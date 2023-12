Le celebrità di inizio Novecento nei ritratti di Boris Grigorjev

Boris Grigorjev (1886-1939) emigrò dalla Russia dopo la Rivoluzione e fu quasi dimenticato in patria, ma in Occidente godeva di fama internazionale. Artista molto originale, praticava diversi generi di pittura e non può quindi essere identificato in una singola corrente artistica, tuttavia, i ritratti occupano un posto di rilievo nella sua produzione artistica.

LEGGI ANCHE: Sette capolavori del pittore Boris Grigorjev da conoscere

Ecco alcuni dei celebri ritratti esposti alla mostra di Grigorjev in corso al Museo Fabergé a San Pietroburgo. Potrete ammirarli fino al 28 gennaio 2024:

Maksim Gorkij, 1926

Museo Fabergé a San Pietroburgo Museo Fabergé a San Pietroburgo

Fjodor Shaljapin, 1918

Museo Fabergé a San Pietroburgo Museo Fabergé a San Pietroburgo

Sergej Rakhmaninov, 1930

Museo Fabergé a San Pietroburgo Museo Fabergé a San Pietroburgo

Il collezionista Aleksandr Korovin, 1916

Museo Fabergé a San Pietroburgo Museo Fabergé a San Pietroburgo

Il fotografo Miron Sherling, 1916

Museo Fabergé a San Pietroburgo Museo Fabergé a San Pietroburgo

Il mecenate Solon Mollo, 1917

Museo Fabergé a San Pietroburgo Museo Fabergé a San Pietroburgo

Il pittore Mstislav Dobuzhinskij, 1917

Museo Fabergé a San Pietroburgo Museo Fabergé a San Pietroburgo

Il poeta americano Walt Whitman, 1918

Museo Fabergé a San Pietroburgo Museo Fabergé a San Pietroburgo

Konstantin Stanislavskij nel ruolo di Satin in “Bassifondi” di Maksim Gorkij, 1922

Museo Fabergé a San Pietroburgo Museo Fabergé a San Pietroburgo



Per info (sito ufficiale del museo)

LEGGI ANCHE: “I fratelli Karamazov” attraverso gli occhi del pittore Boris Grigorjev

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale