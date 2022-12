Cinque emozionanti libri russi da leggere durante le vostre vacanze invernali

I redattori di Russia Beyond hanno votato i loro romanzi russi preferiti e vi consigliano di leggerli durante questa pausa natalizia, in divano sotto una morbida coperta. Ecco perché

1 / Ilja Ilf ed Evgenij Petrov – “Le dodici sedie”

Una lettura allegra e divertente!

Questo libro vi porterà in un viaggio avventuroso per tutta la Russia con due imbroglioni in cerca di soldi facili. L’ex proprietario terriero Ippolit Vorobjaninov si reca nella città fittizia di Stargorod alla ricerca dei gioielli di famiglia che la suocera ha cucito nell’imbottitura di una delle sedie di casa. Dopo la Rivoluzione, tutte le sedie sono state disperse in giro per il Paese. Il truffatore Ostap Bender si ritrova per puro caso nello stesso luogo e propone di aiutare Ippolit nella ricerca dei diamanti.

2 / Mikhail Bulgakov – “Il Maestro e Margherita”

Molto suggestivo e mistico, non riuscirete a staccarvene!

È l’opera principale di questo scrittore, un racconto satirico e soprannaturale di come il diavolo e il suo seguito demoniaco fanno visita alla Mosca degli anni Trenta. Il dottor Woland (Satana) si oppone al nuovo male: i burocrati sovietici. Il Maestro sta scrivendo un romanzo su Gesù (i cui capitoli sono parzialmente inclusi nella trama principale del romanzo). Il suo contenuto è incredibilmente appropriato ai tempi sovietici anti-religiosi, ma non ha alcuna possibilità di pubblicare il suo manoscritto, e, allo stesso tempo, non ha alcuna possibilità di smettere di scriverlo. Come in Faust, Margherita vende l’anima al diavolo e diventa una strega pur di salvare il Maestro, l’uomo che ama.

3 / Ivan Bunin – "Viali oscuri”

Quando si ha bisogno di novelle sull’amore!

Il primo premio Nobel russo per la letteratura scrisse questa lista di racconti durante l’emigrazione ed essi rappresentano un ultimo frammento della grande tradizione letteraria russa. Tutti i racconti affrontano in modo molto delicato i temi dell’amore e della passione, clandestina e impossibile. Giovani donne che vengono sedotte, strane vicende di persone di diverse classi sociali e l’amore infelice che porta sofferenza… Tutte queste trame si mescolano con alcuni dolci ricordi del primo amore. Per l’epoca in cui è stato scritto, si trattava di un contenuto assolutamente scioccante e audace, ma ancora oggi appassiona qualsiasi lettore.

4 / Fjodor Dostoevskij – “I fratelli Karamazov”

Perché non troverete nessun altro momento per leggerlo!

Tutti i ragazzi delle scuole russe leggono forzatamente “Delitto e castigo” durante le vacanze (e, di conseguenza, odiano Dostoevskij), ma noi vi suggeriamo di rivolgere volontariamente il vostro sguardo a questo straordinario romanzo. C’è tutto quello che un romanzo russo dostoevskiano può offrire: amore infelice, ricerca del senso della vita, filosofia, problemi tra padri e figli, follia e, infine, ricerca di Dio.

Allo stesso tempo, la trama è in realtà un giallo con una indagine e potenti monologhi in tribunale. La storia ruota attorno all’omicidio del dissoluto Fjodor Karamazov, molto probabilmente da parte di uno dei suoi figli… E, ovviamente, c’entrano il denaro e una donna.

5 / Fratelli Strugatskij – “Picnic sul ciglio della strada”

Per immergersi in un universo parallelo!

Il libro più famoso del più famoso duo sovietico di fantascienza, che è diventato la base letteraria del film di Andrej Tarkovskij “Stalker” (1974) e di una serie di videogiochi. Siamo negli anni Settanta del Novecento e sulla Terra appaiono alcune strane “Zone”, dove le leggi della fisica non valgono. Alle persone non è permesso entrare in queste Zone, ma i cosiddetti “stalker” vi entrano comunque illegalmente raccogliendo reperti con caratteristiche aliene e guadagnando poi denaro vendendoli al mercato nero. Questi oggetti, tuttavia, potrebbero essere pericolosi per l’umanità se finissero nelle mani sbagliate. Gli stalker rischiano la vita ogni giorno, ma si rendono anche conto che non possono vivere senza la Zona.

