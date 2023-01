Cinque ricette per preparare una cena russa a base di pesce a casa vostra

Stanchi della solita carbonara? Se avete in programma una cena tra amici, sorprendeteli con dei piatti russi cucinati direttamente a casa vostra. Abbiamo selezionato per voi cinque ricette, dall’antipasto al dessert, con pietanze a base di pesce. Gli ingredienti sono pensati per 6 persone. Buon appetito!

1 / Uova con caviale e maionese

Fate bollire 6 uova; quando saranno diventate sode, sgusciatele e tagliatele a metà. Rimuovete i tuorli e al loro posto sistemate accuratamente un cucchiaino di caviale (nero o rosso, a scelta). Coprite le mezze uova farcite di caviale con un ricciolo di maionese. Servitele su un piatto decorato con fettine di pomodori e una cascata di aneto fresco.

2 / Ukha alla Rostov

Per questa zuppa vi serviranno 1 kg di pesce persico, 6 patate, un paio di cipolle e 6 pomodori. Lavate e pulite il pesce, rimuovendo testa, coda, lisca e interiora, ma non buttate gli scarti: fateli bollire in una pentola con 3 litri di acqua, sale e pepe, per mezz’ora. Quando il brodo sarà pronto, filtratelo e aggiungete le patate sbucciate e tagliate a piccoli pezzi, le cipolle e un po’ di prezzemolo. Aggiungete i filetti di pesce persico e lasciate cucinare per altri 20 minuti. Quando i filetti saranno quasi cotti aggiungete i pomodori tagliati a fettine e fate bollire per altri 10-15 minuti. A cottura quasi ultimata, aggiungete un paio di foglie di alloro e aneto fresco.

3 / Carpa alla smetana

Per questo secondo piatto vi servirà una carpa da circa 1,2 kg: pulitela bene e cospargetela di sale; lasciatela riposare per circa 20 minuti. Nel frattempo, rompete 3 uova in una ciotola e sbattetele con una frusta, aggiungendo un pizzico di sale e pepe. Ora tornate alla carpa: rimuovete il sale con un panno pulito, immergete il pesce nelle uova sbattute e passatelo nella farina (200 gr). Ripetete questa operazione due volte.

In una padella fate sciogliere 100 gr di burro e adagiatevi sopra la carpa; fatela rosolare per qualche minuto su entrambi i lati e poi cuocetela in forno per 40 minuti.

A questo punto, versate in una casseruola 45 cl di smetana e sistematevi la carpa; fatela bollire per 3 minuti nella smetana.

Potete servire la vostra carpa alla smetana con delle patate arroste o delle fettine di uova sode. Non dimenticate una bella spolverata di aneto!

4 / Insalata di gamberetti

Lessate 2 patate, 100 gr di piselli e - in una pentola a parte per evitare che perdano il colore - anche 1 rapa e 1 carota. In un pentolino cuocete 200 gr di gamberetti in poca acqua salata; una volta pronti, scolateli e asciugateli. Tagliate a fettine 1 cetriolo e 2 pomodori.

Ora preparate la salsa: mescolate 50 gr di maionese con 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaio di aceto e ½ bicchiere d’acqua di cottura dei gamberetti. Mescolate bene.

In un’ampia ciotola, versate tutti gli ingredienti e cospargeteli con la salsa. Decorate con qualche fettina di pomodoro e un po’ di aneto.

5 / Kisel di caffè

Il kisel è un piatto viscoso spesso a base di frutta, consumato sia come dolce che come bevanda. Per questa occasione vi proponiamo la versione al caffè.

Macinate 80 gr di caffè e versatevi sopra 50 cl di acqua bollente; lasciate riposare per 10 minuti e filtrate. Sciogliete 80 gr di fecola di patate in 15 cl di latte, mescolate bene fino a ottenere una miscela ben amalgamata; aggiungetela al caffè e mescolate nuovamente. Versate il tutto in una pentola, aggiungete 120 gr di zucchero e circa 35 cl di latte. Portate a ebollizione e fate cuocere per 2-3 minuti mescolando costantemente. Una volta pronto, lasciate raffreddare il vostro kisel, servitelo in coppette da dessert e mettetelo in frigorifero per 2-3 ore. Portatelo in tavola freddo e con una spruzzata di panna montata.

