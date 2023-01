Gzhel: tutto quello che c’è da sapere sulle stoviglie russe bianche e blu (ma non solo)

La parola “Gzhel” indica sia la produzione industriale di articoli a basso costo che si possono acquistare in qualsiasi negozio di souvenir russo, sia le opere artistiche d’autore, per le quali i collezionisti fanno la fila e che non sono certo a buon mercato. Esploriamo la storia e le varietà di questa tradizionale forma di artigianato russo

Sono non più di cinque gli artisti-ceramisti che lavorano la maiolica di Gzhel con l’antica tecnica. I loro articoli assomigliano davvero poco a ciò che di solito si associa oggi allo “stile Gzhel”: hanno ben cinque colori, e ornamenti in stile “lubok” (le stampe popolari russe).

“Non potete immaginare come dobbiamo corteggiare questi artisti per le mostre”, ride Valentin Rozanov, uno dei principali artisti della scena dell’artigianato di Gzhel. “’Dai, dacci delle opere per la mostra’, imploro uno di loro. E mi risponde: ‘Guarda, ho tutto prenotato con anni di anticipo, alcune cose sono ancora incompiute, ma sono già state vendute. Come faccio?’”.

La maiolica di Gzhel richiede una tecnologia di produzione sofisticata. Ve ne sono altre: la semi-faience di Gzhel, la faience e la porcellana, che si sono sviluppate in parallelo negli ultimi due secoli. Sono prodotti da fabbriche e laboratori familiari. Ci sono anche artisti indipendenti che hanno ottenuto il riconoscimento nell’arte della porcellana bianca e blu. Ce ne sono una decina: “Hanno una loro sezione nel Museo Storico Russo. Non si tratta più di un mestiere, ma di un’arte”, afferma Valentin Rozanov.

Questi artigiani lavorano da soli su un pezzo durante l’intero ciclo di creazione: dall’argilla alla pittura, alla smaltatura e alla cottura. “Un artista lavora su una singola brocca per due mesi, e alla fine si spacca alla cottura, e bisogna ricominciare tutto da capo…”. La percentuale di difetti nelle ceramiche d’autore è fino a cinquanta, la tecnologia è complicata, e può persino capitare che l’argilla sia di qualità sbagliata”, spiega Rozanov.

Un vaso esposto in un museo Valentin Rozanov Valentin Rozanov

Come si è evoluto questo mestiere, da ceramica di base, fino a essere riconosciuto come uno degli stili più russi in assoluto?

L’agglomerato di Gzhel

Gzhel è il nome di un intero distretto a 60 km da Mosca, che comprende circa 30 villaggi. Già prima della Rivoluzione russa del 1917, quando i sovietici presero il potere, l’area era considerata il volost di Gzhel nel distretto Bronnitskij della provincia di Mosca. Ora “l’agglomerato di Gzhel”, come vengono chiamati questi villaggi, fa parte della periferia di Mosca. E da oltre 700 anni è celebre per la sua argilla.

Nel volost di Gzhel non c’erano latifondi e servitù della gleba, ma c’erano le ceramiche, o meglio centinaia di laboratori: alcuni rimangono ancora oggi un’azienda familiare, mentre altri sono cresciuti fino a diventare enormi fabbriche, per le quali il governo concede buoni benefici fiscali.

L’agglomerato di Gzhel è noto fin dall’inizio del XIV secolo, quando la prima menzione delle terre di Gzhel compare nei documenti, in relazione alla loro incorporazione nel principato di Mosca. Gli abitanti dei villaggi erano già impegnati nella lavorazione della ceramica, ancora semplice e tradizionale: producevano non solo stoviglie, ma anche altri oggetti per la casa, pipe, korchagi (grandi recipienti di argilla, simile a giare), giocattoli.

Scavi a Gzhel, 2022 Oleg Tulenev/Gzhelskoe More

Valentin Rozanov racconta che gli abitanti dei villaggi di Gzhel, “scavando nell’orto per raccogliere le patate”, trovano cocci di giocattoli o piatti con pittura senza pretese, che hanno 200-300 anni. “Semplici giocattoli dello stesso tipo, simili a quelli di Dymkovo: cavalli, fischietti a forma di uccello e orsi che questi erano comuni in tutta la pianura russa e, forse, erano cerimoniali. Negli orti si trovano solo cose rotte, scarti di produzione che sono stati buttati via. I musei non hanno ricevuto quasi nulla, tranne 20-30 oggetti di uso domestico.

Nel XVII secolo, gli abitanti della zona di Gzhel furono assegnati all’ordine dei farmacisti di Mosca: le officine divennero il fornitore statale di recipienti per medicinali. All’epoca i vasi e le fiale erano realizzati esclusivamente in ceramica.

Proprio a quei tempi, i Vecchi Credenti fuggivano nei boschi remoti e verso le paludi, che abbondavano nella zona, dalle persecuzioni e dalle riforme di Nikon. I Vecchi credenti, tra l’altro, fuggirono anche nelle foreste della regione del Volga nel XVII secolo. E lì portarono l’arte della pittura dorata, oggi nota come Khokhloma.

Vasi di vetro del XVIII e XX secolo Oleg Tulenev/Gzhelskoe More

“La gente fa quello che può per tirare avanti,” dice Valentin Rozanov. Ora metà degli alberi sono stati abbattuti, ma intorno c’erano solo foreste, comode per nascondersi. E decine di varietà di argilla sono venute in superficie: dal bianco al marrone. Usavamo questa argilla per scopi tecnici, che ci piaccia o no. I Vecchi Credenti vivevano in comunità e costruivano chiese. Portavano sempre con sé i loro prodotti artigianali, amavano l’artigianato. Grazie a questo e alle argille locali, il territorio di Gzhel divenne il centro della ceramica.

Il lubok a cinque colori vale tanto oro quanto pesa

La parola Gzhel ha diverse origini. Una credenza diffusa ma errata è che Gzhel (гжель) derivi dalla parola “zhech” (“жечь”) “bruciare" , perché i piatti vengono cotti in forno. Ma la versione più plausibile è che vanga dal fiume Gzhelka, la principale arteria idrica di questi luoghi, che attraversa il distretto di Bronnitskij.

In slavo antico “gzhel” significa “gusli”. Tra l’altro, c’è anche un luogo chiamato Guslitsa vicino all’agglomerato di Gzhel.

E poi c’è un’altra versione slava, o meglio polacca: “gzheglika” significa “cuculo”, e ce ne sono molti nei boschi della zona.

I prodotti Gzhel, ovviamente, all’inizio non erano blu o di porcellana. Prima erano di semplice terracotta, quando ancora non si usava la parola di origine italiana “terrakota” in russo, ma il suo equivalente “obozhjónnaja zemljá”. Alcuni semplici giochi i bambini del posto amano ancora produrli così da soli: fanno stoviglie o giocattoli di argilla rossa cotti a mano nella stufa russa, o anche sul fuoco.

L’argilla era molto porosa, il liquido poteva penetrare attraverso le pareti e i vasai la lavoravano in modi diversi. Nella tecnologia “obvarnaja”, subito dopo il forno, ancora caldi, gli oggetti venivano immersi in una soluzione liquida simile all’impasto di farina per i bliny, le crêpes russe. Nel processo detto “molochenie” le stoviglie venivano immerse nel latte prima della cottura.

Nel XVII secolo, Pietro il Grande, che amava l’Olanda e le sue piastrelle blu, introdusse la moda dei piatti con bordi blu. Nel XVIII secolo arrivarono a Gzhel le celebri maioliche colorate europee, ceramiche porose interamente smaltate. Venivano acquistate dalle corti nobiliari e la tecnologia di produzione era costosa e complicata. Gli artigiani di Gzhel iniziarono a cercare ricette e modi per semplificare e migliorare la produzione. Nacque così la maiolica di Gzhel: a cinque colori, in terra cotta, con disegni popolari a basso costo.

Esempi di maioliche da museo sono giunti fino ai giorni nostri, tra cui i kvasnik (contenitori di kvas) di Gzhel con manici sagomati e un foro al centro. “Si presume che questi fori fossero necessari per inserire un pezzo di ghiaccio avvolto in un panno per mantenere fresco il kvas”, spiega Valentin Rozanov. “Qualcuno ha pensato che il foro servisse per infilarsi al braccio varie di queste stoviglie quando si servivano molti ospiti. Per noi artisti, il foro è solo un elemento decorativo”.

Recipienti per il kvas, XVIII secolo Oleg Tulenev/Gzhelskoe More

Valentin Rozanov ha studiato a lungo l’artigianato di Gzhel ed è giunto alla conclusione che nessuno ha mai usato i kvasnik; che erano esclusivamente oggetti di bellezza. Nelle collezioni dei principali musei, Rozanov, insieme agli assistenti di ricerca, ha cercato di capire a cosa servissero i kvasnik: “Abbiamo guardato dentro con una torcia. Il fondo era non smaltato: da qualche parte c’erano tracce di smalto, da qualche parte argilla, tracce di dita, polvere accumulata dal XVIII secolo, nessuno li ha mai lavati. E tutto era chiaro; se il liquido fosse stato versato, l’argilla si sarebbe scurita e non sarebbe stato possibile entrarvi con le mani o lavarla con qualcosa. Questi oggetti erano puramente decorativi, stavano sugli scaffali. Erano l’elemento dominante dell’interno. I Romanov collezionavano queste cose, vediamo i kvasnik nelle collezioni di arte russa. Erano custoditi come gioielli”.

