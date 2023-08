Baursak, ecco come preparare la squisita pasta fritta dolce della Baschiria (RICETTA)

Queste delizie sono un simbolo di felicità e vengono preparate in occasione di matrimoni, eventi speciali e riunioni di famiglia

Il metodo di preparazione del baursák deriva dallo stile di vita dei popoli turchi. Essendo nomadi, semplicità, velocità e facilità di esecuzione erano qualità essenziali per le creazioni culinarie. L’amore per il baursak supera i confini e unisce diverse comunità, dalla Turchia al Kazakistan e al Kirghizistan, dalla Mongolia ai tatari e ai baschiri che vivono in Russia.

Derivato dalle parole kazake “bauyrlyk” e “bauyrzash,” che significano “parenti di sangue”, il baursak è molto più di un semplice prodotto da forno: è piuttosto un simbolo di felicità e di solarità.

Il baursak è un dolce versatile, adorato da baschiri e tatari. La sua deliziosa presenza può essere notata accanto a una sostanziosa shurpa, una zuppa saporita, o a un aromatico tè tradizionale locale. Il baursak si è integrato perfettamente nel tessuto della vita quotidiana.

Il baursak può essere fatto con pasta non lievitata o lievitata, modellata con amore in piccole ciambelle spesso a forma di rombo o rotonde. Questi dolcetti di pasta vengono poi abilmente fritti in un calderone, ottenendo una perfetta doratura esterna e un interno soffice.

Il baursak è riservato agli ospiti di riguardo, a testimonianza del suo ruolo di ospitalità e accoglienza. Essendo un elemento indispensabile in ogni evento e festa, svolge un ruolo importante anche nelle cerimonie nuziali.

Ai matrimoni tatari, i genitori dello sposo – ma tra i tatari siberiani, i genitori della sposa – regalano un piatto con baursak o chak-chak come dono di nozze. Questo dolce gesto simboleggia l’augurio di felicità, prosperità e di una vita piena d’amore e dolcezza.

Uno dei momenti più straordinari nella storia del baursak si è verificato in Russia il 20 aprile 2014, quando un gigantesco baursak del peso di ben 179 chilogrammi è stato preparato nella piazza Salavat Julaev della città di Ufá, capitale del Bashkortastan (Baschiria). Questa prelibatezza da record ha richiesto non meno di 1.006 uova, 25 chilogrammi di zucchero, circa 70 chilogrammi di farina e ben 50 chilogrammi di miele baschiro.

Oggi, quindi, vi suggerisco di preparare e di gustare un bel po’ di baursak, come se foste a una festa baschira.

Ingredienti (per 25-30 baursak):

Olga Brovkina Olga Brovkina

Farina – 2 tazze

Latte – 1 tazza

Zucchero – 2 cucchiai, oppure 1 cucchiaio di zucchero + 1 cucchiaio di miele

Lievito secco – 1 cucchiaio

Sale – 1/2 cucchiaio

Olio di semi per friggere – 1 tazza

Preparazione:

In una terrina, unite la farina, lo zucchero e il sale. Mescolate bene per garantire una distribuzione uniforme degli ingredienti secchi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Scaldate leggermente il latte, assicurandovi che non sia troppo caldo (circa 45 °C). Aggiungete il lievito secco attivo al latte tiepido e mescolate delicatamente per scioglierlo. Lasciate riposare il composto per qualche minuto finché il lievito non diventa spumoso e si attiva.

Versate gradualmente la miscela di farina nel latte infuso di lievito. Mescolate gli ingredienti con un cucchiaio o una spatola finché non si forma un impasto grossolano.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Infarinate una superficie pulita e mettervi l’impasto.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lavorate l’impasto per 5-7 minuti, finché non diventa elastico. Se avete del miele di tiglio, aggiungetene un cucchiaio per insaporirlo. Se l’impasto risulta troppo appiccicoso, potete aggiungere un po’ di farina.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Rimettete l’impasto nella ciotola dell’impastatrice. Coprite la ciotola con un canovaccio da cucina pulito o con della pellicola. Lasciate riposare e lievitare per 30-40 minuti a temperatura ambiente. In questo tempo, dovrebbe raddoppiare di dimensioni.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dopo 40 minuti di lievitazione, scoprite l’impasto e punzecchiatelo per far uscire l’aria in eccesso.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Infarinatevi nuovamente le mani e infarinate una superficie pulita. Prendete l’impasto e dategli la forma di un lungo e spesso salsicciotto, di circa 2,5 cm di diametro. Con un coltello o un tagliapasta tagliatelo in piccoli pezzi di dimensioni uguali, lunghi circa 2,5-3 cm. Potete scegliere la forma tradizionale a rombo o quella rotonda, oppure essere creativi e provare forme diverse, se lo desiderate.

Olga Brovkina Olga Brovkina

In una padella profonda, meglio se dal fondo pesante, aggiungete l’olio di semi e fatelo scaldare a fuoco medio-alto. L’olio deve essere caldo ma non fumante.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lasciate cadere con attenzione alcuni pezzi di impasto tagliato nell’olio caldo, facendo attenzione a non sovraffollare la padella. Friggete i baursak finché non diventano dorati su tutti i lati. Questo processo dovrebbe richiedere circa 2-3 minuti per ogni mandata.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete i baursak appena fritti su un piatto foderato di carta assorbente affinché si liberino dell’unto in eccesso.

Olga Brovkina Olga Brovkina

I baursak baschiri allo zucchero danno il loro meglio ancora caldi. Potete anche cospargere i baursak di zucchero a velo, miele o latte condensato (sgushjonka) per esaltarne la dolcezza oppure potete semplicemente gustarli così come sono.



LEGGI ANCHE: Il Beshbarmak della Baschiria: quando la pasta fresca si mangia… con le mani!

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale