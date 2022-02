Dieci splendidi nuovi oggetti di design che vengono dalla Russia (FOTO)

1 / Vasi “Vremena goda” (ossia “Stagioni”) di Treivas x B.Lab

Irina Belonosova Irina Belonosova

La serie “Vremená góda” (“Времена года”), ossia “Stagioni”, comprende quattro vasi in cristallo con motivi differenti (fiocchi di neve, petali, riflessi del sole, foglie). Si ispira al difficile 2020, quando, a causa del lockdown, abbiamo dovuto guardare il cambio di stagione per lo più dalla finestra. Lo studio Treivas, guidato dall’architetta e artista Olga Treivas, ripensa la natura stessa del materiale. Il cristallo è tradizionalmente associato alla fragilità, ma questi oggetti, al contrario, sembrano monumentali e persino robusti e brutali. I designer offrono anche una visione diversa del background culturale del cristallo: in Urss era standardizzato e difficile da trovare, ma anche simbolo di feste e magia. La serie è stata rilasciata insieme al Business Laboratory B.Lab di Irina Baranova ed è stata realizzata nelle storiche fabbriche di cristalli Gusevskij e Bakhmetevskij.

2 / Orologio-diffusore “Spiritus” dello studio KIBARDINDESIGN

KIBARDINDESIGN studio KIBARDINDESIGN studio

Vadim Kibardin ha lanciato “Spiritus by KIBARDIN”. Questo oggetto di design brevettato svolge più funzioni contemporaneamente: è sia un diffusore di aromi che un orologio elettronico con controllo smart. Il modello è alloggiato in un corpo di legno bruciato (nello spirito della tradizionale tecnica giapponese yakisugi) ed è dotato di illuminazione a led integrata, che dona un effetto quasi magico. È possibile impostare il tempo di funzionamento del diffusore (il serbatoio è predisposto per 300 ml) da 30 a 180 minuti.

3 / Panca della serie “BABUSHKA” di Olga Engel

Ufficio stampa Ufficio stampa

Questa designer lavora nello stile chiamato “riciclaggio emotivo”. Le sue opere “danno una seconda vita” ai ricordi dell’infanzia e agli oggetti del passato. Così, la collezione BABUSHKA porta a nuova vita la casa di un villaggio della nonna Olga. Nel design dei mobili sono riconoscibili pale per cuocere il pane nella stufa russa, e prjalki, i tipici filatoi russi. La serie trasmette questo stato d’animo di serenità infantile e calore domestico. Comprende sette panche di forma diversa in rovere. Sono prodotte in edizione limitata, ognuna in 20 copie. Si possono trovare anche nelle gallerie di design europee Mia Karlova Galerie (Amsterdam) e Armel Soyer (Parigi).

4 / Lampada-scultura “Novyj vzgljad” (“Nuovo sguardo”) di Polli Products

Ufficio stampa Ufficio stampa

C’è un’intera filosofia dietro questo spettacolare oggetto d’arte, fatto di gesso e plastica ottica. Il “Novyj vzgljad” è una risposta alla nostra realtà mutevole. I designer definiscono il loro lavoro una riflessione sul tema di una nuova percezione del mondo, che si forma in una persona di oggi attraverso il prisma dei social network e della digitalizzazione totale.

5 / “Vitrina” di Made in AUGUST

Ufficio stampa Ufficio stampa

Il laboratorio di design di Vitalij Zhujkov opera all’incrocio tra artigianato e nuove tecnologie. Ad esempio, la collezione “Portal”, regolarmente aggiornata, include oggetti interni unici nello spirito del “riciclaggio della storia locale”, realizzati con vecchi infissi. Pertanto, questa “vetrina” unica è stata creata utilizzando un nalichnik restaurato dell’inizio del XX secolo proveniente da Gorodets, cittadina storicamente famosa per le sue cornici delle finestre in legno intagliato. Dall’interno, la vetrina è decorata con la tipica pittura in stile Zhostovo (laboratorio UG-ART HOME DESIGN).

6 / Tappeto della collezione “Hear my Roooar” di Andrej Budko

Polina Poludkina Polina Poludkina

Andrej Budko sviluppa il tema dei tappeti in feltro, materiale caratteristico della tradizione russa. Sono impreziositi da stampe digitali realizzate trapuntando i tappeti con macchine a controllo numerico. Le stampe riprendono i ricami che un tempo adornavano gli abiti popolari. Ogni disegno raffigura una fantasia che oggi è associata alla forza: la tuta mimetica maschera e quindi dà un vantaggio in battaglia, il tatuaggio (come quello nella pelliccia di un lupo) funge da talismano protettivo.

7 / Scacchi artistici “Drugoe korolévstvo” (ossia “L’altro regno”) di Taras Zheltyshev

Ufficio stampa Ufficio stampa

Zheltyshev è stato il primo sulla scena artistica russa a utilizzare la tecnologia NFT per creare oggetti d’arte. Taras ha inventato scacchi ad alta tecnologia con chip integrati, un eterno “passaporto” virtuale del prodotto, progettato per tracciare la sua autenticità nello spazio digitale. Il designer ha utilizzato tecniche sviluppate a Hong Kong. È sicuro che il nuovo lessico del design degli oggetti sia solo “token” e “blockchain”. Questi scacchi vanno sul mercato in un’edizione limitata di 20 copie. Le figure finemente dettagliate vengono create utilizzando la stampa 3D ad alta precisione e rifinite a mano.

8 / Maschere re:d totem di 52 Factory

Olya Ogoneva Olya Ogoneva

Le maschere realizzate con plastica riciclata lo scorso anno sono state tra le finaliste del premio internazionale RO Plastic Prize 2021. La collezione, denominata re:d totem, comprende otto immagini ispirate alla tradizione rituale slava. È così che il passato incontra il presente: una volta le maschere erano fatte di ramoscelli, corteccia di betulla e nastri, mentre oggi sono realizzate con plastica riciclata che torna al servizio delle persone.

9 / Fermaglio della collezione “Tropicana,” di Grigorij Maslennikov (Gregory Emvy)

Ufficio stampa Ufficio stampa

L’artista e designer si rivolge spesso alle radici russe, ripensando i modelli culturali nazionali. L’anno scorso ha lanciato una collezione di fermaglio per il giovane marchio di gioielli moscovita “Bun Jewellery”. Alla ricerca di un nuovo codice culturale, ha creato un tradizionale ornamento per capelli russo con un tocco moderno.

10 / Lampada “Amulet” di Aleksej Danilin per Maytoni

Ufficio stampa Ufficio stampa

Il lavoro di Aleksej Danilin ha vinto oltre una dozzina di prestigiosi premi di design nell’ultimo anno, tra cui gli IDA International Design Awards 2021. L’immagine della lampada è stata ispirata da gioielli antichi, che avevano un significato sacro e servivano da amuleti. All’epoca vi venivano inserite delle conchiglie, oggi degli elementi ad alta tecnologia. La lampada viene fissata al soffitto con dei magneti e l’energia viene fornita direttamente attraverso i cavi a cui è sospesa la struttura. Grazie a ciò, la lampada non sembra ingombrante, ma leggerissima. La sorgente luminosa è la striscia led della cornice, e gli elementi decorativi sono “perline” in vetro soffiato.



LEGGI ANCHE: Dieci designer russi che fanno concorrenza a quelli occidentali

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale