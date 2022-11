Porridge di farro con zucca, carne e mirtilli rossi: la ricetta

Il farro in Russia è considerato il "caviale nero nel mondo dei cereali". Oggi vi proponiamo una nuova ricetta sana, nutriente e sfiziosa

Il porridge (kasha, in russo) è tra i piatti più diffusi nel Paese: viene preparato fin dall’antichità con una gran varietà di cereali. Il porridge di farro, però, è stato un po’ dimenticato, e sta vivendo una certa rinascita solo in questi ultimi anni grazie agli appassionati di cucina.

Si narra che gli antichi bogatyry mangiassero spesso il farro, motivo per cui erano così forti e invincibili. La kasha di farro viene nominata anche dal grande scrittore Aleksandr Pushkin in una fiaba.

Il picco della domanda di farro si registrò nel XVIII secolo: a quel tempo, i cereali venivano cucinati regolarmente in ogni casa.

Il farro non assorbe i fertilizzanti e i pesticidi, quindi non se ne usano per la coltivazione di questo cereale. Questo è stato uno dei motivi della sua scomparsa dai campi della Russia: l'impossibilità di aumentare la resa di questo cereale ne ha ridotto l'attrattiva commerciale.

Attualmente, il farro è stato riportato al suo antico splendore perché sempre più persone sono alla ricerca di ingredienti e alimenti sani. La cucina russa vanta molte ricette a base di questo cereale: dolci, porridge, frittelle, ecc. È nutriente e facilmente digeribile.

Il farro viene talvolta definito "il caviale nero del mondo dei cereali". Questo titolo enfatizza il valore del cereale grazie ai suoi elementi salutari, agli aminoacidi grassi saturi e alle vitamine del gruppo B.

È ovvio che in Russia il porridge di farro veniva cucinato sulla stufa, dove assumeva un gusto molto intenso. Ma può essere cucinato anche in un forno moderno. L'importante è che, indipendentemente dal metodo di cottura utilizzato, il farro conservi completamente il suo valore nutrizionale.

Oggi vi proponiamo di cucinare un porridge di farro con zucca, carne e mirtilli rossi disidratati. Questo porridge si prepara in modo semplice e veloce, non richiede un ulteriore ammollo in acqua e i mirtilli rossi possono essere sostituiti con qualsiasi altra frutta secca.

Ingredienti (per 4 porzioni):

Olga Brovkina Olga Brovkina

Farro - 200 gr

Carne (maiale disossato) - 200 gr

Zucca (con la buccia) - 200 gr

Mirtilli rossi secchi - 30 gr

Cipolla - 1

Sale - q.b.

Pepe nero macinato - q.b.

Olio vegetale per friggere

Preparazione:

Sciacquate il farro sotto l'acqua corrente fredda, mettetelo su un setaccio per lasciar scolare completamente l'acqua.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lavate un pezzo di carne di maiale disossata, asciugatela su carta assorbente e tagliatela in piccoli pezzi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sbucciate la zucca e tagliatela a cubetti (circa 1x1 cm). Tritate finemente la cipolla.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Scaldate un po' di olio vegetale in una padella profonda e friggete la carne fino a metà cottura. Aggiungete sale e pepe a piacere.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete la cipolla e soffriggete con la carne fino a doratura.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete i mirtilli rossi secchi e i pezzi di zucca tagliati a pezzetti. Cuocete, mescolando, fino a quando le verdure sono morbide. Se necessario, aggiungete un altro po' di olio vegetale alla padella.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versate l'acqua calda dal bollitore nella padella con la carne e le verdure. L'acqua deve coprire completamente il contenuto della padella. Coprite la padella con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete il farro lavato, distribuendolo uniformemente sulla carne con la zucca. Versate l'acqua dal bollitore in modo che il suo livello superi di circa 1 cm quello dei prodotti in padella. Portate l'acqua nuovamente a ebollizione, quindi riducete il fuoco e cuocete il porridge con il coperchio per 20-25 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Quando il farro diventa morbido, togliete la pentola dal fuoco e mescolate il porridge. In caso contrario, versate un altro po' d'acqua dal bollitore e continuate a cuocere finché i cereali sono pronti. Mettete il porridge con carne e zucca su un piatto e servitelo. Buon appetito!

Olga Brovkina Olga Brovkina

