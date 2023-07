Cos’è il nuovo visto elettronico per andare in Russa e come ottenerlo?

Cos’è il nuovo visto elettronico per la Russia?

È un visto che si ottiene online e consente di visitare qualsiasi regione della Russia. Per averlo si compila una domanda su internet e la si salva sul proprio smartphone o la si stampa, invece di avere un visto fisico ottenuto da consolato appiccicato sul passaporto. L’e-visa è valido per 60 giorni e, durante questo periodo, è possibile entrare nel territorio della Federazione Russa una sola volta e soggiornare per un massimo di 16 giorni (compresi quello di ingresso e di uscita). L’e-visa è adatto a molti scopi: turismo, viaggi d’affari, partecipazione a eventi scientifici e culturali, ecc. Se lo scopo della visita è diverso (lavoro o studio, ad esempio), è necessario segnalarlo al consolato/centro visti.

Come ottenerlo?

Nonostante la praticità, ci sono alcune condizioni da rispettare.

– Il visitatore deve avere un’assicurazione sanitaria valida per tutto il periodo del soggiorno.

– Il visitatore deve essere cittadino di uno dei seguenti Paesi:

I 52 della lista del 2020 (prima della sospensione per l’emergenza Covid):

Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Cina e Taiwan, Cipro, Corea del Nord, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Islanda, ITALIA, Kuwait, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Vaticano.

A cui si sono aggiunti nel 2023: Cambogia, Myanmar, Vietnam.

– Il passaporto del visitatore deve essere valido per almeno sei mesi dopo la fine del periodo di validità del visto.

La procedura da seguire

La procedura è piuttosto semplice. Bisogna andare su questo sito web e compilare il modulo. È necessario anche caricare le seguenti scansioni: la pagina del passaporto con i dati, le informazioni personali e una foto biometrica.

La domanda deve essere compilata non prima di 40 giorni prima della visita e non oltre quattro giorni prima.

La tassa di elaborazione è di 40 dollari Usa. Per i bambini di età inferiore ai sei anni, l’e-visa è gratuito, ma bisogna comunque farne richiesta, indipendentemente dall’età.

Inoltre, non è necessaria una prenotazione in albergo o un invito per dimostrare il motivo del viaggio.

Se il visto viene approvato, il visitatore deve stampare la notifica del rilascio per mostrarla alla frontiera.

