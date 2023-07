Provate questa delizia contadina: una sostanziosa zuppa russa di piselli con cavolo (RICETTA)

Un tempo la zuppa di piselli era un piatto molto amato dai contadini russi e veniva preparata con vari ingredienti per esaltarne il sapore. Dai crauti e dal cavolo fresco ai funghi secchi, ai fiocchi d’avena, al grano saraceno e persino ai pomodori freschi, ogni aggiunta donava un sapore unico al piatto.

Uno degli ingredienti più tradizionali della gorokhovitsa, o goroshnitsa, è il cavolo. Come probabilmente già sapete, è impossibile immaginare la cucina russa senza la zuppa di cavolo nota come shchi. E nella gorokhovitsa si possono gustare sia il cavolo che i piselli in un unico piatto!

Il nome di questa zuppa deriva dalla parola russa “gorókh”, che significa, appunto “pisello”. Ogni anno, il 9 maggio, i contadini commemoravano la martire e santa cristiano-ortodossa Glafira Amasijskaja e chiamavano questo giorno “Glafira Goroshnitsa”. In questa data i contadini piantavano i piselli nei loro campi. Prima di seminare, però, le persone si riunivano e recitavano preghiere ortodosse, chiedendo a Dio un raccolto abbondante.

In questo giorno era anche consuetudine tra i contadini cucinare piatti a base di piselli avanzati dal raccolto precedente. Al termine della giornata, la comunità del villaggio si riuniva per un pasto di festa. Naturalmente, i piatti principali erano a base di piselli: bollito con piselli, minestra di piselli, torte di piselli e zuppe di piselli.

Oggi vi propongo di riunire tutti gli ingredienti necessari e di gustarvi ogni singolo cucchiaio di gorokhovitsa. Io preparerò una zuppa in versione leggera, ma se volete è possibile aggiungere funghi secchi o pollo.

Ingredienti per 4 porzioni:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Piselli spezzati – 200 g

Patate – 3

Cavolo – 200 g

Cipolla – 1

Carota – 1

Spezie e condimenti – a piacere

Sale e pepe – q.b.

Preparazione:

Sciacquate accuratamente i piselli spezzati e metteteli a bagno in acqua fredda per un’ora. Nel frattempo, lavate e sbucciate le verdure. Tagliate le patate a cubetti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete i piselli in una grande pentola con acqua al bollore. Eliminate la schiuma che sale in superficie quando l’acqua riprende a bollire.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dopo 7-10 minuti, aggiungete le patate tagliate a cubetti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dopo altri 10 minuti, mettete in pentola anche il cavolo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Grattugiate la carota e tritate finemente la cipolla.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Soffriggete il tutto in una padella con olio finché non si ammorbidisce; quindi aggiungere alla zuppa.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Salate, pepate e aggiungete le spezie di vostro gusto.

Lasciate sobbollire dolcemente la zuppa fino a quando i piselli, le patate e il cavolo saranno teneri e i sapori si saranno completamente amalgamati.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Quando la zuppa avrà raggiunto la consistenza desiderata e i suoi sapori si saranno completamente sviluppati, toglietela dal fuoco.

Servite la zuppa gorokhovitsa calda e, se volete, decoratela con erbe fresche (aneto, prezzemolo, scalogno verde). Buon appetito!

LEGGI ANCHE: Il kissel di piselli, una delizia vegetariana che viene dal Medioevo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale