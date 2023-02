Sette attori russi la cui immagine è rimasta legata a un personaggio storico che hanno interpretato

1 / Inna Churikova (1943-2023) – Giovanna d’Arco

John Everett Millais; Sputnik John Everett Millais; Sputnik

Nel film sovietico “Il debutto” (1970) del regista Gleb Panfilov, la linea narrativa di Giovanna d’Arco è un film nel film. All’operaia Pasha, diminutivo di Praskovija (interpretata da Inna Churikova) viene offerto di interpretare un ruolo da protagonista nel film sull’eroina francese…

2 / Jurij Bogatyrjov (1947-1989) – Carlo II di Spagna

John Closterman; Yan Frid/Lenfilm,1989 John Closterman; Yan Frid/Lenfilm,1989

La commedia “Don Cesar de Bazan” (1989) è ambientata nella Spagna del XVII secolo, ai tempi della Sollevazione della Catalogna. Un ministro, Don José de Santarém, che si innamora della regina e viene respinto, complotta contro il re. L’immagine grottesca del re di Spagna che Bogatyrjov costruisce è molto forte.

3 / Vladislav Strzhelchik (1921-1995) – Napoleone

Dominio pubblico; Sergej Bondarchuk/Mosfilm, 1967 Dominio pubblico; Sergej Bondarchuk/Mosfilm, 1967

Nel film premiato con l’Oscar “Guerra e pace” (1967) di Sergej Bondarchuk, tratto dal romanzo di Lev Tolstoj, Strzhelchik ha interpretato Napoleone con impareggiabili aristocratismo e dignità. A differenza del suo personaggio, l’attore era alto, ma i registi trovarono il modo di ingannare sull’altezza di Vladislav. Durante la tournée in Francia, la gente gli regalava spesso i fiori ringraziandolo.

4 / Innokentij Smoktunovskij (1925-1994) – sia Mozart che Salieri

Joseph Willibrord Mähler; Mikhail Shvejtser/Mosfilm,1980 Joseph Willibrord Mähler; Mikhail Shvejtser/Mosfilm,1980

Barbara Krafft; Vladimir Gorriker/1962 Barbara Krafft; Vladimir Gorriker/1962

Smoktunovskij è uno degli attori sovietici più iconici, famoso per “Nove giorni in un anno” (1962) di Mikhail Romm e “Beregis avtomobilja”, distribuito in Italia come “L’incredibile signor Detockin” (1966) di Eldar Rjazanov. Nel corso della sua carriera, ha avuto la possibilità di interpretare entrambi i musicisti: il genio allegro di Mozart in “Mozart e Salieri” (1963), e poi, più tardi, il genio malvagio di Salieri che avvelena Mozart in “Piccole tragedie” (1979). Entrambi i film sono basati sul dramma di Aleksandr Pushkin.

5 / Oleg Tabakov (1935-2018) – Luigi XIII di Francia

Philippe de Champaigne; Georgij Yungwald-Khilkevitch/Odessa,1979 Philippe de Champaigne; Georgij Yungwald-Khilkevitch/Odessa,1979

Nel film sovietico “D’Artagnan e i tre moschettieri” (1978) con Mikhail Bojarskij come D’Artagnan, una parte relativamente piccola, ma estremamente brillante, è stata interpretata da Oleg Tabakov. Il re di Francia, Luigi XIII, nella sua immagine cinematografica, era lontano dalla persona reale (ma vicino al modo in cui Dumas lo aveva ritratto), quasi un personaggio caricaturale, debole, ma testardo e viziato.

6 / Alisa Freindlikh (1934-) – Anna d’Asburgo

Pieter Paul Rubens; Georgij Yungwald-Khilkevitch/Odessa,1979 Pieter Paul Rubens; Georgij Yungwald-Khilkevitch/Odessa,1979

Nel film “D’Artagnan e i tre moschettieri” (1978), la favolosa Alisa Freindlikh interpreta Anna d’Asburgo, moglie del re Luigi XIII di Francia. D’Artagnan la aiuta a salvare il suo onore e le porta i diamanti che aveva regalato al suo amante, in modo che il re non lo scopra.

7 / Viktoria Poltorak (1980-) – Frida Kahlo

Aleksandr Kott; Konstantin Stadtskij/Sreda, 2017; Legion Media Aleksandr Kott; Konstantin Stadtskij/Sreda, 2017; Legion Media

La serie tv biografica “Trotskij” (2017) racconta la vita del rivoluzionario russo che fu ucciso in Messico per ordine di Stalin nel 1940. La famosa artista messicana Frida Kahlo diede asilo a Trotskij in Messico e i due divennero persino amanti. Date un’occhiata a come Viktoria Poltorak l’ha interpretata e confrontatela con lo stesso ruolo di Salma Hayek.



LEGGI ANCHE: Come nacque e perché finì la storia d’amore tra Lev Trotskij e Frida Kahlo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale