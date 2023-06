Salamata con mirtilli rossi: uno squisito piatto tradizionale siberiano (RICETTA)

La salamáta è un piatto simile a un porridge che gli slavi orientali hanno gustato per secoli. Unisce semplicità, tradizione e un tocco di misteriosa… fortuna.

Le origini della salamata risalgono almeno al XVI secolo, quando è menzionata nella “regola sui pasti” del Monastero di Tikhvin. Questo piatto è rimasto popolare nel corso dei secoli, diventando un punto fermo sia nei pasti quotidiani che nelle feste cerimoniali. La sua preparazione prevede una combinazione di ingredienti semplici, tra cui smetana, farina e latte.

Per ottenere una salamata perfetta, la farina e gli altri ingredienti devono essere impastati per un lungo periodo di tempo prima di essere cotti su fiamma viva. Questo processo meticoloso assicura una consistenza liscia e cremosa, esaltando i sapori deliziosi del piatto. In alcune varianti, la salamata viene insaporita con cipolle, aglio o salo (il lardo russo).

La salamata ha un significato particolare in alcune regioni della Russia, come la Jakuzia e la Buriazia, dove il piatto viene preparato in occasioni speciali, come le festività e le riunioni solenni con ospiti di riguardo. In questi momenti la salamata assume un ruolo quasi sacro e si ritiene che abbia il potere di predire la fortuna. Si dice che la qualità della salamata finita possa predire l’esito di qualsiasi affare o impresa. Un risultato gustoso è visto come un segno favorevole, che suggerisce che la fortuna è all’orizzonte.

Ho aggiunto alla mia salamata alcuni mirtilli rossi, che conferiscono al piatto una deliziosa esplosione di asprezza e un colore vibrante. I mirtilli rossi offrono anche numerosi benefici per la salute, essendo ricchi di antiossidanti e vitamine. E in generale rendono il piatto più invitante dal punto di vista estetico.

Ingredienti (per 1 porzione):

Olga Brovkina Olga Brovkina

Smetana (al 30% di grassi) – 400 g

Farina – 50 g

Latte o kefir – 80 g

Preparazione:

Prendete una casseruola e versatevi la smetana. Ponete su fuoco basso.

Setacciate la farina a parte.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mescolando continuamente, portate la smetana a ebollizione, quindi aggiungete gradualmente la farina a piccole dosi. Mescolate gli ingredienti, in modo da evitare la formazione di grumi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Una volta che tutta la farina è stata versata nella casseruola e mescolata bene, lasciate cuocere il composto a fuoco lento mescolando costantemente. Alla fine, sulla superficie del composto nella casseruola dovrebbe formarsi del burro separato, che si può rimuovere e mescolare con un cucchiaio.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versate una piccola quantità di latte o di kefir nella casseruola e mescolate accuratamente gli ingredienti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dopo l’ebollizione, ridurre il calore al minimo. La salamata deve cuocere per un bel po’, e va mescolata continuamente. Quando il burro affiora in superficie, significa che il piatto è pronto. Dovrebbe avere una crosta dorata e il grasso dovrebbe separarsi dai bordi. Non aggiungete sale alla salamata perché la panna acida le conferisce un piacevole sapore lattiginoso.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Servite la salamata calda in ciotole di legno o di porcellana. Buon appetito!



