Come preparare i boovy, le delizie buriate a forma di orecchio (RICETTA)

I boovy (Боовы) sono un piatto tradizionale del popolo buriato, un gruppo etnico che abita la remota regione della Burazia in Siberia, Russia. Inizialmente, i boovy venivano preparati per occasioni e celebrazioni speciali come matrimoni, compleanni e feste religiose. Ma sono anche popolari durante i mesi invernali, quando il freddo li rende un perfetto comfort food.

Tradizionalmente, i boovy venivano preparati dalle donne di casa e la ricetta veniva tramandata di generazione in generazione. La ricetta esatta era spesso tenuta segreta e veniva condivisa solo con i membri più stretti della famiglia. Oggi i boovy sono ancora preparati secondo i metodi tradizionali e sono uno spuntino molto amato dai buriati.

Oltre al loro gusto delizioso, i boovy sono anche associati a molte tradizioni culturali. Spesso vengono regalati ad amici e parenti come simbolo di amore e rispetto. Si ritiene inoltre che i boovy portino fortuna e prosperità a chi li mangia.

La cosa più interessante è che i buddisti della regione della Buriazia tengono veramente in grande considerazione i boovy. Considerano questo dolce come un modo per rendere omaggio al Buddha e ai suoi insegnamenti. La leggenda narra che i boovy furono creati per la prima volta da un monaco buddista che credeva che, offrendo questo snack al Buddha, sarebbe stato in grado di raggiungere l’illuminazione e la realizzazione spirituale. Ancora oggi si ritiene che mangiando i boovy si possa entrare in contatto con il Buddha e ricevere le sue benedizioni.

Per esaltarne il gusto, i boovy vengono tradizionalmente serviti con latte condensato o miele. Questo aggiunge un sapore dolce e cremoso alla pasta, rendendola ancora più piacevole da mangiare. La combinazione di una pasta morbida e saporita all’interno e croccante all’esterno, con un ripieno dolce, crea un’esperienza sensoriale unica.

I Boovy possono essere gustati da soli come spuntino o come parte di un pasto più ampio. Sono molto diffusi nei caffè e nelle pasticcerie della Buriazia e vengono spesso serviti con tè o caffè. Molti si divertono anche a preparare i Boovy a casa, sperimentando diversi ripieni per creare le proprie combinazioni di sapori.

Ingredienti per 15 dolcetti:

Farina – 2 tazze (500-600 g)

Zucchero – 120 g

Burro ammorbidito – 120 g

Latte – 150 g

Uova – 2

Bicarbonato di sodio – 1 cucchiaino

Sale – 1 cucchiaino

Preparazione:

In una ciotola grande mettete le uova e lo zucchero, mescolate bene fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Sciogliete il burro (potete farlo con il microonde) e aggiungetelo al composto.

Versate il latte caldo e sbattete fino a quando non sarà ben amalgamato.

In una ciotola separata, mescolate insieme la farina e il bicarbonato di sodio. Aggiungete gradualmente il composto di farina a quello di burro, fino a formare un impasto omogeneo.

Spianate la pasta in uno strato sottile.

Tagliate lo strato in rombi, quindi fate un piccolo foro al centro di ogni rombo e poi inserite un’estremità del rombo nel foro, formando una figura simile a un orecchio.

Mettete le figure ottenute nell’olio caldo, facendo attenzione a non riempire troppo la padella.

Friggete i Boovy per 2 minuti su ogni lato, o finché non saranno dorati e croccanti.

Togliete i Boovy dalla padella con un cucchiaio forato e metteteli su un piatto foderato di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Serviteli caldi e… buon appetito!



