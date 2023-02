Come portare denaro in Russia nel 2023?

Visa, MasterCard e American Express hanno sospeso le operazioni in Russia nel 2022, rendendo impossibile pagare all’estero o online con carte di credito di questi circuiti emesse nella Federazione Russa. Qui abbiamo cercato di riassumere alcuni modi legali per gestire più facilmente le proprie finanze personali mentre si è in Russia.

Il limite di 10.000 dollari

Un modo per far entrare denaro in Russia è quello di portare fisicamente con sé contanti quando si arriva nel Paese. Contrariamente a quanto si crede, è possibile portare nel Paese qualsiasi somma di denaro contante, poiché il governo russo non limita l’afflusso di valuta estera.

Tuttavia, se l’importo supera i 10.000 dollari [in qualsiasi valuta o traveler’s checks], il proprietario deve dichiararlo alla dogana russa. Deve essere dichiarato l’intero importo, non quello che supera i 10.000 dollari. È importante notare che alcuni Paesi dell’Ue possono avere limitazioni sulla quantità di euro che si possono portare in Russia.

Chi viaggia poco frequentemente farebbe meglio a portare in anticipo la maggior quantità possibile di contanti, perché al momento questo è il modo più semplice ed economico per portare del denaro in Russia.

“Posso sempre portare dei contanti [dagli Stati Uniti] e depositarli [in Russia], ma volare avanti e indietro per depositare 10.000 dollari sarà molto costoso, dato che volare a Mosca non è molto economico”, dice David David Dawidowicz, un cittadino statunitense che viaggia regolarmente in Russia.

C’è però una limitazione importante. Al momento è illegale portare fuori dalla Russia valuta straniera, se l’importo totale supera i 10.000 dollari al tasso di cambio stabilito dalla Banca Centrale Russa nel giorno del viaggio. Il divieto si applica a tutti i tipi di valuta estera: dollari statunitensi, euro, sterline britanniche, ecc. La restrizione si applica anche ai traveller’s cheque e ai titoli, come le obbligazioni fisiche. I rubli russi sono esenti dal divieto.

Si noti che le persone che hanno portato valuta estera in Russia e l’hanno dichiarata alla dogana russa al momento dell’ingresso hanno il diritto di riportarla fuori dal Paese, anche se l’importo supera i 10.000 dollari, ma solo se esiste una conferma rilasciata dalla dogana russa che specifichi che il denaro è stato effettivamente importato dalla stessa persona. È fondamentale avere tutti i documenti di supporto quando si attraversa il confine con una somma superiore al limite, poiché il tentativo illegale di far uscire dalla Russia più di 10.000 dollari può costituire un illecito penale che può comportare la reclusione.

Inoltre, bisogna tenere presente che una quantità di valuta esportata superiore all’equivalente di 3.000 dollari deve essere dichiarata alla dogana quando si lascia la Russia. Anche in questo caso la norma riguarda l’intero ammontare della valuta esportata, non solo la parte eccedente i 3.000 dollari.

Un conto bancario in Russia

I cittadini stranieri possono aprire un conto bancario in una banca russa per depositare il denaro che hanno portato con sé.

A seconda della banca, i documenti richiesti possono variare, ma, più comunemente, l’elenco include il passaporto, una traduzione autenticata delle pagine con i dati personali e un numero di telefono cellulare russo.

“Dobbiamo ottenere il nome del titolare della carta in caratteri cirillici da un documento ufficiale. Un visto va benissimo, perché contiene il nome della persona scritto in cirillico. Se un cittadino straniero non ha un visto, deve avere una traduzione autenticata del passaporto”, ha detto un dipendente di una delle banche private russe.

David ha detto di non aver potuto aprire un conto bancario in una banca statale russa in quanto cittadino statunitense e di essersi quindi dovuto rivolgere a una banca privata. Tuttavia, un dipendente di una delle filiali di quella banca statale ha dichiarato a Russia Beyond che non ci dovrebbero essere ostacoli che impediscano a uno straniero di aprire un conto in quell’istituto di credito. Secondo l’impiegato, un cittadino di qualsiasi Paese può aprire un conto bancario a suo nome, purché presenti i documenti sopra citati.

Il trasferimento transfrontaliero di fondi può essere effettuato tramite una banca che supporta i trasferimenti tramite il sistema SWIFT. Alcune banche russe sono state scollegate dallo SWIFT, ma alcune hanno al momento mantenuto la capacità di ricevere fondi dall’estero utilizzando questo sistema. La possibilità che la vostra banca nel vostro Paese offra trasferimenti di denaro in Russia tramite SWIFT deve però essere controllata in ogni caso specifico, poiché le banche dei vari Paesi possono stabilire le proprie regole in merito.

Di norma, si applica una commissione fissa o variabile dell’1-5%. Il trasferimento di denaro tramite il sistema SWIFT può richiedere da due a sette giorni. L’importo massimo del trasferimento può essere limitato solo dalla banca del mittente, poiché le banche russe non pongono limiti ai fondi provenienti dall’estero.

Si noti che i titolari di conti bancari russi possono prelevare solo fino a 10.000 dollari (o l’equivalente in euro), a meno che non abbiano depositato valuta estera prima del 9 marzo 2022. I beneficiari che hanno depositato valuta estera su conti bancari russi dopo tale data riceveranno l’eccedenza in rubli.

Le altre alternative

Alcuni servizi che offrono trasferimenti internazionali di denaro possono essere utilizzati per inviare denaro in Russia dall’estero. Sebbene Western Union, Wise, MoneyGram e TransferGo non supportino più questo tipo di trasferimenti da o verso la Russia, esistono comunque alcune alternative. Ad esempio, servizi come Koronapay, Unistream e Contact possono ancora essere utilizzati per inviare denaro in Russia da persone residenti nella maggior parte dei Paesi europei.

Esistono altri modi per inviare denaro in Russia dall’estero, che potrebbero essere utili ai cittadini stranieri in casi estremi.

Nel caso di cittadini statunitensi in Russia, i fondi possono essere inviati tramite il Dipartimento di Stato con l’aiuto di un’ambasciata locale. Tuttavia, questa opzione richiede di contattare l’ambasciata competente e di richiedere assistenza caso per caso, senza risultati garantiti.

Le criptovalute possono rappresentare un’alternativa per il trasferimento internazionale di fondi in un momento in cui molti sistemi di trasferimento di denaro come Western Union non supportano più il trasferimento di fondi in Russia. Ma questo metodo richiede un certo grado di competenza tecnologica da parte del mittente e del destinatario dei fondi.

