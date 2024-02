Pollo con ripieno alle uova: riscopriamo assieme un classico russo (RICETTA)

Vi siete mai chiesti cosa cucinassero i russi nel XVIII e XIX secolo? Bene, preparatevi a un saporito viaggio nel tempo con un piatto dimenticato: il pollo con ripieno di uova come lo descrive nel suo libro di gastronomia del 1816 Vasilij Ljovshin

Questa ricetta proviene direttamente dalla cucina di Vasilij Ljovshin (1746-1826), letterato ed esperto di economia domestica. Ljovshin fu pioniere della letteratura culinaria in Russia, nella quale lasciò il segno pubblicando il libro “Russkaja povarnja” (“Cucina russa”) nel 1816. In questa guida culinaria forniva istruzioni sulla preparazione di vari piatti autentici russi e sulla conservazione di diverse provviste.

All’epoca, in Russia, la preparazione di un pollo era un processo più laborioso rispetto a un esemplare preso oggi in una vaschetta del supermercato o dal macellaio di fiducia. Come descritto da Vasilij Ljovshin, le fasi comprendevano la spiumatura, la scottatura e altri passaggi.

Condire la carne, combinare le uova con il latte e l’aneto e versare il composto nel pollo sono la base della ricetta del “pollo ripieno alla Ljovshin”. E, ovviamente, è necessario sigillare l’apertura con ago e filo. Dopo aver infornato, in un’ora o due (a seconda della grandezza del pollo e della potenza del forno) si ottiene un piatto appetitoso con carne succosa e un’omelette fragrante all’interno.

Le uova si fondono perfettamente con il pollo, creando una deliziosa armonia di sapori. E non dimentichiamo le erbette fresche! Ora, potete anche aggiungere un tocco moderno, aggiungendo alcune verdure all’impasto pronto per un ulteriore strato di sapori e consistenze.

Ingredienti per 6 porzioni:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pollo – uno di circa 2 kg

Uova di gallina – 7

Aneto – un mazzetto; circa 40 g

Sale – a piacere

Pepe nero macinato e altre spezie – a piacere

Latte – 100 ml (facoltativo)

Preparazione:

Lavate e asciugate accuratamente il pollo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sollevate con cura la pelle, separandola dalla carne senza danneggiarla o staccarla dal corpo principale. Lavate e asciugate l’aneto.

Insaporite il pollo con sale e pepe, quindi strofinatelo accuratamente con le spezie su tutti i lati.

Olga Brovkina Olga Brovkina

In una ciotola a parte, sbattete due uova, aggiungete il sale e lavorate ancora leggermente. Versate delicatamente questo composto nello spazio tra la pelle e la carne.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Rompete le uova rimanenti in un’altra ciotola. Tritate finemente l’aneto e aggiungetelo alle uova. Sbattete leggermente il composto, quindi salate e pepate a piacere. Se volete ottenere una consistenza un po’ più delicata, aggiungete circa 100 ml di latte e sbattete il tutto.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versate il ripieno preparato nella cavità addominale del pollo.

Cucite accuratamente con ago e filo il pollo per evitare che il ripieno fuoriesca.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Preriscaldate il forno a 180 ℃. Disponete il pollo preparato in una teglia o in una pirofila, quindi infornatelo per 1-2 ore.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Suggerimento: Il tempo di cottura dipende dalle dimensioni del pollo e dalla potenza termica del forno. La carne pronta deve essere tenera e con una bella crosta dorata. Di tanto in tanto, controllate il pollo per evitare di bruciarlo!

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lasciate raffreddare il pollo cotto, quindi servitelo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

È possibile lasciare la carne nella pirofila o impiattarla singolarmente. Si consiglia di servire il pollo con delle verdure, fresche o cotte, per completare il piatto.

Olga Brovkina Olga Brovkina



LEGGI ANCHE: Il pollo Tabaka nella stagione delle prugne

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale