Maksim Gorkij ritratto da Boris Grigorjev

Russia Beyond

Quello che vedete è un ritratto dello scrittore Maksim Gorkij, dipinto nel 1926 dal pittore Boris Grigorjev. Quasi dimenticato in Russia, all’inizio del XX secolo Grigorjev fu una vera star internazionale della pittura. Per l’artista posarono molti suoi famosi contemporanei.

LEGGI ANCHE: Le celebrità di inizio Novecento nei ritratti di Boris Grigorjev

Museo Fabergé Museo Fabergé

Grigorjev era un grande ammiratore di Gorkij, lo considerava geniale (in modo particolare l’artista amava i racconti autobiografici “Infanzia” e “Fra la gente”).

Il ritratto di Gorkij è molto interessante. In primo piano, naturalmente, c’è lo scrittore, che ha posato per Grigorjev sull’isola di Capri. Secondo i critici, il pittore avrebbe trattato il ritratto come un’icona.

Boris Grigorev e Maksim Gorkij negli anni Venti Museo Fabergé Museo Fabergé

LEGGI ANCHE: Cinque fatti poco noti su Maksim Gorkij

Sullo sfondo, si vedono alcuni personaggi del dramma “Bassifondi” a cui Grigorjev assistette a Parigi durante una tournée del Teatro d’Arte di Mosca e dal quale fu profondamente impressionato.

Le opere di Boris Grigorjev si possono ammirare in una fantastica retrospettiva allestita al Museo Fabergé di San Pietroburgo, aperta fino al 28 gennaio 2024. Per info (sito ufficiale del museo)



LEGGI ANCHE: Sette capolavori del pittore Boris Grigorjev da conoscere



Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale