Cinque motivi per leggere “Il Maestro e Margherita”, e perché nessun film sarà mai come il libro

Questo romanzo di Mikhail Bulgakov è uno dei libri più amati dai russi, sebbene sia stato vietato per molti anni in Unione Sovietica. È da poco uscito un nuovo adattamento cinematografico e, come al solito, infuria la discussione sul fatto se si avvicini o meno alle vette del capolavoro letterario

1 / È un romanzo su Satana e su Dio

August Diehl (1976-), l’attore tedesco, già noto per aver interpretato il maggiore della Gestapo Dieter Hellstrom in “Bastardi senza gloria” e Karl Marx ne “Il giovane Karl Marx”, è Woland, il personaggio di Satana, ne “Il maestro e Margherita” (2024) di Mikhail Lokshin Mikhail Lokshin, 2023/AMEDIA Mikhail Lokshin, 2023/AMEDIA

“Il Maestro e Margherita” (in russo: “Мастер и Маргарита”; “Master i Margarita”) è in realtà un romanzo dentro un romanzo. In sostanza, ha due linee narrative parallele: la prima è la visita di Satana nella Mosca stalinista degli anni Trenta. Il demonio si presenta come il professor Woland, uno specialista straniero di magia nera. Uno dopo l’altro, incontra diversi scrittori, funzionari e attivisti sovietici e si stupisce della loro mentalità. L’entourage di Satana è composto da una strega, un grosso gatto parlante e altri due demoni che usano i poteri del Male per punire le persone o prendersi gioco di loro.

L’attore russo Sergej Bezrukov (1973-) nel ruolo di Yeshua Ha-Notsri (Gesù) nella serie del 2005 “Il maestro e Margherita” del regista Vladimir Bortko Vladimir Bortko, 2005/Goskino, RTR-film Vladimir Bortko, 2005/Goskino, RTR-film

L’altra linea narrativa è in realtà presentata come il manoscritto di un romanzo scritto dal protagonista, il Maestro. Tratta temi assolutamente inappropriati per i primi anni sovietici: Gesù (chiamato “Yeshua Ha-Notsri”), il processo di Ponzio Pilato contro di lui e i suoi ultimi giorni di vita, compresa la crocifissione.

2 / È stato scritto da uno degli scrittori russi di maggior talento del XX secolo e contiene molti dettagli autobiografici

Mikhail Bulgakov (1891-1940) con la sua terza moglie, Elena, nel 1935 Dominio pubblico Dominio pubblico

Proprio come il romanzo su Yeshua e Pilato è l’opera che impegna per anni la vita del Maestro,“Il Maestro e Margherita” prese gran parte di quella di Bulgakov. Lo scrittore vi lavorò dal 1928 fino alla sua morte, avvenuta nel 1940, senza mai vederlo pubblicato.

Il libro presenta molti dettagli autobiografici: i problemi che il Maestro ebbe con il romanzo rispecchiano quelli che Bulgakov ebbe con i suoi libri e le sue lotte con la censura sovietica. Come Margherita, anche Elena, la donna amata da Bulgakov, era sposata con un uomo rispettabile, ma lo lasciò per il povero scrittore, sacrificando tutto e dedicando la sua intera vita a lui (e poi alla sua eredità letteraria).

Il Maestro e Margherita della serie del 2005 erano rispettivamente Aleksandr Galibin (1955-) e Anna Kovalchuk (1977-) Vladimir Bortko, 2005/Goskino Vladimir Bortko, 2005/Goskino

Gli studiosi di Bulgakov ritengono che Elena fosse un’informatrice segreta dei servizi segreti e che forse Bulgakov ne fosse a conoscenza, e la giustificasse nel romanzo. Come se avesse firmato un “patto con il diavolo” per salvarlo dalla prigione.