L’araba fenice blu

Accanto alla maiolica, si sono sviluppati altre direzioni dell’artigianato di Gzhel: la semifaienza, la maiolica e la porcellana. I produttori locali cercavano indicazioni su come venisse realizzata la ceramica d’oltremare, che in Russia era molto apprezzata e veniva acquistata per un sacco di soldi. Così nacque la mezza-faience: una ceramica tipica esclusivamente di Gzhel. Era più ruvida della terracotta europea, ma più sottile e meno porosa. Gli artigiani erano così interessati a decorare la superficie che il semi-faience di Gzhel ha assunto un posto speciale nell’artigianato. Poi è arrivata la maiolica fine. Per quanto riguarda la porcellana: la porcellana cinese, e poi quella europea, valevano oro in Russia.

“I cinesi tenevano segreta l’arte della porcellana, c’era persino una produzione nascosta in Germania, dove hanno cercato di inventarla”, dice Valentin Rozanov. In Cina gli ingredienti sono puri, direttamente dalla terra. Prendevano caolino e pietra, li trituravano e mescolavano, e ottenevano la porcellana. Gli europei iniziarono a utilizzare materiali provenienti da quello che avevano a disposizione. Quando la porcellana arrivò in Russia, i russi iniziarono a inventare la loro ricetta. Ecco perché la porcellana è diversa nei vari Paesi. A Gzhel c’erano centinaia di fabbriche e laboratori. Alcuni sono rimasti al livello della ceramica e hanno realizzato piatti. Qualcuno più intelligente aprì la produzione di porcellana con attrezzature costose”.

Vasellame proveniente dalle fabbriche di Kuznetsov e Fartalny, maiolica, fine XIX secolo Oleg Tulenev/Gzhelskoe More

Anche a causa della porcellana, lo stile Gzhel è rimasto blu. La porcellana dipinta di blu e bianco si diffuse nel XIX secolo: il motivo era che veniva cotta a una temperatura molto alta e la maggior parte dei colori marroni, verdi e arancioni, che erano comuni nella maiolica, si bruciavano. Ma il cobalto, utilizzato per produrre il blu, non si brucia. Mentre il colore bianco dello sfondo è dato dalla qualità dell’argilla dopo la cottura.

Uno dei motivi più famosi non solo di Gzhel, ma di tutta la cultura dell’arte applicata, è la rosa. La rosa è speciale nei dipinti di Gzhel, dice Valentin Rozanov: “La rosa è chiusa, disegnata in tre o quattro pennellate, e ogni artista ha la sua, possiamo capire l’autore a colpo d’occhio, ma non si può mai ripetere la sua rosa. Non si tratta di una semplice margherita, ma di un fiore nobile e prezioso, raro, dal quale l’élite è sempre stata attratta. I pittori mettono una quantità diversa di pittura sui due lati del pennello: con una sola pennellata danno sia ombra che profondità. Questo è il modo in cui la pittura viene distribuita quando si accarezza in cerchio con il pennello; tutto in una volta”.

Purtroppo, all’inizio del XX secolo, a causa della rivoluzione industriale, l’artigianato cominciò a morire, perché diventato sempre meno sostenibile e richiesto. Poi le fabbriche vennero nazionalizzate e i laboratori rimasero senza proprietario. Gli uomini furono arruolati per la guerra, e a Gzhel se ne occupavano solo loro: “In generale si dice che fino all’inizio del XX secolo gli uomini si occupavano della ceramica e le donne lavoravano nei campi”, aggiunge Rozanov. Nei nostri villaggi, gli uomini lavoravano 14 ore al giorno, quindi uscivano per lavorare e vivere nella comunità professionale, e tornavano a casa per i fine settimana o per le vacanze”.

Stoviglie di Valentin Rozanov Valentin Rozanov Valentin Rozanov

Negli anni Quaranta, Aleksandr Saltykov, uno storico dell’arte, fu inviato a Gzhel dopo i campi di concentramento e iniziò a far rivivere l’arte. Riportò gli operai, ricreò la catena di lavorazione e in seguito, a Mosca, inserì le ceramiche di Gzhel nelle collezioni museali e avviò degli scavi. La famosa artista Natalia Bessarabova ha lavorato sotto la sua direzione e insieme hanno creato l’“alfabeto dei tratti” di Gzhel. Allo stesso tempo, la ceramica iniziò a essere insegnata nelle scuole professionali. E la porcellana divenne un affare esclusivamente femminile. Quando Valentin Rozanov entrò a lavorare nella fabbrica di Gzhel nel 1974, era l’unico uomo tra le dipendenti donne.

Ora a Gzhel c’è un istituto statale con un dipartimento di belle arti e cultura artistica popolare. Lo Stato prevede esenzioni fiscali per le industrie certificate e che sostengono l’arte popolare. Vengono rimborsate anche le spese per le grandi mostre. E gli artisti di Gzhel si battono per la purezza del mestiere: “Chi fa cosa? Ci sono tantissimi laboratori. Vediamo anche che ci sono opere di successo e opere di cattivo gusto. Siamo in lotta con produttori senza scrupoli. Screditano Gzhel, immettono sul mercato pezzi scadenti e di scarsa qualità”, polemizza Rozanov. “Ma l’artigianato non morirà”, conclude sicuro.



