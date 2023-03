Come preparare i “bobyshki” di Lipetsk, dei buonissimi mini pancake dietetici (RICETTA)

La maggior parte delle persone pensa ai pancake o alle frittelle come a qualcosa di unto e poco salutare. Ma questa delizia tradizionale russa sfida lo stereotipo. I bobyshki sono magri e vegani

I bobyshki sono considerati una specialità culinaria regionale della regione di Lipetsk, che si trova circa 400 km a sud di Mosca. Ogni famiglia ha la sua ricetta e ci sono alcune caratteristiche che rendono questo piatto unico.

I bobyshki sono piccole frittelle o panini dolci, particolarmente popolari durante il Velikij post, la Quaresima ortodossa. Per molti sono un ricordo d’infanzia, quando le nonne li preparavano per la colazione.

La base tradizionale dei bobyshki è il brodo che rimane dopo la bollitura della farina di miglio. Oltre alla farina e al lievito, l’impasto di solito contiene solo sale e zucchero. L’impasto deve rimanere in infusione per tutta la notte. I mini pancake erano tradizionalmente cotti nella stufa a legna.

Probabilmente erano abbastanza pratici da preparare nella vita di tutti i giorni, ed erano un ottimo modo per utilizzare il brodo e non buttarlo via. Le donne preparavano il porridge per cena e usavano il resto del liquido che si formava per fare l’impasto dei bobyshki. Al mattino li mettevano rapidamente in forno e la colazione per la famiglia era pronta!

Una seconda caratteristica è che sono di piccole dimensioni. Cotti al forno sono come piccoli panini; in padella sono mini frittelle.

La terza caratteristica è il condimento dolce. Poiché la pasta è magra e non grassa, è la dolcezza a conferire il sapore al piatto. Un tempo la crema di accompagnamento era fatta con semi di canapa e zucchero. Un’altra variante popolare della salsa è lo sciroppo di halva. Nelle versioni successive, alla salsa viene aggiunta polvere di cacao per dare un sapore di cioccolato. In ogni caso, la salsa viene preparata in anticipo. I bobyshki caldi vengono disposti in un grande piatto e vi viene versato sopra il condimento dolce.

Nel preparare i bobyshki, ho cercato di tenere conto delle loro principali caratteristiche tradizionali, adattandoli però alle condizioni moderne e ai prodotti disponibili. Ho rispettato le proporzioni. Brodo di miglio e farina: uno a uno. La pastella è risultata un po’ liquida, sebbene più densa rispetto ai tradizionali bliny.

Dopo aver provato a cuocere i bobyshki sia in forno che in padella (li vedrete nelle foto), ho scelto quest’ultimo metodo di cottura. In forno, i bobyshki sono venuti fuori come panini spugnosi. Ai miei figli sono piaciuti come una sorta di piccoli panini con diversi ripieni.

Per il condimento, uso un kissel ai frutti di bosco. I bobyshki, che di per sé sono piuttosto asciutti, assorbono la salsa e diventano morbidi e succosi.

Li ho serviti in modo un po’ diverso da quello tradizionale. Invece di un grande piatto comune, ho usato delle ciotole individuali. Alla fine ne è venuta fuori una versione da dessert, guarnita con frutti di bosco e semi freschi.

Ingredienti per 6-8 porzioni:

Per i bobyshki:

Farina – 350 g

Miglio – 75 g

Acqua – 750 ml (o 400 ml di brodo di miglio)

Lievito – 5 g

Zucchero – 2 cucchiai

Sale – 2/3 cucchiai

Olio di semi

Per il kissel:

Lamponi – 300 g

Acqua – 500 ml

Zucchero – 3/6 cucchiai (a piacere)

Amido – 3 cucchiai

Preparazione:

Bobyshki

Mettete la semola di miglio in acqua in una pentola e fate bollire per circa 40 minuti con il coperchio. Durante questo tempo, la semola dovrebbe gonfiarsi e cuocere a fondo.

Filtrate il brodo con un colino fino. Io ho ottenuto 400 ml di brodo. Lasciate raffreddare il brodo.

Aggiungete al brodo caldo lo zucchero, il lievito, il sale e la farina.

L’impasto deve risultare liquido e viscoso. Coprite con un coperchio o con pellicola trasparente e mettete in frigorifero per tutta la notte o come minimo per 7 ore.

Il giorno successivo, l’impasto si sarà gonfiato per la lievitazione. Anche se non è molto liquido, non sarà facile da lavorare con le mani; per questo ho usato due cucchiai.

Per rispettare il metodo di cottura autentico, ho preparato i bobyshki in forno a 200℃ per circa 15 minuti. Come quantità di impasto ho usato un cucchiaio da 18 g.

Sono risultati dei panini che possono essere mangiati con qualsiasi ripieno.

Il mio metodo preferito, tuttavia, è quello di cuocerli come pancake o bliny in padella. Li ho fatti su una padella di ceramica con superficie antiaderente usando pochissimo olio di semi. Ho formato le frittelle con dei cucchiaini. Poi le ho messe a cuocere a fuoco basso, in modo che non si bruciassero, e che il tempo di cottura fosse sufficiente.

Girate i bobyshki con una spatola di legno per cuocerli uniformemente sui due lati.

I bobyshki sono gonfi e spugnosi, ma non molto morbidi.

Mettete i mini pancake caldi in ciotole da portata e copriteli con il kissel o con un’altra salsa preferita. Aspettate che siano inzuppati.

Servite con frutti di bosco, semi o noci.

Kissel

Mettete i frutti di bosco con 450 ml di acqua in una pentola e portate a ebollizione. Aggiungete lo zucchero e lasciate bollire per 5 minuti. Otterrete una composta.

Rimuovete le bacche dalla composta.

Mescolate l’amido in 50 ml di acqua fredda con una frusta fino a ottenere una consistenza omogenea.

Versate lentamente il liquido con l’amido nel liquido delle bacche, mescolando continuamente la massa con la frusta. Lasciate bollire.

Continuate a sbattere il kissel per tutto il tempo. Quando il kissel diventa denso, toglietelo dal fuoco.

Il kissel caldo ha una consistenza liquida e diventa più denso quando si raffredda.

Utilizzate il kissel caldo come condimento dei bobyshki.

