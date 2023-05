Come preparare i “khushuury”, gli squisiti panzerotti siberiani di carne a forma di pera (RICETTA)

I khushuury, noti anche come “pere di carne”, sono un piatto tradizionale del popolo buriato, un gruppo etnico originario della zona del Lago Bajkal, in Siberia. Queste delizie salate sono pasta ripiena di carne macinata e cipolle, fritte fino a doratura in padella.

Le origini dei khushuury risalgono all’antichità, quando i pastori nomadi dell’Asia centrale avevano bisogno di un pasto facile da trasportare e saziante per i lunghi viaggi. Preparavano questi pasticci avvolgendo la carne nella pasta, formando una pera e friggendola in padella. In Mongolia, un piatto simile viene preparato a forma di mezzaluna.

Nella cultura buriata, i khushuury hanno un significato speciale e vengono spesso preparati in occasione di feste e celebrazioni. Sono un simbolo del sole e sono associati alla mitologia del popolo buriato, che rende omaggio al sole come fonte di ogni forma di vita, calore e luce. Si dice che la forma a pera del khushuury rappresenti il sole e i suoi raggi.

Al di fuori della Buriazia, nelle altre regioni della Russia, il khushuury è diventato popolare negli anni Novanta, quando si è assistito a un aumento dell’interesse per la cucina dei popoli nativi della Siberia. Oggi sono presenti nei menù di molti ristoranti e venduti nei mercati di tutta la Russia.

I khushuury sono tipicamente preparati con carne di pecora, ma si possono usare anche carne di manzo o di maiale, formaggio o patate. L’impasto è fatto di farina, acqua e sale, e a volte si aggiungono latte o smetana per renderli più teneri.

La preparazione dei khushuury richiede una certa abilità, soprattutto quando si tratta di formare l’impasto a forma di pera. È essenziale assicurarsi che il ripieno sia distribuito in modo uniforme per evitare che la pasta si rompa durante la frittura. Tradizionalmente, i khushuury vengono cotti in una padella sul fuoco a legna, il che conferisce loro un sapore affumicato caratteristico. Tuttavia, possono anche essere cotti in forno o sui fornelli.

I khushuury possono essere serviti come piatto principale, spuntino o antipasto, accompagnati da smetana. Possono anche essere abbinati a una semplice insalata di cetrioli, pomodori ed erbe varie.

Ingredienti per 9 khushuury:

Ripieno:

Carne – 850 g

Cipolle – 3

Sale e pepe – a piacere

Farina – 1 cucchiaio

Impasto:

Farina – 350 g (due tazze)

Uova – 2 grandi o 3 piccole

Acqua – 100 ml (a temperatura ambiente)

Sale – a piacere

Olio di girasole per friggere – 0,5 litri

Preparazione:

Partiamo dall’impasto. Versate la farina in una ciotola, aggiungete il sale, le uova, l’acqua e lavorate l’impasto con le mani.

Se necessario, aggiungete farina fino a ottenere un impasto elastico. Dopodiché, avvolgetelo in una pellicola e mettetelo in frigorifero per una mezz’ora.

Ora prepariamo il ripieno. La carne deve essere lavata, asciugata con un panno di carta e tritata finemente.

Sminuzzate anche la cipolla.

In una grande ciotola mettete la carne e la cipolla, aggiungete sale e pepe a piacere, un po’ di farina e mescolate bene con le mani.

Riprendete l’impasto e stendete uno strato di 2-3 mm di spessore. Con un bicchiere, tagliate dei cerchi dal diametro di circa 10 cm.

Mettete quindi la carne al centro, riunite i bordi e pizzicateli in alto in modo che non rimangano buchi. Si dovrebbe ottenere la forma di una pera.

Versate abbondante olio di semi di girasole in una padella profonda o in una casseruola e scaldatelo bene. Immergete i khushuury nell’olio e friggeteli finché non si forma una sottile crosta dorata. L’importante è non esagerare. Non appena acquistano un colore dorato, è il momento di toglierli.

Mettete i khushuury su un tovagliolo per liberarli dall’unto in eccesso e serviteli ai vostri ospiti.

Buon appetito!



