e agli sport equestri.

“Quando finirò la scuola andrò in un’università russa, e poi mi piacerebbe andare a Oxford o Cambridge, non ho ancora deciso. Sono attratta dal design e dalla recitazione”, dice Lada.

Nastja ha ottenuto la sua licenza di capitano di prima categoria a Città del Capo durante il viaggio e nel prossimo futuro sogna di tornare nell’Artico e nell’Antartide, accompagnando i turisti in escursioni su barche a vela.

“Ho già delle offerte di lavoro. Lavorerò lì per una parte dell’anno e passerò il resto del tempo a casa. Ho anche intenzione di andare all’università, ma non so ancora dove, lo deciderò dopo che avrò provato a lavorare nel mondo dello yachting”, ha spiegato Nastja.

Durante il loro viaggio pluriennale, ognuno dei membri del team ha fatto delle scoperte personali. Per esempio, i Klochkov hanno visto per la prima volta dei delfini bianchi con testa e pinne nere, che assomigliavano ai panda per il loro colore, vicino alla Terra del Fuoco. La famiglia non sapeva nemmeno che esistessero.

Nastja è rimasta più colpita dall’Antartide: non sapeva che ci fosse altro oltre ai ghiacciai.

“Immaginavo che fosse un deserto ghiacciato e innevato. Lo è, ma non in tutti i posti. Dove siamo andati noi ci sono montagne, e ghiacciai, con il colore blu-azzurro del ghiaccio, e persone appartenenti alle spedizioni polari; sono rimasta molto colpita da tutto questo, e ho il desiderio di rivedere tutto questo molte altre volte”, confessa Anastasija.

I Klochkov hanno navigato anche fino al punto esatto in cui si trova l’Isola di Maria Teresa nel romanzo di Jules Verne “I figli del capitano Grant”. Una volta sul posto hanno però “scoperto” che l’isola stessa non è altro che una bella leggenda; un’invenzione letteraria.

“Aver letto quelle storie da bambino e poi arrivare lì… è stato un dispiacere e una gioia allo stesso tempo. Sì, una sensazione di dolorosa felicità, è l’unico modo in cui posso descrivere quello che provavo”, ha condiviso Marina.

Ma la scoperta più importante della famiglia riguarda non la geografia ma le capacità umane.

“La nostra principale scoperta è che una persona può fare qualsiasi cosa. L’importante è crederci e iniziare a fare passi in questa direzione. Ogni nuovo passo ti fa capire che il tuo sogno è più vicino di quanto sembri. E che i desideri si realizzano, se lo vuoi fortemente”, ha concluso Marina Klochkova.



