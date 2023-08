Visto elettronico russo: FAQ e guida pratica alla compilazione dei moduli online

FAQ

Qual è la differenza tra un visto standard e un visto elettronico?

Il visto elettronico viene rilasciato attraverso un sito web ufficiale del Ministero degli Affari Esteri. È sufficiente compilare il modulo di domanda e, una volta approvata la richiesta, stampare o salvare l’e-visa sul proprio dispositivo mobile o tablet. L’e-visa consente di soggiornare in Russia fino a 16 giorni in totale e richiede solo quattro giorni per essere rilasciato. Inoltre, non è necessario un invito, una prenotazione alberghiera o qualsiasi altro tipo di prova del motivo del viaggio. Tuttavia, solo i cittadini di determinati Paesi possono fare domanda. Qui la lista completa.

Il visto standard (non elettronico) richiede un maggior numero di documenti che devono essere presentati di persona all’ufficio consolare russo o al centro visti. Il periodo di soggiorno consentito è fino a 90 giorni su 180 giorni. Ma il periodo di validità del visto stesso dipende dal tipo di visto. Inoltre, possono presentare domanda i cittadini di qualsiasi Paese. Tuttavia, serve più tempo rispetto a un visto elettronico e richiede le prove della ragione del viaggio (prenotazioni e inviti).

Ho un visto standard. Ho bisogno anche di un visto elettronico?

No, non è necessario. Può recarsi in Russia con il visto standard.

Il mio Paese non è nell’elenco dei Paesi eleggibili per l’e-visa. Significa che non posso andare in Russia?

È possibile recarsi in Russia, ma è necessario richiedere un visto standard.

Il punto di controllo transfrontaliero X non è nell’elenco dei punti di controllo per i titolari di e-visa. Significa che non posso entrare in Russia attraverso quel valico di frontiera?

È possibile, ma solo con un visto non elettronico. Con un visto elettronico si può entrare in Russia SOLO attraverso determinati posti di frontiera.

Posso rimanere più di 16 giorni con un visto elettronico? Posso prorogarlo?

No, a meno che non si verifichino circostanze che non consentano di lasciare il territorio della Russia. Ad esempio, un ricovero d’urgenza o una catastrofe naturale. In tal caso, il Ministero degli Affari Interni prolungherà il vostro soggiorno rilasciandovi un visto standard.

Ciò significa che è necessario pianificare attentamente i giorni di permanenza.

Attenzione: sedici giorni non equivalgono a 24 ore moltiplicate per 16. Ad esempio, se una persona è entrata nel territorio della Russia il 20 agosto (indipendentemente dall’orario), dovrà partire rigorosamente entro le 23:59 del 4 settembre. È necessario partire rigorosamente prima della scadenza del visto, altrimenti si rischia una multa, il divieto di ingresso e persino l’espulsione. Per evitare queste esperienze poco piacevoli, utilizzate lo speciale calcolatore di visti che troverete nel sito dove si fa domanda: vi indicherà quando dovrete partire in base al giorno di ingresso.

Posso pagare la tassa di richiesta del visto con una carta bancaria X?

Anche se sul sito web è indicato che la tassa di iscrizione (40 dollari) può essere pagata con diversi sistemi di pagamento internazionali, al momento della pubblicazione il sito accetta solo Visa e Mastercard.

Il pagamento sarà elaborato dal sistema cinese LianLian.

I cittadini cinesi possono richiedere il visto elettronico. Significa che possono farlo anche i cittadini di Macao e Hong Kong?

I cittadini di Hong Kong e Macao non devono presentare alcuna domanda, poiché hanno il diritto di soggiornare in Russia per 14 e 30 giorni senza visto! Prima di prendere in considerazione l’idea di ottenere un visto elettronico, vi consigliamo vivamente di leggere questo articolo. Vi abbiamo elencato tutti i Paesi i cui cittadini non hanno bisogno di un visto per visitare la Russia.

Ad esempio, i cittadini serbi hanno diritto al visto elettronico, ma possono soggiornare in Russia fino a 30 giorni senza alcun visto, se hanno un passaporto biometrico (qualsiasi passaporto rilasciato dopo il 2008).

Come faccio a sapere quando il mio visto è pronto e cosa devo fare?

Tutte le notifiche sullo stato di avanzamento della domanda di visto saranno inviate al vostro indirizzo e-mail. Dopo che lo stato della domanda sarà cambiato in “Elaborazione completata”, saprete se la vostra domanda è stata approvata o meno. In caso affermativo, stampate la notifica con il vostro visto o semplicemente salvatela sul vostro telefonino o tablet. Ne avrete bisogno al momento dell’imbarco su aereo/treno/autobus e al momento del controllo passaporti al valico di frontiera.

Perché la mia domanda potrebbe essere rifiutata?

Il Ministero degli Affari Esteri non indica chiaramente i motivi per cui una domanda potrebbe essere rifiutata. Tuttavia, i motivi più ovvi sono l’espulsione durante un precedente viaggio, la violazione delle norme di soggiorno in Russia o le multe non pagate.

Se si commette un errore nella domanda, questa non verrà rifiutata. Vi verrà restituita per la correzione e, successivamente, potrete ripresentarla. Tuttavia, informazioni errate possono portare alla revoca del visto al valico di frontiera.

Guida passo passo

Fate attenzione all’URL del sito web per evitare di imbattervi in pagine truffa che raccolgono dati personali e rubano denaro. Meglio ancora: mettete tra i preferiti la pagina web qui indicata. Il Ministero degli Affari Esteri ha un solo sito web per le domande di visto elettronico!

Inoltre, ci sono alcuni termini e condizioni che abbiamo evidenziato in questo articolo:

La domanda si compila come segue:

Leggete attentamente e accettate tutte le condizioni e cliccate su “Compila un nuovo modulo di domanda”.

Registrate un account, fornendo il vostro indirizzo e-mail e creando una password. Fornite un indirizzo e-mail attivo, in modo da poter ricevere notifiche sullo stato della domanda!

Annotate e conservate l’ID della domanda che vi verrà fornito all’inizio.

Caricate una fototessera. I requisiti sono indicati nella pagina, ma in generale si tratta del formato passaporto.

Inserite le vostre informazioni personali.

Inserite l’itinerario del vostro viaggio.

Inserite le informazioni sul vostro stato civile.

Fornite i vostri dati di contatto.

Rispondete alle ulteriori domande.

Dopo aver risposto a tutte le domande, vi verrà mostrato un riepilogo di tutte le informazioni fornite. Controllate e accettate tutte le condizioni alla fine della pagina finale. Procedete quindi con il pagamento. Successivamente, potrete seguire lo stato della vostra domanda nel vostro account personale.

