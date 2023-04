Voli Italia Russia, come trovarli da Roma, Milano e altri aeroporti italiani nel 2023

È vero che non ci sono voli diretti, ma facendo scalo è possibilissimo arrivare a Mosca, e, sapendo come fare e muovendosi per tempo, si può volare non a cifre astronomiche. Ecco i nostri consigli

Sempre più persone si chiedono (e ci chiedono): è possibile andare in Russia adesso? E si può volare dall’Italia a Mosca? La risposta è sì. In Russia si può andare, anche per turismo, e pure tutte le restrizioni dei tempi del covid sono state revocate. L’unica cosa necessaria per i cittadini italiani è, come sempre, ottenere il visto (qui trovate le info). Le difficoltà sono semmai di tipo logistico, visto che nessuna compagnia aerea dell’Unione europea vola più in Russia e le compagnie russe non possono volare sui cieli della Ue. Eppure è possibile trovare dei voli (tutti con scalo) convenienti sia a livello di tempi di percorrenza che di prezzo (anche se non bisogna attendersi le tariffe da low cost degli anni in cui erano possibili voli diretti con compagnie come Pobeda).

Il muro di gomma dei siti di ricerca voli occidentali

Se avete provato a cercare un volo Roma-Mosca o Milano-Mosca su uno dei tanti siti da cui di solito tutti partiamo per trovare dei voli a basso costo e avete fatto un buco nell’acqua, questo è del tutto normale. La gran parte dei motori di ricerca occidentali ha deciso di escludere dai risultati delle ricerche tutti gli aeroporti della Federazione Russa. Quindi, per fare alcuni esempi, SkyScanner vi dirà sempre “Spiacenti, non abbiamo trovato alcun risultato per queste date”, eDreams “Non abbiamo nessun volo coincidente con la tua ricerca”, Volagratis “Non abbiamo trovato nessun volo che corrisponda ai tuoi criteri di ricerca”, liligo.com “Ricerca terminata: Nessuna offerta soddisfa i tuoi criteri”, momondo.it “Nessun volo trovato”, Opodo “Non abbiamo nessun volo coincidente con la tua ricerca”, gotogate “Fatto! Non ci sono risultati!”, kiwi.com “Non abbiamo trovato il tuo viaggio.” kayak.it un più esplicito “A causa di restrizioni governative, non ci è possibile mostrare risultati per questa ricerca”, e così via. E su praticamente tutti questi siti non solo non troverete i voli con scalo che partono dalla Ue e arrivano in Russia, ma nemmeno i singoli voli diretti dalle città extra Ue da dove gli aerei decollano regolarmente per la capitale russa. Omio ha addirittura cancellato tutte le destinazioni russe, quindi risulterà direttamente che la città di Mosca non esiste…

Anche facendo una ricerca con destinazione russa su “Google voli” appare subito un punto esclamativo rosso che mette in guardia: “Risultati dei voli limitati! Google Voli ha risultati limitati per questo itinerario!”. In effetti, il grafico mostra solo prezzi da 799 a 2586 solo andata e viaggi con almeno tre scali!

Abbiamo provato decine di motori di ricerca specializzati in voli, e alla fine gli unici che ci hanno dato risposte su voli verso la Russia sono stati:

È possibile che ce ne siano altri. Se ne avete trovati di affidabili, segnalatecelo.

I siti di ricerca voli russi

I motori di ricerca di voli sono un’ottima base di partenza per organizzare il vostro prossimo viaggio in Russia, ma visto che la stragrande maggioranza di quelli occidentali ha estromesso gli aeroporti russi dai possibili risultati, può essere utile fare un salto anche su quelli russi.

Il più popolare è sicuramente Aviasales.

La versione del sito con dominio .com assicura che si possa pagare anche con le carte di credito emesse nei Paesi occidentali dei circuiti Visa e Mastercard. L’acquisto viene infatti fatto tramite biglietterie estere.

Altri siti russi con cui si possono cercare i biglietti sono:

Sui siti delle compagnie aeree

Una volta trovati i voli che vi soddisfano potete anche decidere di andare a confrontarli con i prezzi sui siti delle stesse compagnie aeree (non è detto che siano più bassi che sull’aggregatore di risultati). Le soluzioni con un solo scalo costano mediamente un po’ di più, ma sono ovviamente più comode. Le città in cui più spesso si fa scalo sono Istanbul (Turchia), Erevan (Armenia), Baku (Azerbaigian), Il Cairo (Egitto), ma non mancano soluzioni alternative come Algeri (Algeria), e soluzioni mediamente più care come Belgrado (Serbia) o Dubai (Emirati Arabi Uniti). In alcuni casi dovrete cambiare compagnia aerea tra il volo dall’Italia alla città dello scalo e il volo da lì a Mosca. Valutate bene anche le ore di intervallo tra un volo e l’altro, e se i due voli partono dallo stesso aeroporto o è necessario uno spostamento tra due scali della stessa città, il che potrebbe comportare tempi non indifferenti.

Ok, ma quanto ci costa?

Se non avete date estremamente rigide, non volete partire nei giorni di altissima stagione e nei picchi turistici (come le feste a inizio maggio in Russia) e prenotate con buon anticipo, potreste cavarvela anche con circa 500/550 euro andata e ritorno. Non pochissimo, ma nemmeno un prezzo proibitivo. Le ricerche per questo articolo le abbiamo condotte sui mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Una soluzione ibrida aereo-pullman

Se nel modo indicato sopra non avete trovato niente che faccia al caso vostro, potete anche considerare un viaggio con due voli aerei e in mezzo un trasferimento in autobus. Volate a Varsavia (Polonia). Da moltissimi aeroporti italiani la capitale polacca è servita da voli low cost, con tariffe mediamente comprese tra i 20 e i 50 euro solo andata. Da Varsavia dovrete raggiungere Kaliningrad. E da lì i voli per Mosca, San Pietroburgo e molte altre città russe saranno già voli interni, a prezzi solitamente contenuti (il Kaliningrad-Mosca parte da 35 euro circa). Il collegamento stradale più conveniente tra Varsavia e Kaliningrad è quello di Ecolines: 9 ore e 30 minuti al costo di 70 euro (tre volte a settimana; al momento lunedì, mercoledì e venerdì). Considerate le possibili lungaggini alla dogana polacco-russa, e il fatto che dovrete sobbarcarvi anche i costi del doppio trasferimento aeroporto-stazione degli autobus a Varsavia e a Kaliningrad).

In generale, tenete presente che alcune delle tariffe aeree segnalate in questo articolo e nelle prime risposte sui motori di ricerca sono con il solo bagaglio a mano, e che, in caso vogliate aggiungere una valigia da stiva, il prezzo può alzarsi.

Buon viaggio!

