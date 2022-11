I personaggi più inquietanti dei film sovietici e russi

1 / Baba Jaga da “Jaga. L'incubo della foresta oscura”, 2020

Svyatoslav Podgaevsky/QS Films, 2020 Svyatoslav Podgaevsky/QS Films, 2020

Baba Jaga è uno dei personaggi più sinistri delle fiabe russe. Secondo la leggenda, il suo aspetto fisico ricorda quello di un morto, sorveglia l'ingresso dell'oltretomba e mangia i bambini. E nel film “Jaga. L'incubo della foresta oscura” non si smentisce!

2 / Sirena da “La sirena, Lago dei morti”, 2018

Svyatoslav Podgaevsky/QS Films, 2020 Svyatoslav Podgaevsky/QS Films, 2020

Le sirene delle leggende slave hanno un aspetto molto diverso da come sono state raccontate dalla Disney: non hanno la coda e sono molto malvagie. Secondo la tradizione, si tratta di donne morte annegate, che hanno deciso di farla finita a causa di un amore che le ha rese infelici. Questa sirena è l’incarnazione delle leggende più oscure e inquietanti.

3 / Vij da “Vij”, 2014

Oleg Stepchenko/Marins Group Entertainment, 2014 Oleg Stepchenko/Marins Group Entertainment, 2014

Nelle leggende slave, il Vij è una creatura degli inferi che uccide con lo sguardo. I suoi occhi sono coperti da enormi palpebre che pendono verso terra e che il Vij non può sollevare senza aiuto. È conosciuto per la frase "Alzatemi le palpebre"... dopo di che uccide come un fulmine.

4 / Il capitano Zhurov di “Gruz 200”, 2007

Aleksej Balabanov/STV, 2007 Aleksej Balabanov/STV, 2007

L'undicesimo film del regista Aleksej Balabanov non lo si può definire esattamente un horror… ma il suo protagonista, il capitano della milizia Zhurov, è un diavolo in carne e ossa! Rapisce la figlia di un funzionario locale e le infligge sofferenze inimmaginabili. Diversi attori famosi hanno rifiutato di partecipare alle riprese, e anche l’uscita della pellicola sul maxi schermo non è stata semplice.

5 / Hagi Tragger da "Hagi Tragger", 1994

Eldor Urazbaev / Film Studio "12A", 1994 Eldor Urazbaev / Film Studio "12A", 1994

Molti associano Hagi Tragger a Chucky, la bambola assassina. Il film racconta la storia di un’intelligenza artificiale che viene racchiusa in una bambola. Il potente fantoccio riesce a teletrasportarsi e ha il dono dell’ipnosi.

6 / La donna pollo e il suo bambino da "Sua moglie pollo", 1990

Igor Kovalev/Studio "Pilot" VTPO "Videofilm", 1990 Igor Kovalev/Studio "Pilot" VTPO "Videofilm", 1990

I personaggi surreali di questo cartone animato per adulti non sono per i deboli di cuore. In un normale appartamento sovietico vivono un uomo blu, sua moglie gallina e il loro bambino dalla forma di bruco con testa umana. Un giorno un estraneo entra in casa loro e dice al marito che sua moglie è in realtà una gallina. Quello che segue è un dramma familiare con molte immagini metaforiche/psichedeliche. Ma la trama del cartone non è poi così importante… perché la sola vista dei personaggi fa venire la pelle d'oca!

7 / Pannochka da "Vij", 1967

Konstantin Ershov, Georgy Kropachev/Mosfilm, 1967 Konstantin Ershov, Georgy Kropachev/Mosfilm, 1967

"Vij" è stato uno dei film horror sovietici di maggior successo in termini di incassi. L'adattamento del libro di Nikolaj Gogol ha ricreato un’atmosfera agghiacciante, con musica inquietante e scene spettacolari girate in modo molto realistico.

8 / Ivan l'orso da "Morozko", 1964

Aleksandr Rou/M. Gorky Film Studio, 1964 Aleksandr Rou/M. Gorky Film Studio, 1964

Il giovanotto Ivan è stato trasformato in un orso-umanoide a causa del suo caratteraccio e della sua crudeltà. E così la ricerca di una fanciulla da sposare per lui diventa molto difficile.

Questo personaggio tratto da una fiaba popolare russa ci sembra abbastanza inquietante da meritare un posto nella nostra lista.

