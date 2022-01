Sette cose da sapere su Aleksandr Rodchenko, il grande innovatore dell’avanguardia russa

Ródchenko ha cercato di accantonare lo stile tradizionale e di rompere le convenzioni. Il suo approccio sperimentale alla fotografia cambiò per sempre questa forma d’arte.

1 / Aveva studiato per diventare dentista

Aleksandr Rodchenko (1891-1956) nacque in un appartamento situato sopra un teatro di San Pietroburgo, dove suo padre lavorava come maestro di scena. Fin dalla prima infanzia, il ragazzo fu coinvolto nel mondo dell’arte: l’appartamento sulla Prospettiva Nevskij si trovava direttamente sopra il palcoscenico, così Rodchenko doveva letteralmente camminare sopra il palco ogni volta che voleva uscire. Nel 1904, la famiglia si trasferì nella città di Kazan, sul Volga. Aleksandr inizialmente studiò per diventare un… odontotecnico, ma presto abbandonò gli studi e, nel 1910, divenne volontario alla scuola d’arte di Kazan.

Aleksandr Rodchenko e sua moglie Varvara Stepanova TASS TASS

Nel 1914, i futuristi russi emergenti, i poeti Vladimir Majakovskij (1893-1930) e David Burljuk (1882-1967) visitarono la città. Rodchenko andò alla loro serata di poesia. Fu un punto di svolta nella sua vita. Si rese conto che voleva collegare la sua vita al futurismo. Nello stesso anno, incontrò la sua futura moglie e partner creativa, Varvara Stepanova (1894-1958).

2 / Divenne amico con il fondatore del costruttivismo Vladimir Tatlin

Una volta a Mosca, Rodchenko incontrò Vladimir Tatlin (1885-1953), il fondatore del Costruttivismo russo, che definiva le sue opere “controrilievi”. Egli invitò Rodchenko a partecipare a una mostra futurista. Secondo Rodchenko, Tatlin lo aveva influenzato profondamente. “Ho imparato tutto da lui: l’atteggiamento verso la professione, le cose, il materiale, il cibo e la vita stessa…”. Rodchenko fu un buon allievo, abbastanza bravo da diventare uno dei massimi innovatori del Costruttivismo (lo stile artistico approvato dallo Stato e caratterizzato dall’applicazione di disegni astratti a oggetti di base e di routine).

Il dipinto di Aleksandr Rodchenko “La sportiva” Viktor Velikzhanin/TASS Viktor Velikzhanin/TASS

Rodchenko lavorò come pittore e grafico prima di passare alla fotografia e al fotomontaggio. La sua esperienza nella pittura è stata diversa da quella di qualsiasi altro artista. Non si può prendere una delle sue opere e dire: Questo è un tipico Rodchenko! Solo guardando diverse serie di opere si può avere un’idea di lui come artista. Nel 1921, con una allusione a Kazimir Malevich e al suo simbolico “Quadrato nero”, Rodchenko si congedò dalla pittura con un trittico intitolato “Tre colori. Giallo. Rosso. Blu”. È così che dichiarò “la fine della pittura”: “Ho portato la pittura alla sua logica conclusione”, disse il poliedrico artista.

3 / Creò i primi annunci pubblicitari con Vladimir Majakovskij

Vladimir Mayakovskij

Nel 1923, Rodchenko incontrò Vladimir Majakovskij, il principale poeta della Rivoluzione russa. Insieme gestirono un’agenzia pubblicitaria, conosciuta come “Reklam-Konstructor”. Rodchenko creava una grafica accattivante, mentre Majakovskij scriveva jingle che restavano in mente. Crearono una cinquantina di manifesti, centinaia di insegne di negozi, carte di caramelle e confezioni di cibo.

Pavel Balabanov/Sputnik Pavel Balabanov/Sputnik

Rodchenko fu uno dei primi a vedere un grande potenziale nel fotomontaggio. Lo percepì come una nuova forma d’arte e sperimentò questa tecnica il più possibile.

4 / Rivoluzionò le tecniche fotografiche

Aleksandr Rodchenko Sputnik Sputnik

Nel 1924, Rodchenko decise di prendere letteralmente in mano la situazione. Si comprò una macchina fotografica a mano da 35 mm e iniziò a sperimentare con angoli e prospettive.

Usò la fotografia per espandere i parametri di come e cosa vedeva. Catturava il mondo dall’alto, dal basso e da tutti i lati, spingendo lo spettatore a individuare il non visto. “Per insegnare a una persona a osservare le cose da nuove angolazioni, gli oggetti familiari di tutti i giorni devono essere mostrati da prospettive totalmente inaspettate e in situazioni inaspettate. Gli oggetti nuovi devono essere raffigurati da diversi lati per fornire un’impressione completa dell’oggetto”, sosteneva l’artista.

Rodchenko si sforzava, come disse una volta il poeta e critico sovietico Osip Brik (1888-1945), di trasformare una cosa familiare in qualcosa di “apparentemente mai visto prima”. Fotografava persino la natura come se fosse una cosa puramente tecnica. Un albero si trasformava nella ciminiera di una fabbrica, mentre un fiore assomigliava a un’antenna o a un’elica.

La sfida più grande era quella di cambiare letteralmente il punto di vista di una persona, espandendo la sua capacità di guardare le cose. Nel 1928, Rodchenko aveva già scritto più di dieci saggi sui suoi principi fotografici.

5 / Insegnò al mitico Vkhutemas

Lilya Brik Aleksandr Rоdchenko/МАММ/МDF

Nel 1920, Rodchenko iniziò a insegnare al Vkhutemas (sigla che stava per “Vysshie KHUdoxhestvenno-TEkhnicheskie MASterskie”; “Laboratori artistico-tecnici superiori”), il cui programma educativo era simile a quello del famoso Bauhaus, attivo in Germania dal 1919 al 1933. I suoi studenti, a Mosca, ricevevano una combinazione di esperienza pratica e teorica, realizzando oggetti da zero. Sotto la guida del professor Rodchenko, crearono oggetti non convenzionali, come una stazione di autobus e una slitta per fuori pista.

Nel 1925, Rodchenko fu inviato a Parigi per partecipare all’Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne. Progettò un “Club dei lavoratori” al padiglione sovietico. Il pubblico parigino fu impressionato dalla sua grafica di propaganda. I suoi accattivanti manifesti vinsero una medaglia d’argento all’esposizione di Parigi.

6 / Fu accusato di formalismo e plagio

Alla fine degli anni Venti, gli artisti dell’avanguardia sovietica furono accusati di formalismo, e Rodchenko di “aderire alle influenze borghesi” dei fotografi francesi e tedeschi. L’artista ne rimase profondamente turbato: “Com’è che io sostengo il potere sovietico con tutto il mio cuore e lavoro al meglio delle mie capacità, con fede e amore per esso, e improvvisamente siamo tutti sbagliati?”, chiese.

7 / Creò una nuova “estetica proletaria”

La Parata sportiva sulla Piazza Rossa di Mosca Aleksandr Rоdchenko/МАММ/МDF

Nel 1933, Rodchenko ebbe la possibilità di migliorare le sue relazioni con le autorità sovietiche. Gli fu chiesto di disegnare un intero numero della rivista di propaganda statale “Sssr na strojke” (“L’Urss in cantiere”), dedicato alla costruzione del canale Baltico-Mar Bianco.

Rodchenko realizzò immagini chiare e forti e rientrò in pista, cioè sotto l’approvazione dello Stato, diventando uno dei creatori della nuova estetica “proletaria”. Le sue immagini di sfilate sportive furono l’apoteosi del realismo socialista. Ma il fragile idillio di Rodchenko con lo Stato sovietico crollò nel 1937. L’artista non accettava pienamente il regime e il suo lavoro non gli dava più soddisfazione. Ritornò alla pittura alla fine degli anni Trenta e fotografò gli artisti del circo negli anni Quaranta.

Dopo la Grande Guerra Patriottica, come viene chiamata in Russia la Seconda guerra mondiale, verso la fine della sua vita, Rodchenko creò molto poco. Stanco della politica nell’arte, disegnò libri e album. Nel 1951, Rodchenko fu espulso dall’Unione degli artisti. Solo quattro anni dopo, in gran parte grazie agli sforzi di sua moglie, fu reintegrato. Ma a quel punto non aveva più importanza.

