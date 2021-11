Il Premio Tatiana Pavlova ai registi Andrej Konchalovskij e Giuliano Montaldo

Cos’hanno in comune Andrej Konchalovskij e Giuliano Montaldo? Entrambi sono riusciti a lasciare il segno nella produzione cinematografica russa e italiana. Il primo, Leone d'Argento alla 71° Mostra del cinema di Venezia con “Le notti bianche del postino”, ha regalato al pubblico capolavori come “Zio Vanja”, “Tango & Cash”, “Il peccato”, “Paradise”; il secondo, David di Donatello come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in “Tutto quello che vuoi”, ha sedotto il pubblico e la critica con il suo film “I demoni di San Pietroburgo” (2007), vincitore di due David di Donatello (2009, scenografia e costumi) e due Nastri d’Argento (2008, fotografia e scenografia). Ma da regista Montaldo ha firmato anche altri grandi capolavori: “Sacco e Vanzetti” e “Giordano Bruno”, solo per citarne alcuni.

Konchalovskij e Montaldo riceveranno adesso il premio Premio Tatiana Pavlova 2021 assegnato dal Centro Russo a Roma.

La premiazione, che si svolgerà il 25 novembre 2021 alle 18 nella sede del Centro (Piazza Cairoli 6), sarà presieduta dalla direttrice del Centro Russo a Roma Darija Pushkova. Interverranno il regista Antonio Calenda, direttore del teatro greco di Siracusa, Elda Ferri, produttrice dei film di Giuliano Montaldo e di Andrej Konchalovskij, il regista Daniele Ceccarini per il Premio Tatiana Pavlova e il giornalista Stefano Volpi, per il giornale bilingue Russiaprivet; parteciperà inoltre Aleksandr Avdeev, ambasciatore della Federazione Russa in Vaticano.

Il Premio Tatiana Pavlova nasce nel 2011 ed è intitolato alla memoria della grande attrice e regista russa di teatro, naturalizzata italiana: a Tatiana Pavlova (1890-1975) va il merito di aver portato in Italia il metodo Stanislavskij; ha insegnato regia all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico di Roma nel 1936 ed è stata un’eccezionale regista al Teatro della Scala a Milano.

Negli anni scorsi il Premio è stato assegnato ad artisti di grande prestigio come Andrea Boccelli, Vittorio Storaro, Vladimir Spievakov, Svetlana Zakharova, Sergej Polunin e Andrei Kravchuk.

