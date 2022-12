Il gran ballo di Satana all’Ambasciata USA a Mosca che ispirò il Maestro e Margherita di Bulgakov

Capre, uccelli e un orso che vomitò addosso a un generale: un intero zoo si mescolò ai comandanti sovietici in quella che passò alla storia come la festa più selvaggia e stravagante mai organizzata a Mosca, che ispirò anche una scena del famoso libro di Bulgakov

Nella primavera del 1935, il neo-ambasciatore americano in URSS annunciò una festa che avrebbe superato di gran lunga qualsiasi celebrazione mai fatta in Russia, sia prima che dopo la Rivoluzione! L'impiegato dell'Ambasciata Charles Thayer seguì l'ordine alla lettera.

Il progetto di Bullitt

Un palazzo nel cuore di Mosca, in via Arbat, ospitava fin dal 1933 l'ambasciatore americano in Unione Sovietica.

Spaso House, sede dell'Ambasciata USA a Mosca Foto d'archivio Foto d'archivio

Chiamata affettuosamente Spaso House, la villa è stata sede di molti eventi di alto profilo organizzati dalla missione diplomatica statunitense a Mosca. Il più famoso di tutti, la Festa di Primavera, è stato così esageratamente sfarzoso e stravagante da essere descritto come “Il gran ballo di Satana” nel capolavoro di Mikhail Bulgakov, “Il Maestro e Margherita”.

Spaso House, sede dell'Ambasciata USA a Mosca Foto d'archivio Foto d'archivio

In partenza per gli Stati Uniti per alcune consultazioni, l'ambasciatore americano in URSS William Bullitt ordinò di organizzare un grande ricevimento subito dopo il suo rientro a Mosca. Incaricò l'impiegato dell'Ambasciata Charles Thayer di organizzare l'evento, dandogli istruzioni affinché l’evento “superasse qualsiasi cosa Mosca avesse mai visto, sia prima che dopo la Rivoluzione”.

Il diplomatico americano William Christian Bullitt, Jr. Dominio pubblico Dominio pubblico

Secondo il resoconto fornito in seguito da Thayer nel suo libro “Bears in the Caviar”, l'ambasciatore gli disse di fare tutto il possibile e di non badare a spese.

L’ordine fu eseguito alla lettera.

Una fattoria in Ambasciata

Thayer ha poi raccontato che il progetto selvaggio della futura festa fu fortemente influenzato dalla moglie del consigliere dell'Ambasciata americana, Irena Wiley.

“‘Prendiamo degli animali da fattoria e creiamo un'aia in miniatura in un angolo della sala da ballo. La chiameremo la Festa di Primavera’, aveva detto Irena. Sapevo che non avrei dovuto discutere con lei”, scrive Thayer nelle sue memorie.

Yurij Abramochkin/Sputnik Yurij Abramochkin/Sputnik

Thayer sostiene di aver ceduto all'idea degli animali perché l'esibizione di un cantante era di solito considerata il massimo del divertimento nei ricevimenti organizzati dalle altre missioni straniere a Mosca (o in qualsiasi altra città, se è per questo). Bullitt, Wiley e, forse, Thayer erano tutti d'accordo sul fatto che l'imminente ricevimento doveva essere diverso.

L'ambasciatore Bullitt con lo staff dell'Ambasciata vicino a Spaso House, 1934 Foto d'archivio Foto d'archivio

L'idea sembrava semplice a prima vista. Thayer doveva procurare alcuni agnelli e decorare la sala con dei fiori e delle betulle in vaso. Ma i problemi cominciarono a sorgere fin dall'inizio.

Nella primavera del 1935 faceva ancora troppo freddo perché i fiori e le betulle potessero sbocciare. Inoltre, gli agnelli presi in prestito da una delle fattorie di Mosca puzzavano in modo terribile. Thayer si rivolse al direttore dello zoo di Mosca, che si offrì di scambiare gli agnelli con alcune capre di montagna che, in teoria, avrebbero dovuto puzzare meno. Thayer prese in prestito sei capre dallo zoo, ma non furono sufficienti per Wiley, che stava iniziando a dare di matto: a un certo punto ha proclamato che l'aggiunta di un cucciolo di orso non avrebbe fatto male a nessuno!

Dominio pubblico Dominio pubblico

Pian piano, gli animali e gli uccelli riservati alla festa sono diventati sempre di più. Oltre alle capre e al cucciolo d'orso, il personale dell'Ambasciata aggiunse galli, fagiani, pappagalli dalla coda lunga e uno stormo di piccoli uccelli tessitori. Inoltre, Thayer procurò 1.000 tulipani da Helsinki da affiancare alle betulle che erano state costrette a fiorire perché intenzionalmente collocate in una stanza umida e calda.

L'Ambasciata era pronta per quel ricevimento storico.

Champagne per l’orso

Il 24 aprile 1933, a Spaso House accorsero ospiti di alto profilo: l'ambasciatore Bullitt desiderava organizzare una festa unica nel suo genere e invitò praticamente tutte le figure più importanti di Mosca, ad eccezione di Joseph Stalin.

Una scena del film "Il grande Gatsby" Baz Luhrmann/Warner Bros Baz Luhrmann/Warner Bros

Il Commissario per gli Affari Esteri Litvinov e sua moglie, i politici Voroshilov, Kaganovich e Bukharin, il Capo di Stato Maggiore Tukhachevskij e altri generali chiave dell'Armata Rossa, oltre a famosi ballerini e allo scrittore Mikhail Bulgakov. La festa attirò l'élite diplomatica, politica, militare e culturale dell'URSS.

Secondo Thayer, le cose iniziarono subito con il piede sbagliato. Uno dei galli riuscì a rovesciare il fondo della gabbia e volò verso un piatto di foie gras, che era stato inviato da Strasburgo appositamente per l'occasione. Più tardi, durante la festa, uno degli ospiti sostituì la bottiglia di latte da cui il cucciolo d'orso stava bevendo con una bottiglia di champagne. L'ospite tolse il latte al cucciolo e porse il vino all'orso, che bevve due o tre sorsi prima di accorgersi di essere stato ingannato e di gettare la bottiglia a terra. Il generale sovietico Aleksandr Egorov notò che l'orso era sconvolto e cercò di tranquillizzarlo prendendo il cucciolo tra le sue braccia… il che si rivelò una pessima idea, dato che l'orso vomitò su tutta l'uniforme del generale.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Armata Rossa e Maresciallo dell'Unione Sovietica Aleksandr Egorov Dominio pubblico Dominio pubblico

Egorov, sconvolto, iniziò a urlare contro lo sconcertato Thayer, paragonando l'accoglienza dell'Ambasciata a quella di un circo e sostenendo che gli animali all'Ambasciata americana venivano trattati con lo stesso grado di rispetto che si aveva nei confronti dei generali. Il personale della rappresentanza diplomatica fu immediatamente rimproverato dall'ambasciatore per quell’errore, ma alla fine il generale tornò con una nuova uniforme e il sorriso sul volto: “Dopo tutto, ho capito che non era colpa tua. I bambini sono bambini, anche se sono orsi”, avrebbe detto il generale Egorov, prima di riprendere i festeggiamenti.

La festa terminò alle 10:30 del giorno successivo. Spaso House era totalmente in disordine e il personale esausto.

Dominio pubblico Dominio pubblico

Non riuscendo a catturare tutti gli uccelli che ancora svolazzavano nella spaziosa sala, Thayer finì semplicemente per scacciarli dalle finestre aperte.

Charles Thayer con alcuni amici Dominio pubblico Dominio pubblico

In seguito Thayer scherzò sul fatto che non gli fu mai più chiesto di organizzare un'altra festa in Ambasciata, se non altro perché era un dipendente troppo prezioso per essere sprecato in affari così poco seri!

LEGGI ANCHE: Le storie segrete delle ambasciate straniere e Mosca

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale