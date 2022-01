Miraggi artici, tre soli e colonne di luce: gli insoliti fenomeni che si verificano nei cieli russi

Il cielo invernale in Russia sbalordisce gli spettatori con i suoi colori brillanti e le luci scintillanti, soprattutto nelle zone del paese oltre il Circolo Polare Artico. In effetti, l'aria gelida può fare miracoli! Non ci credete? Guardate queste immagini!

L'aurora boreale

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Il fenomeno più spettacolare del cielo artico è, naturalmente, l'aurora boreale. Si tratta di un bagliore naturale nel cielo che può essere visto nelle notti limpide e gelide, da settembre a marzo. L'aurora boreale si vede più chiaramente a latitudini di 67-70 gradi, lontano dalle grandi città. Scientificamente parlando, questo fenomeno si verifica nella stratosfera quando il vento solare raggiunge il campo magnetico della Terra. Il bagliore si presenta in una grande varietà di colori, dal verde al viola, e assume forme davvero incredibili. Vedere l'aurora boreale è il sogno di molti viaggiatori. In questo articolo vi abbiamo svelato i sette luoghi dove vedere l’autore boreale in Russia.

Colonne di luce

Roman Pinchuk/Sputnik Roman Pinchuk/Sputnik

Colonne di luce multicolore appaiono con una certa frequenza in varie zone della Russia, da San Pietroburgo all'Estremo Oriente, durante i mesi più freddi dell’anno. Questo fenomeno atmosferico si verifica a basse temperature (-15°C e oltre) quando si registra un’alta concentrazione di umidità; ecco allora che nell'aria si formano cristalli di ghiaccio congelati. La luce dei lampioni o dei fari delle auto, riflettendosi sui cristalli di ghiaccio, dà origine a queste colonne luminose.

Il fenomeno dei tre soli

Vadim Skryabin/TASS Vadim Skryabin/TASS

Immaginate di alzarvi la mattina e di vedere fuori dalla finestra tre soli, anziché uno! Questa illusione ottica si chiama parelio. Si tratta di un raro fenomeno che si verifica solo nelle giornate limpide e gelide d'inverno, quando il sole si trova basso sopra l'orizzonte e la sua luce viene riflessa attraverso un prisma di cristalli di ghiaccio nell'aria. Allora sembra di vedere tre soli: quello vero al centro e i suoi gemelli a destra e a sinistra (a volte se ne scorgono solo due). Questo fenomeno si manifesta soprattutto in Yakutia e nello Yamal, e una volta ogni pochi anni nella parte centrale della Russia e nelle regioni del sud.

Nuvole perlescenti

Masalova S.V. / Dominio pubblico Masalova S.V. / Dominio pubblico

Le nuvole colorate appaiono in cielo all'alba o al tramonto e riflettono la luce del sole nascosto dietro l'orizzonte, mentre i cristalli di ghiaccio nell'aria rifrangono la luce e dipingono il cielo di colori brillanti. In Russia, questo fenomeno si osserva alle stesse latitudini dell'aurora boreale, ma con minor frequenza. Di solito si verifica in inverno o all'inizio della primavera a basse temperature. Gli scienziati credono inoltre che queste nuvole siano associate all'impoverimento dello strato di ozono nell'Artico.

Miraggi artici

Avrete sentito parlare dei miraggi che si verificano nei deserti caldi. Ma anche al di là del Circolo Polare Artico talvolta si creano sorprendenti illusioni ottiche. I miraggi artici possono apparire sopra l'acqua nelle gelide giornate invernali, quando l'aria sopra la superficie diventa fredda e, come una lente, riflette le nuvole e il paesaggio circostante.

Valerij Demin Valerij Demin

Questo fenomeno è stato notato soprattutto nella città di Apatity, nella regione di Murmansk, dove si trova il lago Imandra. I miraggi artici si verificano più volte durante la stagione invernale.

Nuvole lenticolari

Nikolaj Kutuzov/TASS Nikolaj Kutuzov/TASS

In Kamchatka, le colline locali sono spesso coronate da dense nuvole lenticolari. Si formano tra gli strati d'aria di montagna, e restano ferme anche in caso di vento, il che le fa sembrare dei dischi volanti. Queste nuvole sono particolarmente belle al tramonto, quando vengono illuminate dal sole morente.

