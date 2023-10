Cosa intende un russo quando dice “è come tirare un pisello contro il muro”?

“Qualsiasi cosa ti si dica, è come tirare un pisello contro il muro!” (“Что тебе ни говори, как об стену горох!”; “Chto tebé ni govorí, kak ob stenu gorokh!”). Potrebbe capitarvi di sentire una madre russa urlare questa frase al suo figlio adolescente che si rifiuta di smettere di giocare ai videogiochi o di pulire la stanza.

Dal contesto, forse è chiaro che il significato si avvicina molto alla frase: “Parlare con te è come parlare a un muro”. In altre parole, quando qualcuno “fa orecchie da mercante”, e parlargli non serve a niente, perché “fa il finto tonto”.

Lanciare un pisello contro un muro è inutile; il risultato sarà nullo. Questo è chiaro. Ma perché proprio i piselli e non qualcos’altro?

Innanzitutto bisogna dire che in Russia non c’è mai stata carenza di piselli. Crescono quasi dappertutto e un tempo molti piatti li contenevano: torte, budini, zuppe, frittelle e persino bevande! Consultate il nostro elenco di antiche ricette a base di piselli.

Tuttavia, sbucciare una montagna di piselli richiedeva molto tempo, quindi le donne lanciavano i baccelli contro il muro per romperli e liberare i piselli all’interno. Potevano passare mezza giornata a guardarli rimbalzare, causando assolutamente zero danni al muro: da qui il modo di dire. Siamo di fronte a un gesto, che per quanto ripetuto, non provoca alcun risultato: non si butta certo giù un muro colpendolo con dei piselli; e non si fa scattare un adolescente a pulire la cameretta chiedendoglielo a dolci parole.

Detto questo, i piselli potevano essere usati anche per punire la prole: una forma di castigo russo molto diffuso, che in parte si era mantenuto anche negli anni dell’Unione Sovietica, consisteva nel costringere il bambino a restare in ginocchio sui piselli secchi per un’ora o due… (in altri Paesi si usavano i ceci). Questa “tortura” potrebbe spiegare perché da allora il numero di ricette con i piselli è diminuito drasticamente!