3 / È stato vietato per molti anni, ma ha fatto il botto non appena pubblicato

Fermo immagine da “Il Maestro e Margherita” del 1994 del regista Jurij Kara (1955-), Woland in quel caso era interpretato dal Valentin Gaft (1935-2020) Jurij Kara/TAMP film company, 1994 Jurij Kara/TAMP film company, 1994

C’erano poche possibilità che il romanzo venisse pubblicato in Urss, a causa del suo contenuto sovrannaturale, delle allusioni alla Bibbia, delle questioni relative a Dio e al Diavolo e dell’evidente critica alla società sovietica.

La prima versione, molto ridotta e censurata, vide la luce solo nel 1967, più di 25 anni dopo la morte dell’autore. La versione completa, tuttavia, fu pubblicata all’estero e fu diffusa illegalmente anche tra i sovietici attraverso il “samizdat”, ovvero copie illegali autopubblicate.

Nel 1973 fu finalmente autorizzata la pubblicazione in Urss della versione integrale, e fece scalpore.

4 / È uno dei romanzi preferiti da tutti i russi

Evgenij Tsyganov (1979-) e Julija Snigir (1983-) nei panni del Maestro e di Margherita nel film del 2024 Mikhail Lokshin, 2023/AMEDIA Mikhail Lokshin, 2023/AMEDIA

Dal momento della sua prima pubblicazione e fino a oggi, statistiche e sondaggi dimostrano che “Il Maestro e Margherita” è stabilmente tra i libri preferiti dai russi.

In effetti, ha tutte le caratteristiche per esserlo: ha una trama appassionante e intrigante, è incredibilmente umoristico e contiene molte espressioni divertenti che sono diventate modi di dire e aforismi.

Nikolaj Burljaev (1946-) nei panni di Yeshua Ga-Notsri e Mikhail Uljanov (1927-2007) in quelli di Ponzio Pilato nel film del 1994 di Jurij Kara Sputnik Sputnik

Infine, Bulgakov prende in giro la realtà sovietica e la rappresenta con un linguaggio metaforico; ma i lettori continuano a capirlo e a leggere tra le righe.

5 / È impossibile adattarlo completamente allo schermo o al palcoscenico, quindi può essere solo letto per essere apprezzato appieno

La scena del Ballo di Satana nel film del 2024 Mikhail Lokshin, 2023/AMEDIA Mikhail Lokshin, 2023/AMEDIA

Finora nessun adattamento teatrale o cinematografico è stato considerato del tutto riuscito. Difficilmente gli effetti speciali o la grafica computerizzata sono riusciti a dare vita a una strega nuda che vola su Mosca o al grosso gatto parlante dell’entourage di Satana che gira per la città e combina guai.

L’ultimo adattamento cinematografico de “Il Maestro e Margherita”, diretto da Mikhail Lokshin, è arrivato nei cinema russi nel gennaio 2024. Ha suscitato un’altra ondata di discussioni sui pro e i contro del film e se sia davvero possibile adattare questo capolavoro della letteratura al grande schermo.

Il gatto Begemoth nella serie tv del 2005 Vladimir Bortko, 2005/Goskino Vladimir Bortko, 2005/Goskino

Il romanzo si è addirittura guadagnato la reputazione di opera maledetta, perché ogni volta che si è iniziato a lavorare a un adattamento basato su di esso, si sono verificate disgrazie e incidenti. Alcuni attori si sono ammalati gravemente e alcuni sono addirittura morti poco dopo, mentre vari problemi organizzativi hanno continuato ad affliggere diverse produzioni. Quest’ultimo film, ad esempio, è stato ostacolato da problemi con i diritti, quindi dalla pandemia di Covid-19 e ha visto un cambio di regista in corso d’opera.

Quindi, è meglio leggere il romanzo e immaginare tutto quello che c’è scritto con la propria fantasia (o aspettare che l’intelligenza artificiale sia abbastanza talentuosa da creare un buon adattamento!).

Se non vi abbiamo ancora convinto a leggerlo, date un’occhiata al nostro breve riassunto del romanzo!



