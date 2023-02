Chi può visitare la Russia senza visto nel 2023

La Comunità degli Stati Indipendenti (CSI)

I cittadini della maggior parte degli Stati post-sovietici possono visitare la Russia senza visto: si tratta di Paesi come Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Sebbene l'Ucraina non sia un membro della CSI, è comunque inclusa in questo elenco. È invece richiesto un visto russo ai cittadini di Georgia, Lettonia, Lituania ed Estonia, nonostante il passato sovietico di questi Stati.

Per quanto riguarda la durata del soggiorno, le regole variano da Paese a Paese: ad esempio, i cittadini della Bielorussia possono soggiornare in Russia per un massimo di 90 giorni senza doversi registrare presso la divisione di polizia che gestisce gli affari legati all'immigrazione.

I cittadini del Kazakistan possono soggiornare nel territorio russo per un massimo di 90 giorni, ma la legge impone loro di registrarsi presso la polizia se intendono rimanere in Russia per più di 30 giorni. Per i cittadini del Tagikistan, questo periodo senza registrazione è ridotto a 15 giorni; per i cittadini della Moldavia, invece, il periodo è ancora più breve e ammonta a 7 giorni.

I cittadini dei Paesi sopra citati possono prolungare il loro soggiorno in Russia fino a un anno se ricevono un permesso di lavoro o se si iscrivono a un'università locale.

Fino a 90 giorni

I cittadini di diversi altri Paesi possono visitare la Russia senza visto e soggiornarvi per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni (6 mesi). Paesi come Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Israele, Nicaragua, Perù, Venezuela e Sudafrica rientrano in questa categoria. Tuttavia, i loro cittadini non possono lavorare o svolgere attività commerciali durante il loro soggiorno senza visto nel Paese.

I viaggiatori stranieri provenienti da questi Paesi sono tenuti a registrarsi presso la polizia entro sette giorni dal loro arrivo in Russia.

Fino a 60 e 30 giorni

Anche i cittadini di Cuba, Montenegro, Thailandia e Corea del Sud possono visitare la Russia senza visto. Tuttavia, possono rimanere nel Paese solo per un massimo di 60 giorni. I cittadini della Serbia hanno diritto all'ingresso in Russia senza visto solo se in possesso di un passaporto biometrico rilasciato dopo il 2008.

I residenti di Macao possono entrare in Russia senza visto e soggiornare per 30 giorni. Anche i residenti di Hong Kong possono recarsi in Russia senza visto, ma possono rimanere nel Paese solo per un massimo di 14 giorni. I cittadini cinesi, invece, hanno bisogno di un visto russo.

I cittadini di questi Paesi sono tutti tenuti a registrarsi presso la polizia e non possono utilizzare il periodo di esenzione dal visto per lavorare in Russia.

Anche i cittadini della Bosnia-Erzegovina e della Macedonia settentrionale possono soggiornare in Russia senza visto per un massimo di 30 giorni, a condizione che acquisiscano un voucher turistico da un hotel in Russia o da un tour operator registrato presso il Ministero degli Affari Esteri russo.

In particolare, i viaggiatori stranieri che arrivano a San Pietroburgo con navi da crociera e traghetti da Helsinki e Tallinn sono esenti dall'obbligo di visto se il loro soggiorno in città non supera le 72 ore e se dormono sulla nave.

